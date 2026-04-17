બિહારના મુખ્યમંત્રીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર આરોપીને સાણંદ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો
કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને બિહાર પોલીસ દ્વારા આરોપીની તાત્કાલિક શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને અન્ય રાજ્યોની પોલીસને પણ એલર્ટ કરવામાં આવી હતી.
Published : April 17, 2026 at 1:47 PM IST
અમદાવાદ: દેશના રાજકીય વર્તુળોમાં ચકચાર મચાવનાર એક ગંભીર મામલામાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. બિહાર રાજ્યના નવ નિયુક્ત મુખ્યમંત્રીને મોબાઈલ ફોન દ્વારા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર આરોપીને સાણંદ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે ઝડપી પાડી લીધો છે.
આ સમગ્ર ઘટના બાદ બિહાર રાજ્યના મુગેર જિલ્લાના સંગ્રામપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને બિહાર પોલીસ દ્વારા આરોપીની તાત્કાલિક શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને અન્ય રાજ્યોની પોલીસને પણ એલર્ટ કરવામાં આવી હતી.
આ પરિસ્થિતિમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસને પણ સૂચના મળતા સાણંદ ડિવિઝનની ટીમ સક્રિય બની હતી. નાયબ પોલીસ અધિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ સાણંદ પોલીસ સ્ટેશનના PI બી.ટી. ગોહિલે સમગ્ર ઓપરેશનનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું હતું.
પોલીસે સૌથી પહેલા ટેકનિકલ સર્વેલન્સનો સહારો લીધો હતો. આરોપી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા મોબાઈલ નંબરની વિગત મેળવી તેની લોકેશન ટ્રેક કરવામાં આવી. સાથે જ હ્યુમન સોર્સિસને પણ સક્રિય કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી આરોપીની ચોક્કસ હલચલ અંગે માહિતી મળી શકે.
આ સઘન કામગીરીના આધારે સાણંદ-કડી રોડ પર આરોપી હાજર હોવાની ચોક્કસ માહિતી મળતા પોલીસ ટીમે રેડ કરીને તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ બિહારના મુખ્યમંત્રીને ધમકી આપ્યાની કબૂલાત કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આ સમગ્ર મામલે સાણંદ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ બી.ટી. ગોહિલે જણાવ્યું હતું કેસ ખૂબ જ સંવેદનશીલ અને ગંભીર હતો. બિહાર પોલીસ સાથે સતત સંકલન રાખીને અમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીને ઝડપી પાડવામાં સફળ રહ્યા છીએ.
પકડાયેલ આરોપીની ઓળખ શેખર યાદવ તરીકે થઈ છે, જે મૂળ બિહાર રાજ્યનો રહેવાસી છે. હાલ તે સાણંદ નજીક એક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરતો હતો અને ટ્રાન્સપોર્ટ સાથે સંકળાયેલો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
આરોપીને ઝડપી પાડ્યા બાદ કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને તેને બિહાર પોલીસને સોંપવામાં માટે કાર્યવાહી હાલ ચાલી રહી છે આ કેસની હવે પછીની તપાસ બિહાર પોલીસ કરશે.
