ETV Bharat / state

ઉત્તરાયણ પહેલા માર્કેટમાં કાળી શેરડીનું આગમન, આ વખતે ગત વર્ષ કરતા ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા?

કાળી શેરડી ક્યાંથી આવે છે અને ભાવ તેમજ તેની માંગ શુું છે? ચાલો જાણીએ વિગતે આ અહેવાલમાં...

ભાવનગર જિલ્લામાં શેરડીનું વાવેતર
ભાવનગર જિલ્લામાં શેરડીનું વાવેતર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 1:30 PM IST

|

Updated : December 19, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : જિલ્લામાં ખેડૂતો દ્વારા શેરડીનું વાવતેર મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે, ત્યારે જિલ્લામાં સૌથી વધુ વાવેતર કરવા માટે ભાવનગર જિલ્લામાં તળાજા તાલુકો મોખરે છે. ગત વર્ષ અને ચાલુ વર્ષે વાવેતર તળાજા તાલુકામાં છે. કાળી શેરડી ક્યાંથી આવે છે અને ભાવ તેમજ તેની માંગ શુું છે? ચાલો જાણીએ વિગતે આ અહેવાલમાં...

શિયાળાની સીઝન શરૂ થતાં જ ઉત્તરાયણ નજીક આવે એટલે બજારમાં શેરડીનું આગમન જોરશોરથી શરૂ થઈ જાય છે. ભાવનગરમાં હાલ લીલી અને કાળી શેરડીનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ સૌથી વધુ કાળી શેરડીની માંગ છે. કાળી શેરડી આરોગવામાં પોચી હોવાને કારણે તેની માંગ વધુ રહેતી હોય છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં શેરડીનું વાવેતર (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર જિલ્લામાં શેરડીનું વાવેતર

ભાવનગર જિલ્લાના, જિલ્લા પંચાયત ખેતીવાડી વિભાગ પાસેથી મળેલી માહિતી પ્રમાણે ભાવનગર જિલ્લામાં ગત વર્ષે 989 જેટલા હેક્ટરમાં શેરડીનું વાવેતર થયું હતું. તેમાં સૌથી વધુ વાવેતર તળાજા તાલુકામાં 960 હેક્ટરમાં થયું હતું. જ્યારે આ વર્ષે શેરડીનું વાવેતર ભાવનગર જિલ્લામાં 751 હેક્ટરમાં થવા પામ્યું છે. તેમાં પણ સૌથી વધુ વાવેતર તળાજા જિલ્લાનું છે. જો કે તેમાં કાળી શેરડીનું વાવેતર છે કે લીલી શેરડીનું તે સ્પષ્ટ થતું નથી તેમ ખેતીવાડી વિભાગનું કહેવું છે.

લીલી અને કાળી શેરડી
લીલી અને કાળી શેરડી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂત ભેરુભાઈ ડાંગરે જણાવ્યું હતું કે

ભાવનગર શહેરના રાજકોટ રોડ ઉપર શાસ્ત્રીનગર ખાતે વર્ષોથી શેરડી વેચતા વેપારીને ત્યાં ખેડૂત આવી પહોંચ્યા હતા. ETV Bharat સાથે તેમની મુલાકાત થઈ, ત્યારે ટીમાણાના ખેડૂત ભેરુભાઈ ડાંગરે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વાવેતર કરી રહ્યો છું, મહેનત ખૂબ થતી નથી, પરંતુ પહેલીવાર સોંપવામાં આવે પછી તમે એને બાંધી દો એટલે ઓછી મહેનત થઈ જાય છે, પરંતુ જો પડી ન જાય તો ફાયદો થાય છે. વર્ષે વાવેતર બાદ પાક મળી રહે છે, સાત મહિનાથી શરૂઆત થઈ જાય છે પાક લેવાની. અમારે કાળી શેરડી થાય જ નહીં, સફેદ થાય અને 555 થાય."

લીલી અને કાળી શેરડી
લીલી અને કાળી શેરડી (ETV Bharat Gujarat)

શેરડીનો ભાવ અને કઈ શેરડીની માંગ

ભાવનગર શહેરના શાસ્ત્રીનગર વિસ્તારમાં 35 વર્ષથી શેરડીના વેપારી ફિરોજભાઈ નુરાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અહી અત્યારે શેરડી સેલમ, મદ્રાસ, મહારાષ્ટ્ર જિલ્લામાંથી આવે છે. 400 થી 500 ભારા વેચાઈ રહ્યા છે. મદ્રાસની આવે છે તેનો ભાવ 1200 થી 1400 રૂપિયા ભારાના છે, જો કે મીઠી અને પોચી આવે છે.

લીલી અને કાળી શેરડી
લીલી અને કાળી શેરડી (ETV Bharat Gujarat)

અમારે સીઝનમાં 150 જેટલી ગાડીઓ આવે છે, અમે જિલ્લામાં પણ વેચાણ કરીએ છીએ. જો કે ભાવનગર જિલ્લામાંથી શેરડી આવતી નથી. લીલી શેરડી આરોગવાથી લોકોને મોઢા આવી જવાને કારણે લોકો કાળી શેરડી આરોગવાનો વધુ પસંદ કરે છે અને શેરડી માટે વધુ પાણીની જરૂરિયાત વાવેતરમાં રહે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અમદાવાદના બજારોમાં મદ્રાસી શેરડીની બોલબાલા, જાણો ઉત્તરાયણમાં શેરડીનું અનેરૂ મહત્વ
  2. Surat leopard cubs : માંગરોળના દીણોદ ગામે શેરડીના ખેતરમાંથી બે બાળ દીપડા મળ્યા
Last Updated : December 19, 2025 at 3:05 PM IST

TAGGED:

BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR SUGARCANE
BHAVNAGAR SUGARCANE FARMERS
SUGARCANE PRICE
GREEN AND BLACK SUGARCANE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.