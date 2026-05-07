રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા દ્વારા તળપદા સમાજની મા-બાપ વિહોણી 51 દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન યોજાયા

સતત ચોથા વર્ષે મા-બાપ વિહોણી અને જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓના સમુહ લગ્નનું આયોજન. અત્યાર સુધી 550થી વધુ દંપતીઓએ લીધો લાભ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 8:20 PM IST

ખેડા: મહુધાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા દ્વારા ભવ્ય સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ચરોતર પંથકના તળપદા અને દેવીપૂજક સમાજની 51 દિકરીઓના આડીનાર ચોકડી ખાતે ભવ્ય સમૂહલગ્ન યોજાયા હતા.સંજયસિંહ મહીડા અને શિવાજી ફાઉન્ડેશન દ્વારા 4 મેના રોજ મા-બાપ વિહોણી અને જરૂરિયાતમંદ 101 દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન બાદ આજે 51 દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન યોજાયા હતા. સમૃદ્ધ કરિયાવર સહિત તમામ નવ વધુઓને સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ પૈકી કુંવરબાઈનું મામેરુ અને સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના અંતર્ગત કુલ રૂ.24,000 નો લાભ અપાયો હતો.

સતત ચોથા વર્ષે સમૂહ લગ્નનું આયોજન

સંજયસિંહ મહીડા દ્વારા વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે વિસ્તારની ગરીબ જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓના ધામધૂમપૂર્વક સમૂહ લગ્ન કરાવવાનો સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો હતો, જેની પૂર્તિ કરતા સતત ચોથા વર્ષે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમૂહ લગ્ન પ્રસંગે નવ દંપતીઓને આશિર્વાદ આપવા ખેડાના સાંસદ ડો.દેવુસિંહ ચૌહાણ, મહેમદાવાદના ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણ સહિતના અગ્રણીઓ ઉપરાંત જ તળપદા અને દેવીપુજક સમાજના અગ્રણીઓ, દાતાઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં જાનૈયાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

તળપદા અને દેવીપૂજક સમાજની એકતા, શક્તિ અને સંસ્કૃતિનો સંગમ: સંજયસિંહ

આ પ્રસંગે સંજયસિંહે જણાવ્યું હતુ કે, 'આજે સમગ્ર તળપદા અને દેવીપૂજક સમાજની એકતા, શક્તિ અને સંસ્કૃતિનો સુમેળ સંગમ આ સમૂહ લગ્ન કાર્યક્રમમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.' તેમણે નવદંપતિઓને નવા જીવન માટે શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને ભવિષ્યનુ જીવન ખૂબ જ કુનેહપુર્વક અને હળીમળીને પસાર કરવા અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યુ હતુ કે આજે સમાજના સતત સહકાર થી તેઓ ચોથો સમૂહ લગ્ન સફળતાપુર્વક કરી શક્યા છે. અત્યાર સુધી 550 જેટલી મા-બાપ વિહોણી અને જરૂરીયાતમંદ દિકરીઓએ લાભ લીધો છે. તેમણે આ વ્યવસ્થામાં સહભાગી થનાર તમામ લોકોનો તેમણે આભાર માન્યો હતો.

