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નર્મદાના સાગબારામાં 23 દિવસથી ચાલતા ધરણાનો સુખદ અંત, સરકારની ખાતરી બાદ ખેડૂતોએ કર્યા પારણા

ધરણા સ્થળે વનમંત્રી પ્રવીણ માળી, પ્રભારી મંત્રી ઈશ્વર પટેલ અને ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ ખેડૂતો સાથે ચર્ચા કરી પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની ખાતરી આપી.

નર્મદાના સાગબારામાં 23 દિવસથી ચાલતા ધરણાનો સુખદ અંત
નર્મદાના સાગબારામાં 23 દિવસથી ચાલતા ધરણાનો સુખદ અંત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 9:41 PM IST

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નર્મદા: જિલ્લાના સાગબારામાં જંગલ જમીનના હક્ક અને ખેડાણના મુદ્દે છેલ્લા 23 દિવસથી ચાલી રહેલા ધરણાનો આજે અંત આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના વનમંત્રી પ્રવીણ માળી, નર્મદા જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી ઈશ્વર પટેલ અને ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા ધરણા સ્થળે પહોંચ્યા હતા. મંત્રીઓ અને સાંસદે ખેડૂતો સાથે ચર્ચા કરી સરકાર તરફથી જરૂરી પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની ખાતરી આપતા ધરણાનો અંત આવ્યો હતો. મંત્રીઓએ ખોપી ગામના સરપંચ ઈશ્વર પટેલને પાણી પીવડાવી પારણા કરાવ્યા હતા.

નર્મદા જિલ્લાના સાગબારામાં જંગલ જમીનના મુદ્દે છેલ્લા 23 દિવસથી ચાલી રહેલા ખેડૂતોના ધરણાનો આખરે સુખદ અંત આવ્યો છે. જંગલ જમીન પર હક્ક અને ખેડાણના મુદ્દે આદિવાસી ખેડૂતો દ્વારા લાંબા સમયથી રજૂઆત કરવામાં આવી રહી હતી. પોતાની માંગણીઓને લઈને ખેડૂતો ધરણા પર બેઠા હતા.

ખેડૂતોના આંદોલન વચ્ચે રાજ્ય સરકાર દ્વારા હવે સમગ્ર મામલે પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે.

સરકારની ખાતરી બાદ ખેડૂતોએ કર્યા પારણા (Etv Bharat Gujarat)

મંત્રીઓ અને સાંસદ ધરણા સ્થળે પહોંચ્યા

ખેડૂતોના ધરણા સ્થળે રાજ્ય સરકારના વનમંત્રી પ્રવીણ માળી, નર્મદા જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી ઈશ્વર પટેલ અને ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા પહોંચ્યા હતા. ધરણા સ્થળે મંત્રીઓ અને સાંસદે ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરી હતી અને સમગ્ર મુદ્દે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપી હતી.

સરકાર તરફથી જંગલ જમીન સંબંધિત પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં અંદાજે 3થી 4 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે તેવી માહિતી આપવામાં આવી છે. મંત્રીઓના આગમન બાદ ખેડૂતો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી અને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ધરણાનો અંત લાવવાનો નિર્ણય થયો.

વનમંત્રી પ્રવીણ માળીએ ખેડૂતોને ખેડાણ અંગેની પ્રક્રિયા માટે આગામી દિવસોમાં રાહ જોવી પડશે તેમ જણાવ્યું હતું. સરકાર તરફથી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની ખાતરી મળ્યા બાદ ધરણા પર બેઠેલા ખેડૂતો દ્વારા પારણા કરવામાં આવ્યા હતા.

60થી 70 હજાર પેન્ડિંગ દાવા મંજૂર થશે: સાંસદની જાહેરાત

ધરણાના સમાપન પ્રસંગે ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પણ ખેડૂતોને મહત્વની ખાતરી આપી હતી. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે સાગબારાના ખેડૂતોના ધરણા બાદ રાજ્યમાં જંગલ જમીન સંબંધિત 60થી 70 હજાર જેટલા પેન્ડિંગ દાવાઓને પણ સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે.

આ નિવેદન બાદ ધરણા સ્થળે હાજર ખેડૂતોમાં પણ આશાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

જોકે, 23 દિવસથી ચાલેલા આ ધરણા દરમિયાન કેટલાક આગેવાનોની તબિયત પણ લથડી હતી. ભાજપ મહિલા આગેવાન લીલાબેન વસાવાની તબિયત બગડતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. લીલાબેન વસાવાની વાત કરતા ખોપી ગામના સરપંચ ઈશ્વર પટેલ પણ ભાવુક બન્યા હતા.

આખરે મંત્રીઓ અને સાંસદની હાજરીમાં ખોપી ગામના સરપંચ ઈશ્વર પટેલને પાણી પીવડાવી પારણા કરાવવામાં આવ્યા હતા. 23 દિવસથી ચાલી રહેલા આંદોલનના અંત સાથે ખેડૂતોના લાંબા સંઘર્ષને હાલ પૂરતો વિરામ મળ્યો છે. જોકે, હવે સરકાર દ્વારા જંગલ જમીન સંબંધિત પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવે છે અને ખેડૂતોને વાસ્તવિક રીતે ખેડાણનો હક ક્યારે મળે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.

સરકારના નિર્ણયને વિવિધ રાજકીય પક્ષોના આગેવાનોએ પણ આવકાર્યો છે. ખોપી ગામના સરપંચ સહિત કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સંદીપસિંહ મંગરોલા, BTP આગેવાન મહેશ વસાવા તેમજ અન્ય રાજકીય આગેવાનોએ સરકારના નિર્ણયને આવકાર્યો હતો. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આ વિવાદનો વાતચીત અને સરકારની ખાતરી બાદ અંત આવતા ધરણા સ્થળે રાહતનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

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