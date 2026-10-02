ETV Bharat / state

લોકોમાં વધ્યું ગાંધીની ખાદીનું ચલણ, દેવામાં ડૂબેલો ભાવનગરનો ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ ફરી આત્મનિર્ભર બન્યો, જૂનાગઢમાં પણ નોંધપાત્ર ખરીદી

ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે ઈટીવી ભારતે ભાવનગર અને જુનાગઢમાં લોકોમાં ખાદી પ્રત્યેની રૂચિ અને તેમના મત જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો

દેવામાં ડૂબેલો ભાવનગરનો ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ ફરી આત્મનિર્ભર બન્યો
દેવામાં ડૂબેલો ભાવનગરનો ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ ફરી આત્મનિર્ભર બન્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 9:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભારતના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીની આજે જન્મ જયંતિ છે. ત્યારે ઈટીવી ભારત દ્વારા દેશના લોકો માટે ખાદી બનાવનાર મહાત્મા ગાંધીજીની ખાદીની સ્થિતિને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ગણતરીના દિવસોમાં ખાદીની ખરીદી થાય છે. યુવાનો અને વૃદ્ધો ખરીદનારા શું માની રહ્યા છે તે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પતનના આરે આવી ગયેલી ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ કઈ રીતે બહાર આવી અને હાલમાં સરકારનો ટેકો છે કે કેમ? જેવા મુદ્દાઓને લઈને માહિતી પ્રાપ્ત કરી હતી.

ગાંધી જયંતી નિમિત્તે ખાદીની ખરીદી અને વૃદ્ધનો મત

ગાંધી જયંતી નિમિત્તે આજે રાજકીય નેતાઓએ ક્રેસન્ટ સર્કલમાં આવેલા ગાંધી સ્મૃતિમાં ખાદીની ખરીદી કરી હતી આ સાથે કેટલાક ખાદીને માનનારા લોકો પણ ઉપસ્થિત હતા. વૃદ્ધ હરિભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે ખાદી વિશે મારો અભિપ્રાય એવો છે કે ખાદીને પ્રોત્સાહન મળે. ગ્રામ્ય લેવલે વણાટ કામ કરતા લોકોને રોજીરોટી મળે. આ ગ્રામ્ય લેવલે વણાટ કામ કરે તેને આજીવન રોજી રોટી મળે તેવું પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.

દેવામાં ડૂબેલો ભાવનગરનો ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ ફરી આત્મનિર્ભર બન્યો (ETV Bharat Gujarat)

બધાએ ખાદીની ખરીદી કરવી જોઈએ

હરિભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગાંધીજીએ ગરીબ માણસોને કપડાં પહેરવા માટે નહોતા એટલે હાથે વણાટ કરીને બનાવી અને તેઓ ધોતિયું પહેરતા હતા પછી ગામડાઓમાં જે વણકરોને પ્રોત્સાહન આપી આ ઉદ્યોગને મહાત્મા ગાંધીજીએ આગળ વધાર્યો હતો. ખાદીને લોકોએ મહત્વ આપવું જોઈએ. આ ગામડામાં આપણું ગૃહ ઉદ્યોગ છે તે પ્રોત્સાહન નહીં આપીએ તો ભાંગી જશે. બધાએ પ્રયત્ન કરી તેને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.

લોકોમાં વધ્યું ગાંધીની ખાદીનું ચલણ
લોકોમાં વધ્યું ગાંધીની ખાદીનું ચલણ (ETV Bharat Gujarat)

યુવાનની ખાદીની ખરીદી સાથે મત

ખાદીની ખરીદી કરવા આવેલા ઝાંઝમેર ગામના અશોકભાઈ ભાલીયા સાથે અમે વાતચીત કરી હતી તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખરેખર ખાદી લેવી જોઈએ. રોજગારીની લોકોને ખૂબ જરૂર છે. ખાદીની બનાવટ અને કપડાં જે તૈયાર કરે છે તેને આપણા થકી રોજગાર મળશે. હાલમાં વાતાવરણમાં પણ ખાદી ખૂબ સારી છે. યુવાનોએ ખાસ ખાદી અપનાવી જોઈએ કારણ કે આપણા દેશની આઝાદી છે.

આજે ગ્રામ ઉદ્યોગની ભૂતકાળની સ્થિતિ

ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગના ટ્રસ્ટી પ્રદીપભાઈ હરકાંતભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે 2013માં એ ગાળામાં ગાંધી સ્મૃતિની સ્થિતિ મશ્કરી કરે તેવી હતી. 1.88 કરોડ જેવું માથે લેણું હતું. સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્રની સાથે વાટાઘાટો કરીને પૂરું કરવા પગલાં ભરવામાં આવ્યા. 2018 માં મને પ્રમુખ બનાયા બાદ નગરપાલિકાના પણ 54 લાખ જેવા ટેક્સ હતો તે અમે પૂરો કર્યો, બધા લેણા ભરી દીધા અને હાલમાં 50 લાખની FD ગાંધી સ્મૃતિ પાસે છે. અમારું પ્રોડક્શન બંધ થઈ ગયું છે અમે બંગાળમાંથી ખાદી લાવીએ છીએ. અમારા કર્મચારીઓ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. અમે ત્રણ કરોડનું લેણું ભરપાઈ કરી દીધું છે.

ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે નોંધપાત્ર વેચાણ
ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે નોંધપાત્ર વેચાણ (ETV Bharat Gujarat)

વાર્ષિક ગાંધી સ્મૃતિની આવકને ભૂતકાળની આવક

ગાંધી સ્મૃતિના એક જૂના કર્મચારી પાસેથી જાણવા મળ્યું હતું કે 2013 પહેલાના સમયમાં ગાંધી સ્મૃતિની વાર્ષિક આવક એક કરોડ કરતાં વધુની હતી. જો કે 2013માં અને એ વરસો દરમિયાન ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગની વાર્ષિક આવક 18 લાખે પહોંચી ગઈ હતી જે ખરાબ સ્થિતિ હતી ત્યારબાદ પ્રદીપભાઈ પ્રમુખ તરીકે આવ્યા હતા અને તેમનું બધું સંભાળ્યું હતું. અત્યારે 40 લાખ આસપાસ વાર્ષિક આવક થઈ ગઈ છે. ખાદીગ્રામ ઉદ્યોગના મેનેજર ભુપેશભાઈ જણાવ્યું હતું કે પાંચ વર્ષ પહેલાં જે ખોટ આવી હતી તેના કરતાં સ્થિતિ સારી છે. સંસ્થાઓને પેમેન્ટ સમયસર થઈ જાય છે. વર્ષ 2025/26 માં 32 લાખનો નફો થયો હતો.

પ્રોડક્શન કરતી સંસ્થાને જ સરકારનું વળતર

ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગના મેનેજર ભુપેશભાઈ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર અત્યારે જે પ્રોડક્શન કરતી અને પ્રોડક્શન ના કરતી બધી સંસ્થાઓને પહેલા જે વળતર આપતી હતી તેવું અત્યારે નથી. અત્યારે સરકાર દ્વારા જે સંસ્થા પ્રોડક્શન કરે છે તેને જ વળતર આપે છે. જો કે ગાંધી સ્મૃતિ હાલમાં કોઈ પ્રોડક્શન કરતી નથી એટલે તેને કોઈ વળતર મળતું નથી. અમારી આશા છે કે સરકારે પ્રોડક્શન કરતી હોય કે ન કરતી હોય તે તમામ ખાદી વહેંચતી સંસ્થાઓને વળતર આપવું જોઈએ.

ગાંધી માત્ર અહિંસક આંદોલનના પ્રણેતા જ નહીં - આકાશ કટારા, ડે.મેયર, જુનાગઢ

જૂનાગઢમાં ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે ખાદીની નોંધપાત્ર ખરીદી (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢમાં ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે ખાદીની ખરીદી કરવામાં લોકોએ ભારે ઉત્સાહ દેખાયો. સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ આજે ખાદીની દુકાનો પર વિશેષ ભીડ દેખાઈ. યુવાનોથી લઈને વૃદ્ધો વિવિધ ખાદી વસ્ત્રોની મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી કરી. જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાના માત્ર બાવીસ વર્ષની ઉંમરે સૌથી યુવાન ડેપ્યુટી મેયર બનેલા આકાશ કટારા પણ ખાદી ભંડાર ખાતે ખાદીની ખરીદી કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજના સમયમાં યુવાનો સૌથી મોટો ચર્ચાનો વિષય છે. રાજકીય ગલિયારાઓમાં પણ યુવાનોને લઈને દરરોજ કંઈક નવું સામે આવી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં યુવાનો માત્ર ગાંધીજીના અહિંસક આંદોલનને પ્રેરણાસ્ત્રોત ન બનાવે પરંતુ ગાંધીજી દ્વારા જીવનમાં ઉતારવા જેવી અનેક વાતો તેમના જીવનમાંથી મળે છે તેને પણ અપનાવે. સત્ય, અહિંસા, ખાદી, સ્વદેશી અને આંદોલન જેવા શબ્દો સાથે મળીને એક ગાંધીનું નિર્માણ થાય છે ત્યારે યુવાનો પણ ગાંધીના આ રસ્તે ચાલવા માટે ગાંધીના બતાવેલા આદર્શ જીવનમાં ઉતારે તે પણ આજના દિવસની સૌથી મોટી જરૂરિયાત છે. સાથે જ તેમણે ગાંધીજીના જીવનના સૌથી મોટા સંદેશ પૈકી એક સ્વચ્છતાને પણ જીવનમાં ઉતારવા માટે લોકોને અપીલ કરી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JUNAGADH GANDHI JAYANTI 2026
ભાવનગર ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ
ગાંધી જયંતિ
BHAVNAGAR KHADI SALE
ગાંધીની ખાદી

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.