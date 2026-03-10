ચકચારી સજની મર્ડર કેસ: 15 વર્ષ ફરાર રહેલા પતિના જામીન અમદાવાદ કોર્ટે ફગાવ્યા
આરોપી તરુણ જીનરાજ સામે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પત્નીની હત્યા અને દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમ સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.
Published : March 10, 2026 at 6:14 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં વર્ષ 2003માં થયેલા પત્નીની હત્યાના કેસમાં આરોપી પતિને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. લાંબા સમય સુધી ફરાર રહી ખોટી ઓળખ સાથે જીવન જીવતા આરોપી તરુણ જીનરાજની રેગ્યુલર જામીન અરજી અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટએ ફગાવી દીધી છે.
આરોપી તરુણ જીનરાજ સામે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પત્નીની હત્યા અને દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમ સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. વર્ષ 2002માં થયેલા લગ્ન બાદ આરોપી અને તેના પરિવાર દ્વારા પત્ની પર દહેજ માટે માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાનો આરોપ છે. લગ્નના માત્ર ત્રણ મહિનામાં જ આરોપીએ પત્નીનું ગળું દબાવી તેની હત્યા કરી નાખી હતી અને ત્યારબાદ ફરાર થઈ ગયો હતો.
પત્નીની હત્યા બાદ આરોપી લાંબા સમય સુધી પોલીસની પકડથી દૂર રહ્યો હતો. અંતે વર્ષ 2018માં પોલીસે તેને બેંગ્લોરમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે આરોપી પત્નીની હત્યા બાદ મધ્યપ્રદેશ ભાગી ગયો હતો અને ત્યાં પોતાના મિત્ર પાસે રોકાયો હતો.આ દરમિયાન તેણે પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવીને મિત્રના નામે ખોટા દસ્તાવેજો તૈયાર કરાવ્યા હતા. આ ખોટી ઓળખના આધારે તેણે નોકરી પણ શરૂ કરી દીધી હતી. ત્યારબાદ તેણે બીજા લગ્ન પણ કર્યા હતા. તપાસમાં આ પણ સામે આવ્યું હતું કે તેની બીજી પત્ની અને સંતાનો હાલ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે.
આ ઉપરાંત આરોપી ખોટી ઓળખના આધારે વિદેશ પણ જઈ આવ્યો હોવાનું પણ કોર્ટમાં રજૂ થયું હતું. તેની સામે સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન અને ભોપાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે.કેસમાં અન્ય આરોપીઓ સામે વર્ષ 2005માં કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે મુખ્ય આરોપી તરુણ જીનરાજની ધરપકડ બાદ વર્ષ 2019માં તેની સામે પુરવણી ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
જામીન અરજી દરમિયાન આરોપી પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, ખોટી વાર્તા ઉભી કરીને આરોપીને કેસમાં ફસાવવામાં આવ્યો છે. આરોપી વર્ષ 2018થી જેલમાં છે. વર્ષ 2023માં તેની સામે ચાર્જ ફ્રેમ થઈ ચૂક્યો છે અને કેસની ટ્રાયલ પણ ચાલી રહી છે, તેથી તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે.પરંતુ સરકાર પક્ષે જામીનનો કડક વિરોધ કર્યો હતો. મુખ્ય સરકારી વકીલ પી.એમ. ત્રિવેદીએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે આરોપી સામે અત્યંત ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે. આરોપી લાંબા સમય સુધી ફરાર રહ્યો હતો અને અગાઉ તેને હંગામી જામીન આપવામાં આવ્યા ત્યારે તેણે તેનો દુરુપયોગ કર્યો હતો અને સમયસર પોલીસ સમક્ષ સરેન્ડર પણ થયો નહોતો.
મુખ્ય સરકારી વકીલ પી.એમ. ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી સામે પત્નીની હત્યા જેવા ગંભીર આરોપ છે અને કેસમાં આજીવન કારાવાસ સુધીની સજા થઈ શકે છે. આરોપી લાંબા સમય સુધી ફરાર રહ્યો હતો અને પોતાની ઓળખ બદલીને જીવન જીવતો રહ્યો હતો. આવી પરિસ્થિતિમાં જો તેને જામીન આપવામાં આવે તો તે ફરી ભાગી જાય તેવી સંપૂર્ણ શક્યતા છે.કોર્ટએ પણ નોંધ્યું હતું કે આરોપી લાંબા સમય સુધી ફરાર રહ્યો હતો અને ખોટી ઓળખ ઉભી કરીને વિદેશ સુધી જઈ આવ્યો હતો. તેની બીજી પત્ની અને સંતાનો ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે, જેના કારણે તેને દેશ છોડીને ભાગી જવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.આ તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટએ આરોપીની રેગ્યુલર જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
આ પણ વાંચો: