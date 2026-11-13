વડોદરાના આકાશમાં સારંગ ટીમનો રોમાંચક એર શો! હેલિકોપ્ટરના હવાઈ કરતબ જોઈ લોકો મંત્રમુગ્ધ
સારંગ ટીમનું આ પ્રદર્શન ભારતીય વાયુસેનાની કુશળતા, સ્વદેશી ટેક્નોલોજી અને ટીમવર્કનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું હતું.
Published : November 13, 2026 at 4:49 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના આકાશમાં ભારતીય વાયુસેનાની સારંગ હેલિકોપ્ટર ડિસ્પ્લે ટીમે પોતાના અદભુત હવાઈ કરતબોથી ઉપસ્થિત લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. પાંચ સ્વદેશી ALH ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર દ્વારા રજૂ કરાયેલા એરોબેટિક પ્રદર્શનમાં વિવિધ ફોર્મેશન અને હેલિકોપ્ટરની ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શો નિહાળનારા નાગરિકોએ તેને રોમાંચક અનુભવ ગણાવવાની સાથે યુવાનોને પણ એકવાર આ પ્રદર્શન નિહાળવાની અપીલ કરી હતી.
એર શો નિહાળનાર વડોદરાના યુવાન પાર્થ માટે આ અનુભવ ખાસ રહ્યો હતો. તેણે જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ વખત આટલી નજીકથી સારંગ ટીમનું પ્રદર્શન નિહાળવાની તક મળી છે. હેલિકોપ્ટરના કરતબ જોઈને ખૂબ જ પ્રેરણા મળી છે. તેણે વડોદરાના યુવાનોને જીવનમાં એકવાર આ પ્રકારનો એર શો નિહાળવાની અપીલ પણ કરી હતી.
બીજી તરફ, નિવૃત્ત નેવી અધિકારી કમાન્ડર પ્રત્યુષા ચૌહાણે સારંગ ટીમના હવાઈ કરતબને રોમાંચક અને ગર્વની ક્ષણ ગણાવી હતી. તેમના મતે, આવા પ્રદર્શનો બાળકો અને યુવાનોમાં દેશની સંરક્ષણ સેવાઓ પ્રત્યે રસ જગાડે છે. હવાઈ કરતબ અને સૈન્યની કાર્યક્ષમતા નજીકથી નિહાળવાથી યુવાનોને ભારતીય સંરક્ષણ દળોમાં જોડાવા માટે પ્રેરણા મળી શકે છે.
સારંગ ટીમનું આ પ્રદર્શન ભારતીય વાયુસેનાની કુશળતા, સ્વદેશી ટેક્નોલોજી અને ટીમવર્કનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું હતું. એક તરફ આકાશમાં હેલિકોપ્ટરના રોમાંચક કરતબે લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું, તો બીજી તરફ યુવાનોમાં દેશની સુરક્ષા માટે કાર્ય કરવાની ભાવના પણ જગાવી હતી.
વડોદરામાં સારંગ ટીમના એર શોએ માત્ર આકાશમાં રોમાંચ જ નહીં સર્જ્યો, પરંતુ યુવાનોને ભારતીય સંરક્ષણ દળોની શિસ્ત, સમર્પણ અને સાહસથી પરિચિત કરાવવાની સાથે દેશસેવા માટે પ્રેરિત પણ કર્યા.
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