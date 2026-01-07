ETV Bharat / state

રાજ્યના દરિયાકાંઠે 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ, SOG અને મરીન પોલીસ એલર્ટ મોડ પર

આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ રોકવા તેમજ સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતા ચકાસવા માટે 2 દિવસીય 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયત શરૂ કરી છે.

'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ
'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 7, 2026 at 1:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર : જિલ્લાના દરિયાકાંઠે 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે દેશ વિરોધી અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ રોકવા તેમજ સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતા ચકાસવા માટે 2 દિવસીય 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયત શરૂ કરી છે.

આજથી જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં આ 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ થયો છે. હાલારના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સઘન પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

મરીન કમાન્ડો અને કોસ્ટગાર્ડની ટીમો દ્વારા દરિયાઈ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અન્ય પોલીસ ટીમો દ્વારા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ
'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

જામનગર શહેર, જિલ્લા અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના અન્ય પોલીસ દળોની મોટી ટુકડીઓ પણ આ પેટ્રોલિંગમાં જોડાઈ છે. આ કવાયતનો મુખ્ય હેતુ દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવાનો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદે ઘુષણખોરી રોકવા માટે હાઈ એલર્ટ, સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક - India Bangladesh border
  2. ભારત-પાકિસ્તાન બોર્ડર પર ફરી એકવાર ડ્રોન જોવા મળ્યું, સુરક્ષા એજન્સીઓ થઇ એલર્ટ

TAGGED:

JAMNAGAR COAST
GUJARAT STATE COAST
ANTI TERRORISM
GUJARAT POLICE
SAGAR SURAKSHA KAVACH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.