કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયમાં 'સંગત 2026' યુથ ફેસ્ટિવલનો ભવ્ય પ્રારંભ: 32 કોલેજોના 1400 વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા, સફળ પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ બન્યા સેલિબ્રિટી મહેમાન
કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયના એસ. વી. કેમ્પસમાં 28 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઑક્ટોબર સુધી યોજાતા 4 દિવસીય યુથ ફેસ્ટિવલમાં 32 કોલેજોના આશરે 1,400 વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે.
Published : September 30, 2026 at 7:14 PM IST
મહેસાણા: કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયના એસ. વી. કેમ્પસમાં 4 દિવસીય વાર્ષિક યુથ ફેસ્ટિવલ ‘સંગત 2026’નો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. “ભારત વિઝન: રૂટેડ ટુ રાઇઝ—ડ્રીમ, ડેર, ડૂ” થીમ પર યોજાતા આ મહોત્સવમાં યુનિવર્સિટી સંલગ્ન 32 કોલેજોના આશરે 1,400 વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. 28 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઑક્ટોબર 2026 સુધી ચાલનારા આ ફેસ્ટિવલમાં 26 જેટલી સ્પર્ધાઓ યોજાશે. સંસ્થામાં અભ્યાસ કરીને વિવિધ ક્ષેત્રે સફળ થયેલા પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પણ મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા છે.
મહેસાણા જિલ્લાના કડી ખાતે, કડી રેલવે સ્ટેશન પાછળ આવેલા એસ. વી. કેમ્પસના ઇન્ડોર સ્પોર્ટ્સ ઓડિટોરિયમમાં આ યુથ ફેસ્ટિવલ યોજાઈ રહ્યો છે. તેનું આયોજન એસ. વી. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેનેજમેન્ટ તથા શ્રીમતી એમ. પી. પટેલ કોલેજ ઑફ કોમર્સ એન્ડ સેન્ટર ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ છેલ્લા 107 વર્ષથી બાલમંદિરથી લઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીની શૈક્ષણિક સેવાઓ આપી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ થાય અને તેઓ અભ્યાસેતર પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાની પ્રતિભા નિખારી શકે તે હેતુથી યુનિવર્સિટી દ્વારા યુથ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે 32 કોલેજોના આશરે 1,400 વિદ્યાર્થીઓ નૃત્ય, સંગીત, નાટ્ય, લલિતકળા અને સાહિત્ય સહિતની 26 જેટલી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. ફેસ્ટિવલની વિશેષતા એ છે કે કોઈ બાહ્ય કોરિયોગ્રાફર કે ટ્રેનરની મદદ વિના વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રાધ્યાપકોએ જાતે જ તમામ કૃતિઓ તૈયાર કરી છે.
ફેસ્ટિવલના મુખ્ય આકર્ષણ તરીકે સંસ્થાના પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બોલિવૂડ અને ગુજરાતી સિનેમાના જાણીતા ફિલ્મ નિર્માતા અને દિગ્દર્શક ધ્વનિ ગૌતમે પોતાના સંસ્મરણો વાગોળ્યાં. તેમણે જણાવ્યું કે 23 વર્ષ પહેલાં મધ્યમવર્ગીય પરિવારમાંથી ફિલ્મ નિર્માણનું સપનું જોતા ત્યારે લોકો હસતા હતા. જોકે, સપનાં ગમે તેટલાં અટપટાં લાગે, તેને સાકાર કરવાની હિંમત રાખવી જોઈએ. આજે તેઓ હિન્દી-ગુજરાતી ફિલ્મો અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહ્યા છે. પોતાની જ કોલેજના મંચ પર આવીને બોલવું તેમના માટે ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.
સંગીતકાર, ગાયક અને વૈજ્ઞાનિક દેવાંગ ચૌહાણે પોતાની બહુમુખી પ્રતિભાનો અનુભવ શેર કર્યો. તેઓ કોરોના મહામારી દરમિયાન માત્ર 7-8 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં તૈયાર કરાયેલી વેક્સિનની સંશોધન ટીમનો હિસ્સો હતા. હાલમાં તેઓ કેન્સરની દવાની આડઅસરો ઘટાડવા બાયોસિમિલર સંશોધન પર કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ અને શોખ બંનેને સમાંતર રાખીને સંતુલિત જીવન જીવવા પ્રેરિત કર્યા.
ફિલ્મ ક્ષેત્રે કાર્યરત લેખક-દિગ્દર્શક રાહુલ વાણિયાએ શિક્ષણના મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે કલા ક્ષેત્રે આગળ વધવા છતાં પાયાનું ભણતર અનિવાર્ય છે, કારણ કે અભ્યાસ માણસને જીવનના પડકારો સામે લડતાં શીખવે છે.
ભરતનાટ્યમ નૃત્યાંગના ડૉ. રુદ્રી જોશીએ સોશિયલ મીડિયા રીલ્સના યુગમાં પણ શાસ્ત્રીય નૃત્ય અને પરંપરાગત કલા માટે ગુરુનું માર્ગદર્શન અનિવાર્ય ગણાવ્યું. પર્ફોર્મર અને ગાયિકા કેયા પાટીલે પોતાની સફળતાનો શ્રેય ફેકલ્ટીને આપ્યો અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાના રસના ક્ષેત્રમાં સખત પરિશ્રમ કરવા પ્રેરિત કર્યા. પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓની સફળતા અને માર્ગદર્શનથી ઉપસ્થિત યુવા પેઢીમાં નવી ઊર્જાનો સંચાર થયો.
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