મોંઘા પાસ નહીં, ક્લબની ચમકધમક નહીં… અમદાવાદની આ સોસાયટીમાં આજે પણ ગવાય છે જૂના ગરબા
સાબરમતીની કર્ણાવતી નગર સોસાયટીમાં આજેય જીવંત છે શેરી ગરબાની પરંપરા, મહિલાઓ પોતે ગરબા ગાય છે, અલગ-અલગ ડ્રેસ પહેરીને આખી સોસાયટી એકસાથે રમે છે ગરબા.
Published : October 13, 2026 at 1:59 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રિ આવે એટલે મોટા પાર્ટી પ્લોટ, ડીજેના તાલ, આધુનિક ગરબા સ્ટેપ્સ અને મોંઘા પાસની ચર્ચા શરૂ થઈ જાય છે. પરંતુ અમદાવાદમાં એક એવી સોસાયટી પણ છે, જ્યાં નવરાત્રિનો આનંદ માણવા લોકોને બહાર જવાની જરૂર જ પડતી નથી. સાબરમતીની કર્ણાવતી નગર સોસાયટીમાં આજે પણ વર્ષો જૂની શેરી ગરબાની પરંપરા જળવાઈ રહી છે, જ્યાં મહિલાઓ પોતે ગરબા ગાય છે, આખી સોસાયટી અલગ-અલગ ડ્રેસ પહેરીને એકસાથે ગરબા રમે છે અને છેલ્લા દિવસે લહાણી તથા જમણવારનું આયોજન થાય છે. નવરાત્રિના બીજા નોરતે અહીં જૂના ગરબાના સૂર સાથે પરંપરા અને સામૂહિક આનંદનું અનોખું ચિત્ર જોવા મળ્યું હતું.
‘રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા જો…’ના સૂરથી થાય છે શરૂઆત
કર્ણાવતી નગર સોસાયટીમાં નવરાત્રિની ઉજવણીની એક ખાસિયત એ છે કે અહીં ગરબા માત્ર ડીજેના તાલે રમાતા નથી, પરંતુ પરંપરાગત રીતે ગવાય પણ છે. સોસાયટીમાં રહેતા ગાયક કનુભાઈ શ્રીમાળી નવરાત્રિના બીજા નોરતે પ્રાચીન ગરબો ગાઈ રહ્યા હતા. ‘રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા જો, પાયે વાગે છે ઘૂઘરીના ઘમકા જો…’ જેવા પરંપરાગત ગરબાના સૂર સાથે માતાજીની આરાધનાનો માહોલ જામ્યો હતો.
પ્રાચીન ગરબાની રજૂઆત બાદ અન્ય જાણીતા લોકઢાળના ગરબા પણ ગવાયા હતા. ‘આવતા જતાં જરા નજર તો નાખતા જજો, બીજું તો કંઈ નહીં પરંતુ કેમ છો કહેતા જજો…’ અને ‘જોને પંખીડા રમે, આંખને જોવા ગમે…’ જેવા ગરબાના સૂર વચ્ચે સોસાયટીના સભ્યો ગરબે ઘૂમ્યા હતા. અહીં ગરબા માત્ર નૃત્ય પૂરતા સીમિત નથી, પરંતુ એકબીજા સાથે જોડાવાનો અને જૂની પરંપરાને જીવંત રાખવાનો અવસર પણ છે.
વર્ષોથી એક જ પરંપરા, બહાર ગરબા રમવા જવાની જરૂર જ નથી પડતી
કર્ણાવતી નગર સોસાયટીમાં રહેતાં જયાબેને જણાવ્યું હતું કે તેઓ વર્ષોથી આ સોસાયટીમાં રહે છે અને અહીંની જૂની પરંપરાને જાળવી રાખે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, સોસાયટીમાં શેરી ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને સભ્યો બહારના પાર્ટી પ્લોટમાં ગરબા રમવા જતા નથી.
