નવસારીના સાદકપોર ગામે કૂવામાં પડેલા દીપડાનું સુરક્ષિત રેસ્ક્યુ, Video જુઓ

શિકારની શોધમાં ગામની સીમામાં પ્રવેશેલો દીપડો અંધારામાં કૂવા નજીક પહોંચ્યો અને અકસ્માતે તેમાં પડી ગયો હતો.
Published : November 30, 2025 at 3:42 PM IST
નવસારી : જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના સાદકપોર ગામે મોડી રાત્રે એક અનોખી ઘટના બની હતી. સાદકપોરના દાદરી ફળિયામાં આવેલ અજય અરવિંદભાઈ પટેલના વાડામાં સ્થિત કૂવામાં ત્રણથી સાડા ત્રણ વર્ષનો એક દીપડો પડી ગયો હતો. શિકારની શોધમાં ગામની સીમામાં પ્રવેશેલો દીપડો અંધારામાં કૂવા નજીક પહોંચ્યો અને અકસ્માતે તેમાં પડી ગયો હતો.
સાદકપોર ગામે કૂવામાં પડેલા દીપડાનું સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ
કૂવામાં પડ્યા બાદ દીપડો ગભરાઇને ગર્જના કરવા લાગ્યો, જેના અવાજથી સ્થાનિક ગ્રામજનો જાગી ઉઠ્યા. ગ્રામજનોએ તરત જ ચીખલી વન વિભાગને ઘટનાની જાણ કરી. ચીખલી વન વિભાગની ટીમ અને NGO વાઈલ્ડ લાઈફ વેલફેરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. વન વિભાગના અધિકારીઓએ રાત્રીના સમય હોવા છતાં તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. દીપડાને કોઈ ઇજા ન પહોંચે તે માટે ખાસ તકેદારી સાથે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.
કૂવામાં પાંંજરૂ ઉતારી દીપડાને તેમાં સુરક્ષિત રીતે પ્રવેશ કરાવવામાં સફળતા મળી. વાઈલ્ડ લાઈફ વેલફેરના હિમલ મહેતા અને તેમની ટીમે વન વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે મળીને કલાકો સુધી સતત મહેનત કરી હતી. લાંબા સમયના પ્રયાસો બાદ આખરે દીપડાને પાંજરે પુરી કૂવામાંથી સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢવામાં આવ્યો. રેસ્ક્યુ પૂર્ણ થતા સ્થળ પર હાજર રહેલા ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો.
"સાદકપોર ગામે કુવામાં પડેલા દીપડાનું સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવ્યું છે વન વિભાગે તરત જ દીપડાનો કબ્જો લઈને તેની પ્રાથમિક આરોગ્ય તપાસ શરૂ કરી. દીપડો સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ જણાય તો વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓની સૂચના મુજબ તેને ફરીથી જંગલના સ્વાભાવિક વતનમાં છોડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે." - આરસી ગાવિત, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર
