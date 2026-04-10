સાબરકાંઠા: લાખિયા ગામમાં પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાઈ, ગ્રામજનોને પાણી મળવું મુશ્કેલ બન્યું

આશરે 300થી વધુ ઘરો અને 3500થી વધુ લોકો માટે પાણી હવે જીવનમરણનો પ્રશ્ન બની ગયો છે.

લાખિયા ગામમાં પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાઈ
લાખિયા ગામમાં પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાઈ (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 10, 2026 at 4:39 PM IST

સાબરકાંઠા : જિલ્લાના પોશીના તાલુકાના અંતરિયાળ વિસ્તાર લાખિયા ગામમાં પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાય છે. એપ્રિલ મહિનો શરૂ થતાની સાથે જ પીવાનું અને દૈનિક વપરાશ માટેનું પાણી મળવું મુશ્કેલ બન્યું છે, જેના કારણે ગામના લોકો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે.

"નલ સે જલ" યોજનામાં લગાવવામાં આવેલા નળોમાં પાણી આવતું નથી અને પાઇપલાઇનો તૂટી જવાથી પુરવઠો સંપૂર્ણ ખોરવાઈ ગયો છે. આશરે 300થી વધુ ઘરો અને 3500થી વધુ લોકો માટે પાણી હવે જીવનમરણનો પ્રશ્ન બની ગયો છે.

લાખિયા ગામમાં પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પોશીનાથી માત્ર પાંચ કિલોમીટર દૂર લાખીયા ગામની આસપાસના ફળિયાઓમાં પાણીની વિકેટ સમસ્યા સર્જાઈ છે. ઉનાળાની કાળજાળ ગરમીમાં મહિલાઓ, પુરુષો અને બાળકોને પણ બેથી ત્રણ કિલોમીટર સુધી પહાડી વિસ્તારો પાર કરીને પાણી માટે વલખાં મારવા મજબૂર થવું પડે છે. ગામમાં ફક્ત બે કે ત્રણ ડંકીમાંથી પણ પાણી ખૂબ ઓછી માત્રામાં અને પાણીના સ્તર નીચે જવાથી મર્યાદિત સમય માટે આવે છે.

ગ્રામજનોને પાણી મળવું મુશ્કેલ બન્યું
ગ્રામજનોને પાણી મળવું મુશ્કેલ બન્યું (ETV Bharat Gujarat)

"પોશીના તાલુકાના લાખિયાના મુખી ફળીયામાં માત્ર એક જ ડંકી હોવાના કારણે હાલાકી પડી રહી છે. તંત્ર દ્વારા બોર કે કૂવા જેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. સ્થાનિક મહિલાઓની પાણી માટે લાંબી લાઈનો લાગે છે અને પાણી માટે વારંવાર ઝગડાઓ થાય છે. પાણી માટે મોડી રાત્રે અને સવારે વહેલા દોડવું પડે છે. જોકે પાણી માટે કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થાય તેવી અમારી માંગણી છે. - વિરમાભાઇ ડાભી, સ્થાનિક આગેવાન

જેના કારણે લાંબી લાઇનો લાગે છે અને ઘણીવાર પાણી માટે ઝગડા થતા હોય છે. હેન્ડપંપો સૂકાઈ જતાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ છે. રાત્રિના સમયે તેવજ દિવસ દરમિયાન પાણી માટે લાઈનમાં ઊભા રહેવા મહિલાઓ મજબૂર બની છે, તેમ જ રાત્રે સુધી લોકો પાણી માટે જાગતા રહે છે, જેથી રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે.

