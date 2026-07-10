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ચોમાસામાં સુરક્ષા માટે ઝાંઝરી ધોધ ખાતે પ્રવાસીઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ, કલેક્ટરે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું

જાહેરનામું 9 જુલાઈ, 2026થી 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે.

ઝાંઝરી ધોધ
ઝાંઝરી ધોધ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 10:22 AM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકામાં આવેલા પ્રસિદ્ધ ઝાંઝરી ધોધ ખાતે ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન પ્રવાસીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા કલેક્ટર મિલિંદ બાપનાએ પ્રતિબંધાત્મક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. જાહેરનામું 9 જુલાઈ, 2026થી 6 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે.

જાહેરનામા મુજબ ઝાંઝરી ધોધથી ગંગેશ્વર મહાદેવ ચેકડેમ સુધી વાત્રક નદીના અંદાજે પાંચ કિલોમીટર વિસ્તારમાં પ્રવાસીઓના પ્રવેશ, નદીમાં નાહવા, જોખમી સ્થળોએ જવા તેમજ ફોટોગ્રાફી અને સેલ્ફી લેવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

ચોમાસામાં સુરક્ષા માટે ઝાંઝરી ધોધ ખાતે પ્રવાસીઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ, કલેક્ટરે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું (ETV Bharat Gujarat)

ચોમાસા દરમિયાન ઝાંઝરી ધોધ ખાતે રાજ્યભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ ઉમટી પડતા હોય છે. ભારે વરસાદના કારણે નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ અચાનક વધી જવાથી અકસ્માતો સર્જાવાની શક્યતા રહે છે. અગાઉ પણ ઝાંઝરી ધોધના ભોગિયા ધરામાં અનેક લોકો ડૂબી જવાના બનાવો બન્યા છે, જેના કારણે જાનહાનિ થઈ છે.

આ પ્રકારની દુર્ઘટનાઓ અટકાવવા અને માનવજીવનની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ તકેદારીભર્યો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા કલેક્ટરે નાગરિકો અને પ્રવાસીઓને જાહેરનામાનું કડક પાલન કરવા અપીલ કરી છે.

જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ પણ તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

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BANNING ENTRY OF TOURISTS
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