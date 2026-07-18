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સાબરમતી નદી પ્રદૂષણ કેસ: હાઇકોર્ટની કડક ટકોર, વટવા-ઓઢવના CETP અને ધોળકા નગરપાલિકાને આપ્યા મહત્વના નિર્દેશ

હાઇકોર્ટે મેગા પાઇપલાઇન સંચાલકોને સવાલ કર્યો કે CETP દ્વારા નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ પ્રદૂષિત પાણી છોડવામાં ન આવે તેની ચકાસણી માટે કઈ વ્યવસ્થા છે?

હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 4:47 PM IST

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અમદાવાદ: સાબરમતી નદીના વધતા પ્રદૂષણ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી સુઓમોટો જાહેરહિત અરજી પર ફરી મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ મિત્ર દ્વારા રજૂ કરાયેલા અહેવાલમાં શહેરના ત્રણ કોમન ઇફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ – ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ સર્વિસિસ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ, વટવા વેપારી મહામંડળ અને ઓઢવ ગ્રીન એન્વાયરો પ્રોજેક્ટ – દ્વારા નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ પ્રદૂષિત પાણી મેગા પાઇપલાઇનમાં છોડવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

આ રજૂઆત બાદ હાઇકોર્ટે મેગા પાઇપલાઇન સંચાલકોને સવાલ કર્યો કે CETP દ્વારા નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ પ્રદૂષિત પાણી છોડવામાં ન આવે તેની ચકાસણી માટે કઈ વ્યવસ્થા છે? તેમજ નિયમોના ભંગ સામે અત્યાર સુધી શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેની પણ સ્પષ્ટ માહિતી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા જણાવ્યું.

સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ મિત્રએ વધુમાં જણાવ્યું કે પાણીમાં TDSનું પ્રમાણ પણ ઘણી જગ્યાએ અત્યંત ઊંચું નોંધાયું છે. આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે ટકોર કરતાં જણાવ્યું કે, TDSનું નિયંત્રણ માત્ર કાનૂની નહીં પરંતુ વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનિકલ વિષય છે. જો તેની માત્રા ક્યારેક ઓછી, ક્યારેક વધુ અને ક્યારેક અત્યંત વધુ રહેતી હોય તો તેના યોગ્ય મેનેજમેન્ટ માટે નિષ્ણાતોની ભલામણ જરૂરી છે.

આ દરમિયાન NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) તરફથી કોર્ટને જણાવાયું કે, તેમના અહેવાલના એક વિભાગમાં TDS ઘટાડવા અને તેના સંચાલન અંગે જરૂરી ભલામણો કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (GUDC) તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે કોર્ટને જણાવ્યું કે, ગંદા પાણીના અસરકારક નિકાલ માટે 18 MLD ક્ષમતાનો નવો સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ઉપરાંત, ડોમેસ્ટિક સુએજને નવા પ્લાન્ટ સુધી પહોંચાડવા માટે 35 કિલોમીટર લાંબી ડ્રેનેજ પાઇપલાઇન નાંખવામાં આવી રહી છે, જેમાંથી અંદાજે 6 કિલોમીટરનું કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે. સરકાર દ્વારા તબક્કાવાર કામગીરી આગળ ધપાવવામાં આવી રહી હોવાનું પણ કોર્ટને જણાવાયું.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે ધોળકા નગરપાલિકાની કામગીરી અંગે પણ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું કે, ધોળકા ઝડપથી વિકસતી નગરપાલિકા છે અને ભવિષ્યમાં ત્યાં ઔદ્યોગિક વિકાસ વધવાનો છે. આવી સ્થિતિમાં હાલથી જ સુએજ અને વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ માટે મજબૂત માળખાકીય સુવિધા ઉભી કરવી જરૂરી છે.

કોર્ટે ધોળકા નગરપાલિકાને દૈનિક ધોરણે ઉત્પન્ન થતા ડોમેસ્ટિક તથા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વેસ્ટ વોટરનું વૈજ્ઞાનિક મૂલ્યાંકન કરવા જણાવ્યું હતું. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, જ્યાં સુધી વેસ્ટ વોટરની વાસ્તવિક માત્રાની જાણ નહીં થાય ત્યાં સુધી ભવિષ્ય માટે યોગ્ય ક્ષમતાવાળા સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું આયોજન શક્ય બનશે નહીં.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે વધુમાં સૂચન કર્યું કે, આજે જે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવે તે આગામી પાંચથી દસ વર્ષના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવો જોઈએ. જરૂર પડે તો અમદાવાદમાં અમલમાં રહેલા મોડેલનો અભ્યાસ કરીને તેની મદદ લેવાની પણ કોર્ટ દ્વારા સલાહ આપવામાં આવી હતી.

સાબરમતી નદીના પ્રદૂષણને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટ સતત સક્રિય દેખાઈ રહી છે અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ, ગંદા પાણીના વૈજ્ઞાનિક સંચાલન તથા ભવિષ્યલક્ષી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અંગે સંબંધિત તમામ એજન્સીઓને જવાબદારીપૂર્વક કામગીરી કરવા સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યા છે.

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GUJARAT HIGH COURT
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સાબરમતી નદી પ્રદૂષણ કેસ
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