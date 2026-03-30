સંતુષ્ટિએ વડોદરામાં દુબઈ ટ્રીટ્સની પ્રીમિયમ ડેઝર્ટ કેટેગરી કરી લોન્ચ
ઇટાલિયન R&D સાથે તૈયાર થયો ગુજરાતનો પહેલો ‘દુબઈ ટ્રીટ્સ’ કન્સેપ્ટ, સંતુષ્ટિએ લોન્ચ કર્યા દુબઈ ચોકલેટ થિક શેક અને પિસ્તા કુનાફા વોફલ.
Published : March 30, 2026 at 8:40 PM IST
વડોદરા: શહેરની જાણીતી ડેઝર્ટ બ્રાન્ડ સંતુષ્ટિએ એક નવી પ્રીમિયમ ડેઝર્ટ કેટેગરી ‘દુબઈ ટ્રીટ્સ’ની શરૂઆત કરી છે. આ અનોખી પહેલ માત્ર વડોદરા માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં પોતાના પ્રકારની પ્રથમ ગણાઈ રહી છે. આ કેટેગરી હેઠળ કંપનીએ 2 સિગ્નેચર પ્રોડક્ટ્સ – દુબઈ ચોકલેટ થિક શેક અને પિસ્તા કુનાફા વોફલ – લોન્ચ કર્યા છે.
દુબઈ ચોકલેટ થિક શેક પ્રીમિયમ મિડલ ઇસ્ટર્ન ફ્લેવર પ્રોફાઇલથી પ્રેરિત છે, જ્યારે પિસ્તા કુનાફા વોફલ પરંપરાગત કુનાફાને આધુનિક વોફલ ફોર્મેટ સાથે જોડીને તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ બંને ઉત્પાદનો આંતરરાષ્ટ્રીય તકનીક અને સ્થાનિક પસંદગીના સંગમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
આ લોન્ચને ખાસ બનાવતી બાબત એ છે કે આ ઉત્પાદનો સંતોષીની ઇન-હાઉસ આર એન્ડ ડી ફેસિલિટીમાં વિકસાવવામાં આવ્યા છે. આ સુવિધાને ઇટાલિયન આર એન્ડ ડી સેન્ટરનો ટેકનિકલ સપોર્ટ પણ પ્રાપ્ત છે, જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય તકનીકોને સ્થાનિક સ્વાદ સાથે સંકલિત કરવામાં મદદ કરી છે.
સંતુષ્ટિ શેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છેલ્લાં 15 વર્ષથી સંતુષ્ટિ અને ડેઝર્ટિનો જેવી 2 સફળ બ્રાન્ડ્સ સંચાલિત કરી રહી છે. કંપની થિક શેક્સ અને પ્રીમિયમ ડેઝર્ટ એક્સપિરિયન્સ માટે ઓળખાય છે. તેની હાજરી વડોદરા, આણંદ, રાજકોટ, સુરત, અંકલેશ્વર, ભરૂચ, ભાવનગર, જૂનાગઢ, વિશાખાપટ્ટણમ સહિત અનેક શહેરોમાં વિસ્તરેલી છે.
આ બ્રાન્ડનો પાયો શ્રી સુનિલ ચેલાનીએ નાખ્યો હતો, જ્યારે હાલમાં વૃદ્ધિ અને નવીનતાની વ્યૂહરચનાનું નેતૃત્વ શ્રી ભાવેશ ચેલાની, એમડી અને સીઇઓ કરી રહ્યા છે. લોન્ચ અંગે શ્રી ભાવેશ ચેલાનીએ જણાવ્યું હતું કે, “દુબઈ ટ્રીટ્સ સાથે અમારો ઉદ્દેશ્ય વડોદરામાં ગ્લોબલી પ્રેરિત, પ્રીમિયમ ડેઝર્ટ કન્સેપ્ટ્સ રજૂ કરવાનો છે. આ માત્ર શરૂઆત છે – સંતુષ્ટિ નજીકના ભવિષ્યમાં વધુ નવીન ઓફરિંગ્સ લાવવા માટે સતત કાર્યરત છે.”
કંપની સંરચિત ફ્રેન્ચાઇઝિંગ મારફત પોતાની હાજરીને વધુ મજબૂત કરી રહી છે. એફોર્ડેબલ પ્રીમિયમ ડેઝર્ટ સેગમેન્ટમાં ટકાઉ અને સુલભ બિઝનેસ મોડલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કંપનીએ ફ્રેન્ચાઇઝિંગ ક્ષેત્રે વિશ્વસનીયતા મેળવી છે. અનેક ભાગીદારો નવ વર્ષથી વધુ સમયથી બ્રાન્ડ સાથે જોડાયેલા છે.
આ નવી લોન્ચ સાથે સંતોષીએ લીગસી, નવીનતા અને વૈશ્વિક આર એન્ડ ડી સપોર્ટના સંગમથી ડેઝર્ટ અનુભવને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
આ પણ વાંચો...