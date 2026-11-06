પાટણનાં સાંતલપુરની માઈનોર કેનાલમાં ગાબળડું, કાપણી માટે તૈયાર પાક પાણીમાં ગરકાવ
પાટણ જિલ્લાનાં સાંતલપુર પાસે પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં ગાબડું પડતા કેનાલ તૂટી હતી જેના કારણે નજીક ના ખેતરો મા પાણી ફરી વળ્યાં છે.
Published : November 6, 2026 at 5:37 PM IST
પાટણ: પાટણ જિલ્લામાં ચોમાસુ નબળું હોવાના કારણે તેમજ અર્ધ અછત દુષ્કાળના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે બીજી તરફ ધરવડી માઇનોર કેનાલનું પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતાં ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. કેનાલનું પાણી ખેતરોમાં ઘૂસી જતાં કાપણી માટે તૈયાર થયેલો ઉભો પાક પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. ખેડૂતોની મહિનાઓની મહેનત પર જાણે પાણી ફરી વળ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કેનાલમાં પાણી છોડતા પહેલાં તંત્ર દ્વારા યોગ્ય તકેદારી રાખવામાં આવી ન હોવાના આક્ષેપો સાથે ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગુજરાત રાજ્યની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમની નર્મદા પાણી વિતરણ હવે છેક ગામડાઓ સુધી પહોંચી છે. ત્યારે પાટણ જિલ્લાના રણની કાંધીએ આવેલા સાંતલપુર અને રાધનપુર તાલુકાને નર્મદાની કે.બી.સી. કચ્છ બ્રાન્ચ કેનાલ મળી છે. પરંતુ સરદાર સરોવર નિગમના કેટલાક અધિકારીઓની આંખ આડા કાન કરવાની નીતિ તેમજ કોન્ટ્રાકટરો દ્વારા થતી નબળી કેનાલની કામગીરીના કારણે ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા યોજના વિવાદિત બની છે. સાંતલપુર તાલુકાની ભૌગોલિક સ્થિતિ કેનાલો બનાવવામાં બાધારૂપ બને છે. અહીં કોન્ટ્રાકટરો દ્વારા જે કેનાલો બનાવવામાં આવે છે તેની કામગીરી સામે વારંવાર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે.
સરદાર સરોવર નિગમ દ્વારા જ્યારે પણ કેનાલોમાં સિંચાઈ ખેતી માટે અથવા કેનાલનું લેવલ જાળવવા પાણી છોડવામાં આવે છે ત્યારે નબળી કેનાલો વારંવાર તૂટી જાય છે અને આ યોજના પર અનેક પ્રશ્નાર્થો થાય છે. છતાં તંત્ર દ્વારા યોગ્ય કામગીરી થતી નથી. કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવે છે ત્યારે ખેડૂતોને જાણ કરવામાં આવતી નથી અથવા તો પાણી છોડનાર કર્મચારીઓની બેદરકારીના કારણે કેનાલો ઉભરાવવી અથવા તૂટી જવી સમસ્યા વારંવાર સર્જાય છે. ત્યારે આવી કેનાલો તૂટવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો, જેમાં ધરવડી પાસે કેનાલ તૂટી હતી.
પાટણ જિલ્લાના ધરવડી માઇનોર કેનાલ વિસ્તારમાં કેનાલનું પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતાં ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. કાપણીના આરે પહોંચેલો ઉભો પાક પાણીમાં ગરકાવ થતાં ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.
ખેડૂતો દ્વારા તંત્ર સમક્ષ તાત્કાલિક નુકસાનગ્રસ્ત ખેતરોનો સર્વે કરાવી પાક નુકસાનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે અને અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને નિયમ મુજબ વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
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