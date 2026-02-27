સાણંદ GIDCએ પ્રીમિયમ હોટલ પ્લોટ માટે હરાજી પૂર્ણ કરી; ડેવલપરને જમીન ફાઇવાઇ
ગુજરાત સરકારે સાણંદ-2 ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટમાં 5 એકરના પ્લોટ માટે ઇ-હરાજી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે.
Published : February 27, 2026 at 12:23 PM IST
સાણંદ: ગુજરાત સરકારે સાણંદ-2 ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટમાં 5 એકરના પ્લોટ માટે ઇ-હરાજી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે, જેમાં આ જમીન હવે ચાર વર્ષમાં પ્રીમિયમ હોટલના નિર્માણ માટે ડેવલપરને ફાળવવામાં આવી છે. 22 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પૂર્ણ થયેલા ઇ-ઓક્શનનો ઉદ્દેશ્ય સાણંદ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એરિયામાં કામ કરતા નેશનલ અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ માટે સુવિધાઓ વધારવાનો છે, કારણ કે રાજ્ય પોતાના ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખે છે.
ઇ-ઓક્શન બાદ, સૌથી વધુ બોલી લગાવનારાને નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યો છે. ડેવલપરને 3થી 5 સ્ટાર હોટલનું કંસ્ટ્રક્શન શરૂ કરવા માટે ચાર વર્ષનો મોરેટોરિયમનો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન સાણંદ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટથી લગભગ 3 KM દૂર એક ફાઇવસ્ટાર હોટલનું કંસ્ટ્રક્શન પહેલાથી જ ચાલી રહ્યું છે, જેનાથી વિસ્તારમાં હોસ્પિટાલિટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધુ મજબૂત થશે.
28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાણંદ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટમાં માઇક્રોન ટેકનોલોજીના એડવાન્સ્ડ સેમિકંડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્દઘાટન કરશે. આ વિસ્તારમાં મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓની વધતી હાજરી સાથે, હોટલ આવનારા ડેલીગેટ્સ અને કર્મચારીઓ માટે રહેવાનો એક જરૂરી વિકલ્પ હશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્ત્વમાં રાજ્યભરમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝની બદલાતી જરૂરિયાતોના હિસાબથી સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાનો સતત પ્રયાસ ચાલુ છે.
સાણંદ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટમાં મોર્ડન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને માળખાગત સુવિધઆઓ અને સુઆયોજિત કનેક્ટિવિટી છે જે સતત ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રોથને સપોર્ટ કરે છે જેમાં હાલમાં 1,150 એકમ કાર્યરત છે. મહિલા સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક સમર્પિત મહિલા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પાર્ક બનાવવામાં આવ્યું છે અને રાજ્ય સરકારે ઇન્ડસ્ટ્રી-ફ્રેન્ડલી પોલિસી દ્વારા ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ બિઝનેસના વિઝનને આગળ ધપાવ્યું છે. ગુજરાત સરકારે રાજ્યના તીર્થસ્થાનોને ગ્રીન અને પાવર-સેફ ઝોનમાં વિકસાવવા માટે 100 કરોડની જોગવાઇની જાહેરાત કરી હતી. ગુજરાત CMO અનુસાર, આ નિર્ણય તીર્થસ્થળોમાં સતત અને ગુણવત્તાયુક્ત વીજ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા, ઇલેક્ટ્રિકલ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડને વધારવા અને સ્વચ્છ ઉર્જાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે છે. વીજ વિતરણ માળખાનું પણ આધુનિકીકરણ કરવામાં આવશે.
CMOએ જણાવ્યું હતું કે ટૂરિઝમ એક્ટિવિટીઝ, મંદિર ઓપરેશન્સ અને તહેવારો દરમિયાન વિશ્વસનીય અને અવિરત વીજ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. ભૂગર્ભ નેટવર્ક, સુવ્યવસ્થિત વિતરણ પ્રણાલીઓ અને આધુનિક સુવિધાઓ દ્વારા તીર્થસ્થાનોની સુંદરતામાં વધારો કરવામાં આવશે. સરકાર સરકારી બિલ્ડિંગ અને લોકલ ઓથોરિટીની બિલ્ડિંગ પર 500 KWની ક્ષમતા સુધીની કેપિસિટી ધરાવતા રૂફટોપ સોલર સિસ્ટમ લગાવવા માટે સ્ટેટ સોલર સબસિડી આપશે.
