ખેડા જિલ્લાના મહુધાના ધારાસભ્ય સંજયસિંહ મહીડાનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ, જિલ્લામાં આનંદનો માહોલ
Published : October 17, 2025 at 1:28 PM IST
ખેડા: આજે રાજ્યના મંત્રી મંડળનું વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ખેડા જિલ્લાના મહુધાના ધારાસભ્ય સંજયસિંહ મહીડાનો નવા મંત્રી મંડળમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. યુવા ધારાસભ્યની મંત્રી પદે નિમણૂકથી સમર્થકો, કાર્યકરો અને જિલ્લાભરમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ છે.
પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય બન્યા, હવે મંત્રી પદે પહોંચ્યા
ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ તાલુકાના કમળા ગામના 46 વર્ષીય સંજયસિંહ મહીડા 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેમણે બી.એ. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને વ્યવસાયે ખેતી તેમજ વેપાર સાથે સંકળાયેલા છે. રાજકીય ક્ષેત્રે તેમની શરૂઆત નડિયાદ તાલુકા પંચાયતથી થઈ હતી, જ્યાં તેઓ 2015થી 2021 સુધી કારોબારી અધ્યક્ષ રહ્યા. આ ઉપરાંત, 2017થી 2021 દરમિયાન જિલ્લા ભાજપના કારોબારી સદસ્ય અને 2019થી 2021 સુધી તાલુકા ભાજપના મહામંત્રી તરીકે સેવા આપી. 2013થી 2017 સુધી તેઓ ખેડા જિલ્લા યુવા મોરચાના કોષાધ્યક્ષ રહ્યા. સામાજિક ક્ષેત્રે પણ તેઓ સતત સક્રિય રહ્યા છે.
મહુધામાં ભાજપનો ઐતિહાસિક વિજય
પરંપરાગત રીતે કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતી મહુધા વિધાનસભા બેઠક પર 2022માં સંજયસિંહ મહીડાએ ભાજપનો ભગવો લહેરાવી ઐતિહાસિક જીત હાંસલ કરી હતી. તેમણે 25,000થી વધુ મતની સરસાઈથી વિજય મેળવ્યો હતો. તેમના સરળ અને સહજ સ્વભાવને કારણે તેઓ લોકોમાં લોકપ્રિય બન્યા છે.
વિસ્તારના વિકાસમાં યોગદાન
સંજયસિંહ મહીડાએ મહુધા વિસ્તારમાં રોડ, રસ્તા, પુલ જેવા પાયાના વિકાસ કાર્યોને વેગ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત, અનેક ગામોમાં પાણી જેવી વર્ષો જૂની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવ્યા છે.
સમર્થકો અને કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ
સંજયસિંહ મહીડાનો રાજ્યના નવા મંત્રી મંડળમાં સમાવેશ થતાં જિલ્લાભરના લોકો, સમર્થકો અને કાર્યકરોમાં આનંદનો માહોલ છવાયો છે. જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોએ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.
