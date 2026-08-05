દ્વારકામાં સંત સમાજનો વિરોધ, કલેક્ટરનેલ આપ્યું આવેદનપત્ર
દેવભૂમિ દ્વારકામાં સનાતન સંત સમાજે સંસદ પરિસરની કથિત ઘટના વિરુદ્ધ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું.
Published : August 5, 2026 at 8:22 PM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા: જિલ્લામાં સનાતન સંત સમાજે મોટો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સંસદ પરિસરમાં સાધુ-સંતો અને સનાતન સંસ્કૃતિના કથિત અપમાન સામે તેમણે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. સંત સમાજે જવાબદાર નેતાઓ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી અને એફઆઈઆર નોંધવાની માંગ કરી છે.
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયામાં સનાતન સંત સમાજ અને હિન્દુ સમાજના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા હતા. તેમણે રેલી કાઢીને જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરી પહોંચ્યા અને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું. આવેદનપત્રમાં સંસદ પરિસરમાં થયેલી કથિત ઘટનાને સનાતન સંસ્કૃતિ, ભગવા વસ્ત્રો અને સાધુ-સંતોના અપમાન સમાન ગણાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે આ ઘટના સામે તીવ્ર વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે.
આવેદનપત્રમાં સાંસદ પપ્પુ યાદવ, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સાંસદ રાહુલ ગાંધી, સાંસદ અવધેશ પ્રસાદ અને સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સાથે જ ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાઈ હોવાનો આક્ષેપ કરીને સંબંધિત વ્યક્તિઓ સામે એફઆઈઆર નોંધવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
સંત સમાજે આવેદનમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે જો તંત્ર દ્વારા આ મામલે યોગ્ય અને સમયસર કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો રાજ્ય તેમજ આખા દેશમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો અને હિન્દુ સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. તેમણે સનાતન સંસ્કૃતિ અને સાધુ-સંતોના સન્માનની રક્ષા માટે મજબૂત વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
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