આ પાણી સંકટનો સીધો અસર બાળકોના શિક્ષણ અને રોજિંદા જીવન પર પણ પડી રહ્યો છે. સ્કૂલ જતાં બાળકોને પણ પાણી માટે લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે છે, જેના કારણે તેમની ભણતર પર અસર થાય છે. ઘરમાં મહેમાન આવે તો મહિલાઓને પાણી માટે વધારે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. માનવ જીવન સાથે સાથે ઢોર-ઢાંખર માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરવી પણ એક મોટો પડકાર બની ગયો છે. વર્ષોથી ચાલતી આવી સમસ્યાને લઈને લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને અનેક રજૂઆતો છતાં કોઈ ઠોસ પગલા લેવાયા નથી, જેના કારણે વિકાસના દાવા પર પણ પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે.

સુરતાબેન ડાભી, સ્થાનિક
સુરતાબેન ડાભી, સ્થાનિક (ETV Bharat Gujarat)

અમને પાણી માટે હાલાકી પડી રહી છે, બાળકોને સ્કૂલે મોકલવાના હોય છે, પાણી લાવીએ અને તૈયાર કરતા કરતા મોડું થઈ જાય છે, પણ હવે પાણી માટે મોટી સમસ્યા બની ચૂકી છે. આખા ગામમાં એક-બે ડંકી હોવાના કારણે મહિલાઓ વચ્ચે ઝગડાઓ થાય છે. જોકે 21મી સદીમાં ટેકનોલોજીનો જમાનો આવી ગયો છે અને હજી ડંકીના માધ્યમથી પાણી માટે પોકાર જોવા મળી રહ્યો છે. - સુરતાબેન ડાભી, સ્થાનિક

જોકે સાબરકાંઠાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આજે પણ 'નળ સે જળ' યોજના જેવી અમલવારી માત્ર કાગળ ઉપર દેખાઈ રહી છે. પ્રાથમિક જરૂરિયાત પાણી ના વ્યવસ્થાના નામે મીંડું છે આજે પણ મહિલાઓ ત્રણ કિલોમીટર દૂર પહાડો ઓરંગી અને પાણી લેવા માટે મજબુર થઈ છે. લોકો પાણી પીવા અને વાપરવા માટે બે ત્રણ ઘડા લઈ આવે, પણ પશુઓનું શું?, તે પણ મોટો યક્ષ પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. હજી તો ગરમીનો પારો ઉચકશે ત્યારે કેવા હાલ થશે.

સરકાર આ ગંભીર પરિસ્થિતિને સમજીને તાત્કાલિક અને અસરકારક પગલા ભરે, અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પાણીની કાયમી વ્યવસ્થા ઉભી કરે અને લોકોના જીવનમાં પાણીની સમસ્યાનો લાવે તેમજ પાણી માટે રાહત લાવે કારણ કે પાણી માત્ર જરૂરિયાત નહીં પરંતુ જીવવાનો આધાર છે.

ગ્રામજનોને પાણી મળવું મુશ્કેલ બન્યું
ગ્રામજનોને પાણી મળવું મુશ્કેલ બન્યું (ETV Bharat Gujarat)

જેથી લાખિયા ગામ તેમજ આસપાસના ફળિયાના વિસ્તારના લોકોની માંગ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે ગામ લોકોને પાણી પૂરું પાડે ત્યારે જોવાનું એ રહ્યું કે સ્થાનિક લોકોની માંગ સરકાર તેમજ સ્થાનિક તંત્ર ક્યારે સ્વીકારે છે. હાલ તો સ્થાનિક લોકો પાણી માટે દૂર દૂર પાણી ભરવા મજબૂર બન્યા છે, તેમજ રોજબરોજ વિવાદ સ્થાનિક માટે સમસ્યા રૂપ બન્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. જામનગરમાં સતત બીજા દિવસે ધોધમાર કમોસમી વરસાદ, ધ્રોળ-કાલાવડ-લાલપુરમાં પાણી ફરી વળ્યું, હોર્ડિંગ્સ ધરાશાયી
  2. સુરેન્દ્રનગરના કટુડાથી રાજસીતાપુર તરફ જતી નર્મદાની માઇનોર કેનાલ તોડી પાડતા ખેડૂતો નારાજ

