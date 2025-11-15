સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની જુનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાતે, ખાનગી કાર્યક્રમમાં આપશે હાજરી
ભારતના બંને પુર્વ કેપ્ટનો કયા કારણસર જુનાગઢ આવ્યા હતા, તેની કોઈ વિગતો હજુ સુધી પ્રાપ્ત થઈ નથી.
Published : November 15, 2025 at 5:14 PM IST
જુનાગઢ : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના 2 દિગ્ગજ કેપ્ટન અને સર્વોત્તમ ખેલાડી સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની આજે કેશોદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. જુનાગઢના કોઈ ખાનગી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે ભારતના આ બંને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને સર્વ શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટરોએ એરપોર્ટના કર્મચારી અને પોલીસ સાથે ફોટો પડાવીને તેમની ઈચ્છા પણ પૂર્ણ કરી હતી. ભારતના બંને પુર્વ કેપ્ટનો કયા કારણસર જુનાગઢ આવ્યા હતા, તેની કોઈ વિગતો હજુ સુધી પ્રાપ્ત થઈ નથી.
ભારતના 2 શ્રેષ્ઠ કપ્તાનો જૂનાગઢના મહેમાન
સમગ્ર વિશ્વના ક્રિકેટ જગતમાં ખૂબ જ દબદબો ધરાવતા વિશ્વના બે શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટરો ભારતના પૂર્વ કેપ્ટનો સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની આજે જિલ્લાના મહેમાન બન્યા હતા. જિલ્લામાં ખાનગી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે આ બંને ક્રિકેટરોની સાથે બોલીવુડમાં ફિલ્મ નિર્માણ અને નિર્માતા એવા મનીષ મલ્હોત્રા પણ કેશોદ એરપોર્ટ ખાતે પહોંચ્યા હતા. મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને સચિન તેંડુલકરનું કેશોદ હવાઈ મથકે આગમન થતા જ એરપોર્ટના કર્મચારીઓ અને અહીં સુરક્ષામાં રહેલા પોલીસ જવાનોમાં પણ ખુશી જવા મળી હતી, તમામ કર્મચારી અને પોલીસ જવાનોએ ભારતના સર્વોત્તમ ક્રિકેટ ખેલાડી સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની સાથે તસવીરો પણ પડાવી હતી.
બંને ક્રિકેટરોની મુલાકાત પર સસ્પેન્સ યથાવત
સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની સાથે બોલીવુડમાં નિર્માતા અને નિર્દેશક તરીકે કામ કરી રહેલા મનીષ મલ્હોત્રાની જૂનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાત હજુ પણ સસ્પેન્સ રાખવામાં આવી છે. આ ત્રણેય હસ્તીઓ જૂનાગઢ જિલ્લામાં કયા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે આવ્યા હતા, તેને લઈને હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ ખુલાસો થયો નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે કોઈ મોટા ઔદ્યોગિક ગૃહના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટે સચિન તેંડુલકર મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને મનીષ મલ્હોત્રા હાજર રહ્યા હોય તેવી વિગતો કેટલાક ખાનગી સ્ત્રોતમાંથી મળી રહી છે.
