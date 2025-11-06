ધરપકડથી બચવા ખુંખાર આરોપીએ PI પર કર્યો ચપ્પુથી હુમલો, સામે પોલીસે કર્યુ ફાયરિંગ, સર્જાયા ફિલ્મી દ્રશ્યો
હત્યા સહિત ૧૫ ગુનાનો આરોપી સલમાન લસ્સીએ ધરપકડથી બચવા તેણે PI પર ચપ્પુથી હુમલો કરતાં પોલીસે સામે ફાયરિંગ કર્યું, જેમાં તેના પગમાં ગોળી વાગી હતી.
Published : November 6, 2025 at 11:07 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 12:04 PM IST
સુરત: સુરત શહેરના ડિંડોલી, લિંબાયત અને ભેસ્તાન જેવા વિસ્તારોમાં લાંબા સમયથી આતંક મચાવનાર અને હત્યા સહિતના ૧૫ જેટલા ગંભીર ગુનાઓમાં વોન્ટેડ માથાભારે આરોપી સલમાન લસ્સીને આખરે સુરત ક્રાઇમબ્રાંચે ફિલ્મી ઢબે દબોચી લીધો છે. ધરપકડથી બચવા માટે આરોપીએ પોલીસ પર હુમલો કરતાં પોલીસે સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કરવું પડ્યું હતું, જેમાં ગોળી લસ્સીના પગમાં વાગી હતી.
રાત્રે ૩ વાગ્યે હાઇ-સ્પીડ ઓપરેશન 'લસ્સી'
સુરત ક્રાઇમ બ્રાંચના પીઆઇ કિરણ મોદી અને પીઆઇ પી. કે. સોઢાની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, ભેસ્તાનમાં ૨૧ ઓક્ટોબરના થયેલી હત્યા સહિત ૧૫થી ૧૭ ગુનાનો વોન્ટેડ આરોપી સલમાન લસ્સી નવસારી જિલ્લાના ડાભેલ ગામમાં આશિયાના મહોલ્લામાં છુપાયેલો છે.
આ માહિતી મળતાં જ ક્રાઈમ બ્રાંચના ૨૫ જેટલા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની પાંચ ટીમો આજે (૬ નવેમ્બર) સવારના ૩ વાગ્યે ડાભેલ ગામ પહોંચી હતી. આ એક હાઈ-સ્ટેક ઓપરેશન હતું, જેમાં આરોપીને ભાગી છૂટવાનો કોઈ મોકો ન મળે તેની ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી.
ચારેબાજુથી મકાનો કોર્ડન:
ક્રાઇમ બ્રાંચે સલમાન લસ્સી જે મકાનમાં છુપાયો હતો, તેની આસપાસના પાંચ મકાનોને ચારેબાજુથી કોર્ડન કરી દીધા હતા, જેથી તે છત પરથી પણ કૂદીને ભાગી ન શકે. રૂમ અંદરથી બંધ હોવા છતાં લસ્સીને પોલીસ આવી ગયાની જાણ થઈ ગઈ હતી. ક્રાઇમ બ્રાંચે તેને આત્મસમર્પણ કરવા કહ્યું, પરંતુ ખૂણામાં ભરાયેલો લસ્સી બહાર આવવા તૈયાર નહોતો.
PI પર હુમલો થતાં PI સોઢાનું સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ
પોલીસે જ્યારે ઘેરો વધુ મજબૂત બનાવ્યો, ત્યારે સલમાન લસ્સીએ ધરપકડથી બચવા ખતરનાક ચાલ રમી. તેણે ક્રાઇમ બ્રાંચના બંને પીઆઇને ચપ્પુ બતાવ્યું અને PI પી. કે. સોઢા પર જીવલેણ હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ભાગવા ગયો. સ્થિતિની ગંભીરતા અને જીવનું જોખમ જોતાં PI પી. કે. સોઢાએ જવાબી કાર્યવાહીમાં અને સ્વબચાવમાં તાત્કાલિક પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરથી સલમાન લસ્સીના જમણા પગ પર ગોળી ધરબી દીધી. સવારના ૩.૧૫ વાગ્યે ડાબેલ ગામનો મહોલ્લો અચાનક ગોળીબારના અવાજથી ગુંજી ઊઠ્યો હતો. પોલીસ ટીમના કોઈ સભ્યને ઇજા પહોંચી નહોતી. ગોળી વાગ્યા બાદ કુખ્યાત આરોપી સલમાન લસ્સીની આખરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
આરોપી સારવાર હેઠળ, પગમાં ફ્રેક્ચર:
હોસ્પિટલના સૂત્રો અનુસાર, લસ્સીના પગના હાડકાને ગોળી સ્પર્શ કરીને આરપાર નીકળી ગઈ છે, જેના કારણે તેને ફ્રેક્ચર થયું છે. હાલ તેને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
સલમાન લસ્સી પર હત્યા, ખંડણી, હત્યાની કોશિશ સહિતના ગંભીર ૧૫થી વધુ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તે તાજેતરમાં ભેસ્તાનના ખલીલ ટી-સેન્ટર ખાતે થયેલા શકીલ નામના યુવકની હત્યાનો મુખ્ય વોન્ટેડ હતો. પોલીસ દ્વારા હવે આરોપીની ધરપકડ બાદ વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.