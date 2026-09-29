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નર્મદાઃ સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદમાં નવાજૂનીના એંધાણ, 2 ઓક્ટોબરથી ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદમાં છેલ્લા અઢી મહિનાથી વનવિભાગ અને સ્થાનિક ખેડૂતો વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલી રહ્યું છે.

સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદમાં કોંગ્રેસ આગેવાનોએ ખેડૂતોની મુલાકાત લીધી હતી
સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદમાં કોંગ્રેસ આગેવાનોએ ખેડૂતોની મુલાકાત લીધી હતી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 6:57 PM IST

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નર્મદાઃ સાગબારા જંગલ જમીનનો વિવાદ ફરી એકવાર ગરમાયો છે. રાજ્યકક્ષાના વનમંત્રી પ્રવીણ માળી, મંત્રી ઈશ્વર પટેલ અને ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ હજુ તો થોડા દિવસ પહેલા જ ધરણા કરી રહેલા ખેડૂતોને પારણા કરાવ્યા હતા. જોકે, પારણા બાદ પણ વિવાદનો ઉકેલ નહીં આવતા ખેડૂતો ફરી ખોપી ધરણાના સ્થળ પર પહોંચ્યા છે.

જંગલ જમીનને લઈને ખેડૂતો, વન વિભાગ અને સ્થાનિક પોલીસ વચ્ચે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ખેતી નહીં કરવા દેવાતા સ્થાનિક ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. લાંબા સમય બાદ પણ વિવાદનો ઉકેલ નહીં આવતા ખેડૂતોએ હવે મોટી લડાઈ લડવાના એંધાણ આપ્યા છે. ખેડૂતો આ વખતે સંપૂર્ણ રીતે લડી લેવાના મૂડમાં છે.

2 ઓક્ટોબરથી 'પુનઃ વન અધિકાર સત્યાગ્રહ'

ખોપી ગામે વિરોધ પ્રદર્શન કરનારા આદિવાસી સમાજના મહિલા આગેવાન લીલાબેન વસાવાનું કહેવું છેકે, અમે છેલ્લા અઢી મહિનાથી લડાઈ લડી રહ્યા છીએ. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, અમે અનેક રજુઆતો કરી, નેતાઓ આવ્યા અને પારણા પણ કરાવ્યા પરંતુ હજુ સુધી વિવાદનો ઉકેલ નથી આવ્યો.

સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદમાં કોંગ્રેસ આગેવાનોએ ખેડૂતોની મુલાકાત લીધી હતી (Etv Bharat Gujarat)

લીલાબેને ચીમકી ઉચ્ચારતાં કહ્યું કે, આટલા સમયથી અમે અમારા હક માટે લડાઈ ચલાવી રહ્યા છીએ, પરંતુ સરકાર અમારું સાંભળવા જ માગતી નથી. હવે અમે આગામી ગાંધીજયંતિ એટલે કે 2 ઓક્ટોબરથી 'પુનઃ વન અધિકાર સત્યાગ્રહ'ના નામથી ઉગ્ર આંદોલન કરીશું અને અમારો હક મેળવીને જ રહીશું.

કોંગ્રેસ પણ ઉતરી મેદાનમાં

નર્મદા ખોપી ગામ ખાતે ખેડૂતો પ્રદર્શન પર બેઠા છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ મહામંત્રી સંદીપ માંગરોલા સહિતના આગેવાનોએ ખોપી ખાતે ખેડૂતો સાથે મુલાકાત કરી હતી. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ખેડૂતો સાથે જંગલ જમીનના પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા કરી હતી. પ્રદેશ કોંગ્રેસ મહામંત્રી સંદીપ માંગરોલાએ જણાવ્યું કે, સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતોનું છેલ્લા બે મહિનાથી આંદોલન ચાલતું હતું. મંત્રીઓ આવ્યા અને પારણા પણ કરાવ્યા પરંતુ ત્યારબાદ આ વિસ્તારના ખેડૂતોની સ્થિતિ દયનીય થઈ છે.

વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને જે વચનો આપ્યા હતા, તે પૂર્ણ કરવામાં સરકાર નિષ્ફળ ગઈ છે. અમે આગામી 2 ઓક્ટોબરે ગાંધીજયંતિથી જંગલ જમીનના અધિકાર માટે ખોપી ગામે મહાઆંદોલન કરીશું અને માત્ર 12 ગામના ખેડૂતો જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યના આદિવાસી પટ્ટા પર જંગલ જમીનના અધિકાર માટે રાહ જોઈને બેઠા છે તેમને આ આંદોલનમાં જોડાવા માટે આહ્વાન કરીએ છીએ અને જ્યાં સુધી આદિવાસી ખેડૂતોને પોતાનો હક નહીં મળે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ જ રાખીશું.

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TAGGED:

સાગબારા જંગલ જમીન વિવાદ
પુનઃ વન અધિકાર સત્યાગ્રહ
SAGBARA FOREST LAND DISPUTE
GUJARAT CONGRESS SANDEEP MANGROLA
NARMADA SAGBARA FOREST LAND DISPUTE

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