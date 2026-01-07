રાજ્યના દરિયાકાંઠે 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ, SOG અને મરીન પોલીસ એલર્ટ મોડ પર
આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ રોકવા તેમજ સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતા ચકાસવા માટે 2 દિવસીય 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયત શરૂ કરી છે.
Published : January 7, 2026 at 1:37 PM IST
જામનગર : જિલ્લાના દરિયાકાંઠે 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે દેશ વિરોધી અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ રોકવા તેમજ સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતા ચકાસવા માટે 2 દિવસીય 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયત શરૂ કરી છે.
આજથી જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં આ 'સાગર સુરક્ષા કવચ' કવાયતનો પ્રારંભ થયો છે. હાલારના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સઘન પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
મરીન કમાન્ડો અને કોસ્ટગાર્ડની ટીમો દ્વારા દરિયાઈ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અન્ય પોલીસ ટીમો દ્વારા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
જામનગર શહેર, જિલ્લા અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના અન્ય પોલીસ દળોની મોટી ટુકડીઓ પણ આ પેટ્રોલિંગમાં જોડાઈ છે. આ કવાયતનો મુખ્ય હેતુ દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવાનો છે.
