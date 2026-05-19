અમદાવાદની 'ચોર સેલ્સગર્લ' ઝડપાઈ, દાગીના લઈને જેની સાથે ભાગી હતી તે પાર્ટનરે દીધો આવો દગો
ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આશરે 300 જેટલા CCTV કેમેરાની તપાસ કરી, ઉપરાંત હ્યુમન સોર્સિસ અને ટેક્નિકલ એનાલિસિસના આધારે હર્ષિદા રાજેન્દ્રકુમાર શેટ્ટીને ઝડપી પાડી.
Published : May 19, 2026 at 3:00 PM IST
અમદાવાદ: નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલી “આભૂષણ જવેલર્સ”માં થયેલી કરોડોની ચોરીના ગુનાનો અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભેદ ઉકેલ્યો છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે દુકાનમાં નોકરી કરતી મહિલા કર્મચારી જ સમગ્ર ચોરીકાંડની મુખ્ય આરોપી નીકળી છે. પોલીસે આરોપી મહિલાની ધરપકડ કરી તેની પાસેથી આશરે 22 લાખ 54 હજારથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે, જ્યારે એક આરોપી હજુ ફરાર છે.
નિકોલના ગ્રેવિટી શોપિંગ મોલમાં આવેલી “આભૂષણ જવેલર્સ” દુકાનમાંથી 11 મે 2026ના રોજ અંદાજે 1 કરોડ 66 લાખ 88 હજાર રૂપિયાથી વધુના સોનાના દાગીનાની ચોરી થઈ હતી. બનાવ બાદ નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાતા અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અલગ અલગ ટીમો બનાવી આશરે 300 જેટલા CCTV કેમેરાની તપાસ કરી હતી. સાથે જ હ્યુમન સોર્સિસ અને ટેક્નિકલ એનાલિસિસના આધારે તપાસ આગળ વધારતા દુકાનમાં કામ કરતી હર્ષિદા રાજેન્દ્રકુમાર શેટ્ટી પર શંકા ગઈ હતી. પોલીસે તેને ઝડપી પાડી સઘન પૂછપરછ કરતા સમગ્ર કેસનો ભેદ ખુલ્યો હતો.
અગાઉથી ઘડ્યો હતો ચોરીનો પ્લાન
ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પી.આઈ. એ.પી. જેબલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ, CCTV ફૂટેજ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. આરોપીએ ખૂબ જ ચાલાકીપૂર્વક ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપી હર્ષિદાએ તેના મિત્ર મયુર માલી સાથે મળીને અગાઉથી જ ચોરીનો પ્લાન બનાવ્યો હતો.
પાર્ટનરે દીધો દગો
પ્લાન મુજબ હર્ષિદાએ દુકાનમાંથી સોનાના દાગીના ચોરી કર્યા બાદ બંને બુલેટ બાઈક પર પહેલા ઉદયપુર, ત્યારબાદ જયપુર અને પછી દિલ્હી ભાગી ગયા હતા. જોકે દિલ્હીની એક હોટલમાં રોકાણ દરમિયાન સહઆરોપી મયુર માલી તમામ સોનાના દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો અને હર્ષિદાને એકલી મૂકી નાસી ગયો હતો.
ફરાર મયુર માલીની શોધખોળ
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપી મહિલાની ધરપકડ કરી તેની પાસેથી સોનાના દાગીના તેમજ મોબાઇલ ફોન મળી કુલ 22 લાખ 54 હજાર 500 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. હાલ પોલીસે આરોપીને વધુ તપાસ માટે નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જ્યારે ફરાર આરોપી મયુર માલીની શોધખોળ ચાલુ છે.