લગ્નની લાલચ આપી સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરનાર સાહિલ મુલતાનીને 20 વર્ષની કેદ, 50 હજારનો દંડ
જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે લગ્નની લાલચ આપી સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરનારા આરોપી સાહિલ મુલતાનીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 50 હજારનો દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : October 31, 2026 at 8:44 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે લગ્નની લાલચ આપી સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરનારા આરોપી સાહિલ મુલતાનીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 50 હજારનો દંડ ફટકાર્યો છે. આ સાથે ભોગ બનનારને 4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો છે.
દુષ્કર્મના આરોપીને 20 વર્ષની સજા
જૂનાગઢના છઠ્ઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ રમેશ કુમાર રાણાની કોર્ટમાં દુષ્કર્મના એક કેસની સુનાવણી પૂર્ણ થતા આરોપીને 20 વર્ષની સજા અને 50 હજારનો દંડ તેમજ ભોગ બનનાર સગીરાને ચાર લાખ રૂપિયાનું આર્થિક વળતર આપતો ચુકાદો જાહેર કર્યો છે.
જૂનાગઢ નજીકના ગામડામાં રહેતી સગીરા 11 અને 12માં ધોરણમાં અભ્યાસ કરવા જૂનાગઢ આવતી હતી. આ દરમિયાન એસટી ડેપોમાં તેની મુલાકાત સાહિલ મુલતાની સાથે થઇ હતી. આરોપીએ સગીરા સાથે ફોટા પડાવી અને તેનો દુરૂપયોગ કરી 20 એપ્રિલ 2021થી 20 ઓક્ટોબર 2023 સુધી સગીરા સાથે અનેક વખત શરીર સંબંધ બાંધી દુરાચાર આચર્યો હતો. જો સગીરા આનાકાની કરે તો તેના ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આરોપી દ્વારા આપવામાં આવતી હતી. અન્ય એક બહેન સાથે પણ આરોપીએ આ જ પ્રકારનું દુરાચાર આચર્યુ હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઇ છે તેના પર પણ કાયદાકીય કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.
સમગ્ર કેસમાં 20 ઓક્ટોબર, 2023માં જૂનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં આ મામલે ફરિયાદ દાખલ થઇ હતી. આરોપી સાહિલ મુલતાનીને જૂનાગઢ એડિશનલ સેશન્સ જજની કોર્ટમાં પોસ્કો એક્ટ 04, 06 અને 08 અન્વયે દોષી કરાર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કલમ નંબર 6, હેઠળ 20 વર્ષની સજા અને પચાસ હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે કરેલા દંડની રકમ પણ ફરિયાદી સગીરા ને આપવાનો હુકમ કોર્ટ કર્યો છે. આ સિવાય સગીરાને 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો પણ આદેશ કર્યો છે, જેમાં 25% રકમ રોકડ સગીરાના બેંક એકાઉન્ટમાં અને 75 ટકા રકમ ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે આરોપીએ ભોગ બનનાર ફરિયાદી સગીરાને ચૂકવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
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