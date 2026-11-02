સાણંદમાં પિતાએ 10 વર્ષના દીકરાની હત્યા કરી; લાશ ખાટલામાં મૂકી બાજુમાં સૂતો રહ્યો, કહ્યું-મારા પછી ઘરમાં કોઈ ભૂવો ન થાય એટલે માર્યો
તેના પિતા માતાજીના ભૂવા હતા અને તેમના મૃત્યુ બાદ તે પોતે માતાજીનો ભૂવો બન્યો હતો, માતાજીની દેરી આગળ બે-ત્રણ વખત પછાડ્યો
Published : November 2, 2026 at 10:09 AM IST
અમદાવાદઃ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના વિંછીયા ગામમાં પિતાએ પોતાના જ 10 વર્ષના એકના એક દીકરાની હત્યા કરી હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. માતાજીની દેરી પાસે દીકરાની હત્યા કર્યા બાદ પિતા તેનો મૃતદેહ ખાટલા પર મૂકીને બાજુમાં જ સૂઈ રહ્યો હતો. માતા ઘરે પહોંચી ત્યારે દીકરો લોહીલુહાણ હાલતમાં મૃત મળી આવ્યો હતો. માતાએ પતિને દીકરાના મોત અંગે પૂછતાં તેણે અંધશ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલું કારણ આપ્યું હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. આ મામલે માતાએ સાણંદ પોલીસ સ્ટેશનમાં પતિ વિરુદ્ધ હત્યાની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
પતિ સાથે ઝઘડો થતાં માતા પિયર ગઈ હતી
વિંછીયા ગામમાં 37 વર્ષીય ભારતીબેન પટેલ તેમના પતિ નરેશ પટેલ અને 10 વર્ષના દીકરા કરણ સાથે રહેતાં હતાં. આશરે દસ દિવસ પહેલાં પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. આ દરમિયાન નરેશે ભારતીબેન સાથે મારામારી કરી હતી. જેથી તેઓ નારાજ થઈને પિયર જતાં રહ્યાં હતાં. જોકે, દીકરા કરણની પરીક્ષા હોવાથી તેને પિતા નરેશ પાસે જ રાખ્યો હતો. માતાને અંદાજ નહોતો કે દીકરાને પિતા પાસે મૂકવાનો આ નિર્ણય આટલી ગંભીર ઘટનામાં પરિણમશે.
પાડોશીનો ફોન આવતાં માતા પરિવાર સાથે ગામ પહોંચી
1 નવેમ્બરની સાંજે ભારતીબેનને પાડોશીનો ફોન આવ્યો હતો. પાડોશીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના પતિ નરેશે દીકરા કરણને લાકડી વડે માર માર્યો છે. આ જાણ થતાં ભારતીબેન તાત્કાલિક વિંછીયા ગામ જવા નીકળ્યાં હતાં. તેમની સાથે માતા, પિતા, ભાઈ અને ભાભી પણ ગામ પહોંચ્યાં હતાં. રાત્રે આશરે 9 વાગ્યે તેઓ ઘર પાસે પહોંચ્યાં ત્યારે ઘરની નજીક આવેલી જોગણીમાતાની દેરી પાસે પહોંચતાં જ કરણ ખાટલા પર લોહીલુહાણ હાલતમાં જોવા મળ્યો હતો.
દીકરાની લાશની બાજુમાં જ સૂતો હતો પિતા
ભારતીબેને કરણની તપાસ કરતાં તેનું મોત થઈ ચૂક્યું હોવાનું જણાયું હતું. નજીકના બીજા ખાટલા પર પતિ નરેશ સૂતો હતો. તેના કપડાં પર પણ લોહીના ડાઘા હતા. ભારતીબેને નરેશને દીકરાના મોત અંગે પૂછતાં તેણે જણાવ્યું હતું કે, તેના પિતા માતાજીના ભૂવા હતા અને તેમના મૃત્યુ બાદ તે પોતે માતાજીનો ભૂવો બન્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે પોતાના પછી પરિવાર કે ઘરમાં કોઈ ભૂવો ન થાય તે માટે કરણની હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
માતાજીની દેરી આગળ હત્યા કર્યાનો આક્ષેપ
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, નરેશે ભારતીબેનને કહ્યું હતું કે તેણે કરણને બંને પગથી પકડી માતાજીની દેરી આગળ બે-ત્રણ વખત પછાડ્યો હતો અને ત્યારબાદ લાકડી વડે માર મારી તેની હત્યા કરી હતી. પતિની આ વાત સાંભળીને પરિવારજનોમાં ભારે આઘાત અને રોષ ફેલાયો હતો. ભારતીબેને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરતાં સાણંદ પોલીસનો કાફલો અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પર તપાસ હાથ ધરી હતી અને FSLની ટીમે પણ પુરાવા એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી કરી હતી.
પોલીસ અને FSLની તપાસ, મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલાયો
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે સ્થળ પર તપાસ કરી કરણના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. ભારતીબેને પોતાના પતિ નરેશ પટેલ વિરુદ્ધ સાણંદ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાની ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને FSLની તપાસ સહિતની વિગતોના આધારે પોલીસ આગળની કાર્યવાહી કરશે.
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