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સાળંગપુર હનુમાનજીના દિવ્ય સ્વરૂપોને કોપીરાઈટ અને ટ્રેડમાર્ક સુરક્ષા મળી, દાદાનું નામ, તસ્વીરો કે વીડિયોના વ્યવસાયિક ઉપયોગ માટે લેવી પડશે મંજુરી

યાત્રાધામ સાળંગપુર કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજના વિશિષ્ટ દૈવીય સ્વરૂપો, તસ્વીરો અને તેમની સાથે સંકળાયેલી આધ્યાત્મિક અભિવ્યક્તિઓને રવિવારે વ્યાપક કાયદાકીય રક્ષણ મળ્યું.

સાળંગપુર હનુમાનજીના દિવ્ય સ્વરૂપોને કોપીરાઈટ અને ટ્રેડમાર્ક સુરક્ષા મળી
સાળંગપુર હનુમાનજીના દિવ્ય સ્વરૂપોને કોપીરાઈટ અને ટ્રેડમાર્ક સુરક્ષા મળી (ANI)
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By ANI

Published : June 15, 2026 at 7:30 AM IST

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સાળંગપુર, બોટાદ: સાળંગપુર સ્થિત હનુમાનજી મહારાજના પવિત્ર વારસાના રક્ષણ માટે, યાત્રાધામ સાળંગપુર કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજના વિશિષ્ટ દૈવીય સ્વરૂપો, તસ્વીરો અને તેમની સાથે સંકળાયેલી આધ્યાત્મિક અભિવ્યક્તિઓને રવિવારે વ્યાપક કાયદાકીય રક્ષણ મળ્યું.

મંદિર ટ્રસ્ટના પ્રયાસો દ્વારા, દેવનું નામ, સ્વરૂપ, છબી અને તમામ સંબંધિત બૌદ્ધિક સંપત્તિની સત્તાવાર રીતે નોંધણી અને સુરક્ષીત કરવામાં આવી છે.આ કાયદાકીય માળખા સાથે, ટ્રસ્ટની સ્પષ્ટ પૂર્વ પરવાનગી મેળવ્યા વિના કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાને 'દાદા'નું નામ, તસ્વીરો અથવા આધ્યાત્મિક વારસાનું વ્યાવસાયિક ઉપયોગ કરવા માટેની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

દેશમાં આ પ્રકારની પ્રથમ પહેલને ચિહ્નિત કરતા, સાળંગપુર મંદિર ટ્રસ્ટના ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વારસાને કાયદેસર રીતે સંરક્ષીત કરવા માટે કૉપિરાઇટ અને ટ્રેડમાર્કનો સહારો લેવામાં આવ્યો છે. ધરોહરને આધુનિક કાયદાકીય માળખા હેઠળ લાવવાના આ પગલાને ભક્તો સમુદાયે આવકાર્યું છે.

નિર્ણયને સમર્થન આપતા વિવેક સાગર સ્વામી કોઠારીજીએ કહ્યું કે, ભગવાન હનુમાન મહારાજ સાથે સંકળાયેલા પ્રતીકોના દુરુપયોગને રોકવા માટે ટ્રેડમાર્ક સુરક્ષાની માંગ કરવામાં આવી હતી. "શ્રી સાળંગપુર ધામ વિશ્વભરના લાખો ભક્તો માટે આસ્થા, વિશ્વાસ અને ભક્તિનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. સાળંગપુરના રાજા, હનુમાનજી મહારાજ અને અંદરના મંદિરમાં બિરાજતા શ્રી કષ્ટભંજન દેવ દરેક ભક્તના હૃદયમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. દરેક ભક્તના હૃદયમાં એક વિશેષ સ્થાન ધરાવ છે. અહીંની ભક્તિ અને સેવાની પરંપરા ગૌરવશાળી અને દિવ્ય છે. હનુમાનજી મહારાજના વિવિધ સ્વરૂપો અને સાળંગપુરના રાજાની દિવ્ય મૂર્તિને આસ્થા અને વિશ્વાસનું કેન્દ્ર માનતા, આજે અમે તેમના ટ્રેડમાર્ક કૉપીરાઈટની નોંધણી કરાવી છે અને તેમના ચરણોમાં સમર્પિત કર્યા છે. હનુમાનજી મહારાજ, એ ખાતરી કરવા માટે કે ભવિષ્યમાં કઈપણ આ પ્રતીકોનો દૂરઉપયોગ કે શોષણ કરી શકશે નહીં અને સાળંગપુરમાં ભક્તિ અને સેવા અમારી અનોખી પરંપરાઓને સંરક્ષીત કરવા માટે આ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતના બોટાદ જિલ્લામાં આવેલું શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મંદિર, એકમાત્ર સ્વામિનારાયણ મંદિર છે કે, જ્યાં પૂજાના મુખ્ય દેવતા તરીકે સ્વામિનારાયણ અથવા ભગવાન કૃષ્ણની મૂર્તિઓ નથી. કષ્ટભંજન સ્વરૂપમાં ભગવાન હનુમાનને સમર્પિત છે, જેનો અર્થ દુ:ખને કચડનારા, મંદિરમાં ભગવાન હનુમાનની મૂર્તિ છે જે સદગુરુ ગોપાલાનંદ સ્વામી દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.

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સાળંગપુર કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી
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