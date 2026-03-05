ETV Bharat / state

સંઘ સનાતન ધર્મના ઉત્થાનની પ્રક્રિયાનો અભિન્ન અંગ છેઃ વડતાલમાં બોલ્યા RSS ચીફ ભાગવત

વડતાલમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના દર્શનાર્થે અને ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આવેલા RSSના વડા મોહન ભાગવતે લોકોને સંબોધન કર્યુ હતું.

મોહન ભાગવત, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વડા
મોહન ભાગવત, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વડા (ANI)
By ANI

Published : March 5, 2026 at 10:41 AM IST

વડતાલ, ખેડા: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા મોહન ભાગવત બુધવારે ખેડા જિલ્લાના વડતાલમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના દર્શનાર્થે અને ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા હતાં. આ તકે તેમણે કહ્યું હતું કે સંઘને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, તેને રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી નહીં, પરંતુ તેને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે માનવીય દ્રષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ. સનાતન ધર્મના પ્રચારની પ્રક્રિયામાં સંઘ એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.

દરમિયાન, RSS વડા 6 થી 8 માર્ચ, 2026 દરમિયાન રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં ત્રણ દિવસીય ચાદર મહોત્સવ અને દાદાગુરુ એકતીસા પાઠનું ઉદ્ઘાટન કરશે.

જેસલમેરમાં મહોત્સવ સ્થળ પર જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, આચાર્ય જિનમણિ પ્રભા સૂરીના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાનાર આ મહોત્સવ યોજાઈ રહ્યો છે. આ કાર્યક્રમનું એક ખાસ આકર્ષણ 7 માર્ચે ઐતિહાસિક મહાસંકલ્પ (મહાન સંકલ્પ) છે, જ્યારે વિશ્વભરમાં 1 કરોડ 80 લાખ જેટલાં ભક્તો દ્વારા એકસાથે દાદાગુરુ એકતીસાનો સમૂહ પાઠ કરવાનો ઐતિહાસિક મહાસંકલ્પ થશે.

આ કાર્યક્રમ દાદાગુરુદેવ જિંદતસુરી ચાદર મહોત્સવ સમિતિના દેખરેખ હેઠળ યોજાઈ રહ્યો છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, હિન્દુ આધ્યાત્મિક અને સેવા સંસ્થા, વિદ્યા ભારતી અને અનેક સામાજિક સાંસ્કૃતિક સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય મણિપ્રભ સૂરીજીના પવિત્ર માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાશે.

આ ભવ્ય મહોત્સવના સ્વપ્નદ્રષ્ટા આચાર્ય જિનમનોજ્ઞ સાગર છે. ચાદર મહોત્સવ સમિતિના અધ્યક્ષ મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી મંગલ પ્રભાત લોઢા છે અને સંયોજક જીતોના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ તેજરાજ ગોલેછા છે. આ કાર્યક્રમમાં વિવિધ ભારતીય પરંપરાઓના લગભગ 400 સંતો હાજર રહેશે. ત્રણ દિવસના કાર્યક્રમ દરમિયાન લગભગ 20,000 ભક્તો હાજર રહેશે. ચાદર મહોત્સવના પ્રથમ દિવસે, 6 માર્ચે, ગચ્છાધિપતિશ્રી, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને અન્ય ભક્તોનો શુભ પ્રવેશ થશે. આ પછી યોજાનારી ધર્મસભામાં RSS સરસંઘચાલક મોહન રાવ ભાગવત હાજર રહેશે. આ પ્રસંગે ચાદર મહોત્સવ સિક્કો અને એક ખાસ ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડવામાં આવશે.

