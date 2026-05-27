પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકે સાગર મોદીની વરણી, ડેપ્યુટી મેયર પદે મનીષ શિયાળ
પોરબંદર નગરપાલિકામાંથી મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રથમ બોર્ડમાં જ નવા હોદ્દેદારોના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી
Published : May 27, 2026 at 9:50 AM IST
પોરબંદર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપનો 15 મહાનગરપાલિકામાં ભવ્ય વિજય થયો છે. ભાજપ દ્વારા મહાનગરપાલિકાઓમાં મેયર,ડેપ્યુટી મેયર સહિતના મુખ્ય હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવી રહી છે. પોરબંદર નગરપાલિકામાંથી મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રથમ બોર્ડમાં જ નવા હોદ્દેદારોના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકે સાગર મોદી અને ડેપ્યુટી મેયર તરીકે મનીષ શિયાળના નામ પર મોહર મારવામાં આવી છે. ભાજપે 13 વોર્ડની તમામ 52 બેઠક કબ્જે કર્યા બાદ પરંપરાગત જ્ઞાતિ સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને આ વરણી કરી છે.
આ સાથે જ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે વિક્રમ ઓડેદરા, પક્ષના નેતા તરીકે હર્ષદભાઇ બામણીયા અને દંડક તરીકે ક્રિષ્ણાબેન કોટિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
સાગર મોદી પોરબંદરના મેયર બન્યા
પોરબંદર નગરપાલિકામાંથી મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ 13 વોર્ડની 52 બેઠકો ભાજપે કબ્જે કરી હતી. પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકેની જવાબદારી સાગર મોદીને સોંપવામા આવી છે. વર્ષોની પરંપરા મુજબ લોહાણા અને ખારવા જ્ઞાતિને સત્તાનુ સુકાન સોંપવામા આવ્યુ છે. લોહાણા જ્ઞાતિમાંથી સાગર મોદી મેયર અને ખારવા સમાજના મનીષ શિયાળને ડેપ્યુટી મેયર અને મહેર સમાજમાંથી વિક્રમભાઇ ઓડેદરાને સ્ટેન્ડીગ કમિટીના ચેરમેન બનાવામા આવ્યા છે.
પોરબંદરના મેયર સાગર મોદીએ જણાવ્યુ હતું કે, પોરબંદર શહેરીજનોની સુખાકારી અને વિકાસની દિશામા કામગીરી કરવામાં આવશે. મહાનગરપાલિકામાં પારદર્શક વહિવટ થાય તે માટે પ્રયાસો કરવામા આવશે.
પોરબંદર જીલ્લા ભાજપના પ્રમુખ ડો.ચેતનાબેન તિવારી સહિતના હોદેદારોએ મનપાના વિવિધ હોદેદારોની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ જનરલ બોર્ડ મળી હતી જેમા પોરબંદરના વિકાસની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. નવનિયુકત હોદેદારોને એગવાનો અને સ્નેહીઓએ શુભેરછા પાઠવી હતી.
