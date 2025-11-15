ETV Bharat / state

સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની જુનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાતે, ખાનગી કાર્યક્રમમાં આપશે હાજરી

ભારતના બંને પુર્વ કેપ્ટનો કયા કારણસર જુનાગઢ આવ્યા હતા, તેની કોઈ વિગતો હજુ સુધી પ્રાપ્ત થઈ નથી.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના 2 દિગ્ગજ કેપ્ટન જુનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાતે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના 2 દિગ્ગજ કેપ્ટન જુનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાતે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના 2 દિગ્ગજ કેપ્ટન અને સર્વોત્તમ ખેલાડી સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની આજે કેશોદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. જુનાગઢના કોઈ ખાનગી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે ભારતના આ બંને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને સર્વ શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટરોએ એરપોર્ટના કર્મચારી અને પોલીસ સાથે ફોટો પડાવીને તેમની ઈચ્છા પણ પૂર્ણ કરી હતી. ભારતના બંને પુર્વ કેપ્ટનો કયા કારણસર જુનાગઢ આવ્યા હતા, તેની કોઈ વિગતો હજુ સુધી પ્રાપ્ત થઈ નથી.

ભારતના 2 શ્રેષ્ઠ કપ્તાનો જૂનાગઢના મહેમાન

સમગ્ર વિશ્વના ક્રિકેટ જગતમાં ખૂબ જ દબદબો ધરાવતા વિશ્વના બે શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટરો ભારતના પૂર્વ કેપ્ટનો સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની આજે જિલ્લાના મહેમાન બન્યા હતા. જિલ્લામાં ખાનગી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે આ બંને ક્રિકેટરોની સાથે બોલીવુડમાં ફિલ્મ નિર્માણ અને નિર્માતા એવા મનીષ મલ્હોત્રા પણ કેશોદ એરપોર્ટ ખાતે પહોંચ્યા હતા. મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને સચિન તેંડુલકરનું કેશોદ હવાઈ મથકે આગમન થતા જ એરપોર્ટના કર્મચારીઓ અને અહીં સુરક્ષામાં રહેલા પોલીસ જવાનોમાં પણ ખુશી જવા મળી હતી, તમામ કર્મચારી અને પોલીસ જવાનોએ ભારતના સર્વોત્તમ ક્રિકેટ ખેલાડી સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની સાથે તસવીરો પણ પડાવી હતી.

સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની (ETV Bharat Gujarat)
સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની
સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની (ETV Bharat Gujarat)

બંને ક્રિકેટરોની મુલાકાત પર સસ્પેન્સ યથાવત

સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની સાથે બોલીવુડમાં નિર્માતા અને નિર્દેશક તરીકે કામ કરી રહેલા મનીષ મલ્હોત્રાની જૂનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાત હજુ પણ સસ્પેન્સ રાખવામાં આવી છે. આ ત્રણેય હસ્તીઓ જૂનાગઢ જિલ્લામાં કયા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે આવ્યા હતા, તેને લઈને હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ ખુલાસો થયો નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે કોઈ મોટા ઔદ્યોગિક ગૃહના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટે સચિન તેંડુલકર મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને મનીષ મલ્હોત્રા હાજર રહ્યા હોય તેવી વિગતો કેટલાક ખાનગી સ્ત્રોતમાંથી મળી રહી છે.

સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની
સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPLમાંથી ક્યારે નિવૃત્તિ લેશે? ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે કર્યો ખુલાસો
  2. જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમમાં દેખાશે કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનું સ્ટેચ્યૂ, આ દિવસે થશે પ્રતિમાનું અનાવરણ

TAGGED:

SACHIN TENDULKAR JUNAGADH
MAHENDRA SINGH DHONI JUNAGADH
FILMMAKER MANISH MALHOTRA
JUNAGADH NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.