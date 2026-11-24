દેવ દિવાળીએ નડિયાદનું સંતરામ મંદિર હજારો દીવડાઓથી ઝળહળ્યું, શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા
દેવ દિવાળી નિમિત્તે મંદિર હજારો દિવડાઓની રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. મંદિર દીવડાઓથી ઝગમગી ઉઠતા અલૌકિક નજારો જોવા મળ્યો હતો.
Published : November 24, 2026 at 10:02 PM IST
ખેડા: નડિયાદ શહેરના સુપ્રસિદ્ધ શ્રી સંતરામ મંદિર ખાતે દેવ દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દેવ દિવાળી નિમિત્તે મંદિર હજારો દિવડાઓની રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. મંદિર દીવડાઓથી ઝગમગી ઉઠતા અલૌકિક નજારો જોવા મળ્યો હતો. દર્શન માટે ભાવિકોનો વિશાળ મહેરામણ મંદિરમાં ઉમટ્યો હતો.
દેવદિવાળીએ સંતરામ મંદિર દિવડાઓથી ઝળહળ્યું
વર્ષોની પરંપરા મુજબ દેવદિવાળીના પર્વે નડિયાદના સંતરામ મંદિરમાં દીવડાઓથી રોશની કરી મંદિરને ઝગમગાટ કરવામાં આવે છે. શ્રી સંતરામ મહારાજ જ્યોત સ્વરૂપે અહીં બિરાજે છે. મહારાજે સમાધિ લીધી ત્યારે તેમની ઉર્જાથી અહીં દીવા પ્રગટ્યા હતા જેને લઈ વર્ષોથી પરંપરા પ્રમાણે મંદિરમાં દેવ દિવાળીએ ઘી,તેલ અને દીવેલથી હજારો દીવા કરીને મંદિરને રોશનીથી ઝળહળતું કરવામાં આવે છે.
મંદિરે દિવ્ય નજારો સર્જાયો
દેવ દિવાળીએ સંધ્યા ટાંણે મંદિરના શિખરથી લઈને સમગ્ર પરિસરમાં હજારોની સંખ્યામાં દીપમાળાઓ પ્રગટાવવામાં આવી હતી.અસંખ્ય દીપમાળાઓથી મંદિર સજી ઉઠતાં દિવ્ય અલૌકિક નજારો જોવા મળ્યો હતો. ભવ્ય આતશબાજી સાથેનો આ અલૌકિક નજારો જોવા મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરમાં ઉમટી પડ્યા હતા. દીવડાથી ઝગમગી ઉઠેલા મંદિરનો અનોખો નજારો જોવા મળ્યો હતો. શ્રદ્ધાળુઓએ મંદિરના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
ભાવિકોનો વિશાળ મહેરામણ ઉમટ્યો
મંદિરમાં દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા.દેવ દિવાળી નિમિત્તે મંદિરમાં વહેલી સવારે અખંડ જ્યોતના દર્શન તેમજ પાદુકા પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે મહારાજની આજ્ઞાથી મંદિરના ખૂણે ખૂણે દીવડા પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા.સમગ્ર મંદિર હજારો દિવડાઓની જ્યોતથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. સાથે જ સમગ્ર મંદિર પરિસર જય મહારાજના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: