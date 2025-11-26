ETV Bharat / state

શાબાશ! ગુજરાતનું તમાકુમુક્ત ગામ "બાદરપુર", એક યુવકના મોતથી ગ્રામજનોની આંખ ખૂલી

મહેસાણા જિલ્લાના બાદરપુર ગામમાં 25 વર્ષથી ગુટખા, તમાકુ, સિગારેટ અને પાન મસાલા વેચવા અને ખાવા પર પ્રતિબંધ છે.

ગુજરાતનું તમાકુમુક્ત ગામ "બાદરપુર"
ગુજરાતનું તમાકુમુક્ત ગામ "બાદરપુર" (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 10:46 AM IST

મહેસાણા : તમને જાણીને નવાઈ લાગતી હશે કે શું ગુજરાતમાં એવું પણ કોઈ ગામ હોઈ શકે કે જ્યાં આખું ગામ સર્વાનુમત્તે વ્યસન ત્યજી શકે. હા આ વાત તદ્દન સાચી છે. આ ગામ છે મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર તાલુકાનું બાદરપુર ગામ, જેના ગ્રામજનોએ વ્યસનને જાકારો આપ્યો છે.

વ્યસનમુક્ત ગામ "બાદરપુર"

આધુનિક યુગમાં અનેક પ્રકારના વ્યસન કરી ખાસ યુવાધન બરબાદીના પંથે જઈ રહ્યું છે, અને તેના માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો તે છે અનેક વ્યસન. ત્યારે એક એવું ગામ કે જ્યાં યુવાધન બરબાદ ન થાય તે માટે ગ્રામજનોએ સહિયારો નિર્ણય કરી સ્થાનિક પંચાયતના નેજા હેઠળ આખા ગામને વ્યસન મુક્ત કર્યું છે. આ ગામના કોઈ પણ ખૂણે કે કોઈ ગલી કે પછી કોઈ પણ જગ્યાએ પાન મસાલા, ગુટખા, બીડી, સિગારેટની શોધ કરવા જાઓ તો પણ નહીં મળે.

શાબાશ! ગુજરાતનું તમાકુમુક્ત ગામ "બાદરપુર" (ETV Bharat Gujarat)

પાન-મસાલાનો એક પણ ગલ્લો નહીં

બાદરપુર ગામમાં ક્યાંય પાન મસાલાનો કોઈ ગલ્લો જોવા નહીં મળે. કોઈ એવી દુકાન નહીં મળે કે જ્યાં ગુટખા, પાન મસાલા કે જ્યાં બીડી-સિગારેટ મળતી હોય. આમ જોવા જઈએ તો માણસ પોતાના શરીરને જાણે પોતાનું સમજી નથી રહ્યો. તેને લઈને અનેક કુટેવોના લીધે પોતાના જ શરીરની દુર્દશા લાવી ગંભીર બીમારીનો ભોગ બની રહ્યા છે.

પાન-મસાલાનો એક પણ ગલ્લો નહીં
પાન-મસાલાનો એક પણ ગલ્લો નહીં (ETV Bharat Gujarat)

વ્યસનના ગંભીર પરિણામ

વ્યસનના લીધે મૂલ્યવાન શરીર પર ખૂબ માઠી અસર પડે છે, અને ગંભીર બીમારીએ માનવ શરીર પર કબજો મેળવી લીધો છે. એમાંય મુખ્ય જવાબદાર છે વ્યસન. વ્યસનથી શરીરમાં ખૂબ મોટી ગંભીર બીમારીના કિસ્સા દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યા છે. આ આખું ગામ કે જ્યાં 25 વર્ષથી ગ્રામજનોએ વ્યસનને તિલાંજલિ આપી દીધી છે.

બાદરપુર ગ્રામ પંચાયત
બાદરપુર ગ્રામ પંચાયત (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રામ પંચાયતે કર્યો ઠરાવ : આખા ગામને વ્યસન મુક્ત કરવું એ કોઈ નાનો નિર્ણય નથી, પણ ચોક્કસ ઐતિહાસિક નિર્ણય કહી શકાય. 2001 આસપાસ આ ગામના યુવાનનું વ્યસનના કારણે ગંભીર બીમારીથી અકાળે મૃત્યુ થયું હતું, જેને લઈને આખા ગામમાં ચિંતા અને દુઃખ પ્રસરી ગયું હતું. ત્યારે આ ગામમાં વ્યસન અને વ્યસનથી થતી ગંભીર બીમારીના કારણે કોઈ દુઃખદ ઘટના ન ઘટે તે માટે 2001 માં ગ્રામ પંચાયતના નેજા હેઠળ એક ઠરાવ કરવામાં આવ્યો.

મહેસાણા જિલ્લાનું બાદરપુર ગામ
મહેસાણા જિલ્લાનું બાદરપુર ગામ (ETV Bharat Gujarat)

તમાકુનું વાવેતર પણ છોડ્યું

આ ઠરાવ અનુસાર ગુટખા વેચાણ તેમજ ખાવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો, અને જો કોઈ તેનું ઉલ્લંઘન કરે તો તેને દંડની જોગવાઈ પણ કરવાનું નક્કી કરાયું હતું. ત્યારથી આજદિન સુધી આ પ્રતિબંધ યથાવત છે. બીજી અગત્યની વાત એ છે કે આ ગામમાં ખેડૂતો ખેતરમાં પણ તમાકુનું વાવેતર નથી કરતા. આ પાછળનો હેતુ એ છે કે આ ગામ એવું ઈચ્છી રહ્યું છે કે આવા વ્યસનથી દેશ અને રાજ્ય પણ બચે.

પ્રતિબંધનું 25 વર્ષથી ચુસ્ત પાલન

ગામના વેપારીઓ પણ આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી ગુટખા અને તમાકુની બનાવટો વેંચતા નથી. વેપારીઓનું પણ એવું કહેવું છે કે અમને આ પ્રતિબંધથી કોઈ નુકસાન નથી, અમે બીજો વ્યવસાય કરી લઈએ છીએ. અમે ગામની સ્વચ્છ સુખાકારી માટે હંમેશા ગામની સાથે છીએ. અને અમે ગુટખા તમાકુના પ્રતિબંધને છેલ્લા 25 વર્ષથી ચુસ્ત પાલન કરીએ છીએ.

