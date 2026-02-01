નડિયાદ સંતરામ મંદિર ખાતે સમાધિ મહોત્સવની ઉજવણી, દર્શન માટે માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું
મહાપૂર્ણિમાના દિવસે સંતરામ મંદિર ખાતે સમાધિ મહોત્સવની ઉજવણી
Published : February 1, 2026 at 10:16 PM IST
નડિયાદ: ખેડાના નડિયાદ ખાતે આવેલા સુપ્રસિધ્ધ સંતરામ મંદિર ખાતે મહાપુર્ણિમાએ સમાધિ મહોત્સવની ભક્તિપુર્ણ માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી. ઉજવણીના ભાગરૂપે મંદિરમાં મહાઆરતી તેમજ દિવ્ય સાકરવર્ષા કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસર જય મહારાજના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.સમાધિ મહોત્સવ નિમિત્તે મંદીરે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, નડિયાદમાં આવેલ સંતરામ મંદિરમાં મહાસુદ પૂનમનું આગવું મહત્વ છે.દર વર્ષે મહા પૂર્ણિમાએ સમાધિ મહોત્સવની ભક્તિભાવ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મહાપુર્ણિમાએ સંતરામ મહારાજે જીવંત સમાધિ લીધી હતી. કહેવાય છે કે, તે સમયે ત્યાં મૂકેલા બે દિવા આપોઆપ પ્રજ્વલિત થઇ ઉઠ્યાં હતાં.તેમજ આકાશમાંથી દિવ્ય સાકરવર્ષા થઈ હતી.તે દિવસથી આ દિવાની જ્યોત અંખડ સ્વરૂપે પ્રજ્વલીત છે.જેને લઈ દર વર્ષે મહાસુદ પૂનમે પરંપરા મુજબ સાકરવર્ષા કરવામાં આવે છે. ભક્તો આ દિવસની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે અને મોટી સંખ્યામાં દર્શન માટે મંદિરમાં ઉમટે છે.
ઓમકારના નાદ સાથે સાકરવર્ષા કરાઈ
આ પાવન પ્રસંગે મંદિરમાં મહા આરતી બાદ સાકર વર્ષા કરવામા્ આવી હતી જેમાં હજારો કિલો સાકર અને કોપરાનાં પ્રસાદની ઉછામણી કરવામાં આવી હતી.ભાવકોએ પ્રસાદ રૂપી સાકર તથા સુકુ કોપરાનો પ્રસાદ ઝીલ્યો હતો. મહાઆરતી અને સાકર વર્ષાનો લાભ લેવા ભક્તોનું માનવ મહેરામણ મંદિરે ઉમટ્યું હતું અને મંદિર પરિસર જય મહારાજના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
મહારાજની ચેતનાથી દિવા પ્રગટેલા : સંત
'સંતરામ મંદિરના સંત નિર્ગુણદાસ મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, આજે મહાપૂર્ણિમાને દિવસે 195 વર્ષ પહેલા આપણા યોગીરાજ સંતરામ મહારાજે સમાધિ લીધેલી. તેમણે બ્રહ્મરંધ્રમાંથી એમની ચેતના બહાર કાઢેલી અને એનાથી દીવા પ્રગટેલા.જ્યોત સ્વરૂપે આપણા ઈષ્ટદેવ આપણા મંદિરમાં બિરાજે છે.સૌ ભક્તોની મનોકામના પૂરી કરે છે.આજના ખાસ દિવસે પૂ.રામદાસજી મહારાજ વર્ષમાં એક જ વારમાં સાંજના સમયે આરતી કરે છે અને સાકરવર્ષા થાય છે.'
