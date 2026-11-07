કાળી ચૌદશે સાળંગપુરથી સાકરિયા સુધી ભક્તિનો મહાસાગર, બંને ધામમાં હજારો ભક્તો ઉમટ્યા
કાળી ચૌદશ નિમિત્તે સાળંગપુર ધામ અને મોડાસાના સાકરિયા ગામે વહેલી સવારથી ભક્તોની ભારે ભીડ, લાંબી કતારો લાગી.
Published : November 7, 2026 at 3:56 PM IST
અમદાવાદ: કાળી ચૌદશ... હનુમાનજીના ઉપાસકો માટે વિશેષ ધાર્મિક મહત્ત્વ ધરાવતો પવિત્ર દિવસ... આ પર્વ નિમિત્તે બોટાદ જિલ્લાના સાળંગપુર ધામથી લઈને અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના સાકરિયા ગામ સુધી ભક્તિનો અનોખો માહોલ જામ્યો હતો. બંને ધામમાં વહેલી સવારથી જ હજારો હરિભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા અને જય કષ્ટભંજન દેવ, જય હનુમાન દાદાના જયઘોષથી સમગ્ર વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
હીરા જડિત ચાંદીના આભૂષણો અને ભરતગૂંથણના વાઘામાં દાદાનો દિવ્ય શણગાર
કાળી ચૌદશના પાવન અવસરે કષ્ટભંજન દેવને વિશેષ અને અલૌકિક શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. દાદાને હીરા જડિત ચાંદીના આભૂષણો ધારણ કરાવવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ સુંદર ભરતગૂંથણના વાઘા પહેરાવી દાદાનું દિવ્ય સ્વરૂપ શણગારવામાં આવ્યું હતું.
આકર્ષક આભૂષણો અને રંગબેરંગી વાઘામાં બિરાજમાન કષ્ટભંજન દેવનું આ દિવ્ય સ્વરૂપ ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. દાદાનાં અલૌકિક દર્શન કરી ભક્તો ભાવવિભોર બન્યા હતા. અનેક ભક્તોએ દાદાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી પરિવારની સુખ-શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
મહાઆરતી, છડી અભિષેક અને મારુતિ યજ્ઞ
ધાર્મિક કાર્યક્રમોની શરૂઆત વહેલી સવારે મહાઆરતી સાથે કરવામાં આવી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં સંતો, મહંતો અને હરિભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહાઆરતી બાદ પરંપરાગત ધાર્મિક વિધિ અનુસાર દાદાની છડીનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ વિશેષ પૂજન અને ધાર્મિક વિધિઓ યોજાઈ હતી.
કાળી ચૌદશના પર્વની વિશેષતા સમાન મારુતિ યજ્ઞનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને ધાર્મિક વાતાવરણ વચ્ચે યજ્ઞવિધિ સંપન્ન થઈ હતી. જેમાં ભક્તોએ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવ સાથે યજ્ઞકુંડમાં આહુતિ અર્પણ કરી હતી.
સાળંગપુર ધામ ખાતે આયોજિત આ મારુતિ યજ્ઞમાં પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ સહિત કુલ 651 ભક્તો જોડાયા હતા. ઉપસ્થિત મહાનુભાવો અને ભક્તોએ યજ્ઞવિધિમાં ભાગ લઈ કષ્ટભંજન દેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા.
આ પ્રસંગે કષ્ટભંજન દેવને વિશેષ અન્નકૂટ પણ ધરાવવામાં આવ્યો હતો. વિવિધ વાનગીઓથી તૈયાર કરવામાં આવેલા અન્નકૂટનું ભગવાન સમક્ષ સમર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. તહેવાર નિમિત્તે સાળંગપુર ધામમાં આવતા હરિભક્તોને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભોજન અને રહેવાની વ્યવસ્થાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
કાળી ચૌદશના પવિત્ર પર્વને લઈને સાળંગપુર ધામમાં સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. દાદાના દર્શન માટે લાંબી કતારો લાગી હતી. હીરા જડિત ચાંદીના આભૂષણો અને સુંદર વાઘામાં શોભતા કષ્ટભંજન દેવનાં દર્શન કરી ભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.
મંદિર પરિસરમાં ભક્તિ સંગીત, મંત્રોચ્ચાર અને જય કષ્ટભંજન દેવના નાદથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું. તહેવારના પવિત્ર અવસરે સાળંગપુર ધામમાં યોજાયેલા વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં ભક્તોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.
આમ, કાળી ચૌદશના પવિત્ર પર્વે સાળંગપુર ધામમાં કષ્ટભંજન દેવના દિવ્ય શણગાર, મહાઆરતી, છડી અભિષેક અને મારુતિ યજ્ઞ સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો સાથે ભક્તિ અને આસ્થાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો.
સાકરિયામાં સ્વયંભૂ સુતેલા હનુમાનજીને છપ્પન ભોગનો ભવ્ય શણગાર
બીજી તરફ અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના સાકરિયા ગામે બિરાજમાન સ્વયંભૂ સુતેલા હનુમાનજી મંદિરે પણ કાળી ચૌદશના પવિત્ર અવસરે ધાર્મિક માહોલ વચ્ચે વિશેષ ધાર્મિક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાળી ચૌદશ નિમિત્તે ભગવાન હનુમાનજીને છપ્પન ભોગ ધરાવી અનોખો અને આકર્ષક શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. ભગવાનના આ દિવ્ય અને અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન કરવા ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
સાકરિયા ગામે આવેલું સ્વયંભૂ સુતેલા હનુમાનજીનું મંદિર શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું વિશેષ કેન્દ્ર છે. કાળી ચૌદશના પાવન પર્વને લઈને મંદિર પરિસરમાં વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. ભગવાનને વિવિધ વાનગીઓનો છપ્પન ભોગ અર્પણ કરી ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજન-અર્ચન કરવામાં આવ્યું હતું. દિવસ દરમિયાન આસપાસનાં ગામો સહિત દૂરદૂરથી હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ હનુમાનજીનાં દર્શન કરવા પહોંચ્યા હતા.
આ ઉપરાંત રાત્રિના સમયે મંદિરે સુંદરકાંડના પાઠનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સુંદરકાંડના પાઠ અને ભજન-કીર્તનના માધ્યમથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું. કાળી ચૌદશના પવિત્ર દિવસે હનુમાનજીનાં દર્શન અને છપ્પન ભોગનો લાભ લેવા ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
કાળી ચૌદશના પવિત્ર પર્વને લઈને સાળંગપુર ધામમાં સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. દાદાના દર્શન માટે લાંબી કતારો લાગી હતી. મંદિર પરિસરમાં ભક્તિ સંગીત, મંત્રોચ્ચાર અને જય કષ્ટભંજન દેવના નાદથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું.
આમ, કાળી ચૌદશના પવિત્ર પર્વે સાળંગપુર ધામમાં કષ્ટભંજન દેવના દિવ્ય શણગાર, મહાઆરતી, છડી અભિષેક અને મારુતિ યજ્ઞ, તો સાકરિયામાં સ્વયંભૂ સુતેલા હનુમાનજીને છપ્પન ભોગ અને સુંદરકાંડ પાઠ સાથે ભક્તિ અને આસ્થાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. સાકરિયા ગામે સ્વયંભૂ સુતેલા હનુમાનજીના સાનિધ્યમાં કાળી ચૌદશની ઉજવણી શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને આસ્થાના ત્રિવેણી સંગમ સમાન બની હતી.
આ પણ વાંચો...