જયાબેને કહ્યું કે, પહેલાં જે રીતે ગરબા રમાતા હતા, એ જ પરંપરા અહીં જાળવી રાખવામાં આવી છે. આજના સમયમાં નવરાત્રિની ઉજવણીની રીત બદલાઈ રહી છે, ત્યારે સોસાયટીના લોકો પોતાના જ વિસ્તારમાં સાથે મળીને ગરબા ગાઈને અને રમીને આ પર્વની ઉજવણી કરે છે.
મહિલાઓ પોતે ગાય છે ગરબા, છેલ્લા દિવસે લહાણી અને જમણવાર
સોસાયટીનાં અન્ય એક મહિલા સભ્ય આરતીબેને જણાવ્યું હતું કે અહીંની મહિલાઓ સાથે મળીને જૂની પરંપરા પ્રમાણે ગરબા ગાય છે. તેઓ બહારના પાર્ટી પ્લોટમાં જવાને બદલે સોસાયટીમાં જ ગરબા રમવાનું પસંદ કરે છે. અહીં માત્ર ગરબા રમવા પૂરતી જ ઉજવણી નથી થતી, પરંતુ એકબીજા સાથે આનંદ વહેંચવાની પરંપરા પણ છે.
તેમણે જણાવ્યું કે નવરાત્રિના છેલ્લા દિવસે લહાણી આપવામાં આવે છે, જ્યારે રાત્રે 12 વાગ્યા બાદ નાસ્તાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. નવરાત્રિના અંતિમ દિવસે સામૂહિક જમણવાર પણ યોજાય છે. આમ, સોસાયટીના સભ્યો સાથે મળીને નવરાત્રિને એક સામૂહિક ઉત્સવ બનાવે છે, જેમાં દરેકની ભાગીદારી રહે છે.
‘12 મહિના અમારી સોસાયટી ખુશ રહે’ એવી પ્રાર્થના
કર્ણાવતી નગર સોસાયટીનાં ઇન્દુબેન ઋષિકભાઈ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે સોસાયટીમાં અવનવી રીતે નવરાત્રિની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને તેમાં સૌને ખૂબ આનંદ આવે છે. તેઓ ઇચ્છે છે કે આ પ્રકારની ઉજવણી દર વર્ષે થતી રહે અને સોસાયટીના તમામ લોકો ખુશ રહે.
ઇન્દુબેને કહ્યું કે, સોસાયટીના લોકો એકબીજા સાથે હળીમળીને રહે છે અને અલગ-અલગ ડ્રેસ પહેરીને ગરબા રમે છે. તેમના માટે નવરાત્રિ માત્ર નવ દિવસનો ઉત્સવ નથી, પરંતુ આખા વર્ષ દરમિયાન સોસાયટીમાં આવો જ આનંદ અને એકતા જળવાઈ રહે તે મહત્ત્વનું છે. તેઓ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે સોસાયટીના તમામ લોકો હંમેશાં ખુશ રહે અને સાથે મળીને આ રીતે ઉત્સવની ઉજવણી કરતા રહે.
એક મહિનાથી તૈયારી, તબિયત સારી ન હોવા છતાં ગરબા રમવાનો ઉત્સાહ
હસ્મિતા ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ નવરાત્રિની તૈયારી એક મહિના પહેલાંથી શરૂ કરી દે છે. ચણિયાચોળી અને નવા ડ્રેસ લેવાની સાથે સોસાયટીમાં નવરાત્રિની ઉજવણી માટે આયોજન કરવામાં આવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, સોસાયટીમાં ગરબાનો માહોલ એટલો સરસ હોય છે કે બહાર ક્યાંય જવાની ઇચ્છા થતી નથી.
હસ્મિતા ચાવડાએ પોતાના ઉત્સાહ વિશે વાત કરતાં જણાવ્યું કે તેમની તબિયત સારી ન હોવા છતાં દવા લઈને ગરબા રમવા આવી છે. તેમના પતિએ ના પાડી હોવા છતાં તેઓ સોસાયટીમાં ગરબા રમવા પહોંચ્યાં હતાં. આ વાત સોસાયટીમાં નવરાત્રિ પ્રત્યે લોકોનો ઉત્સાહ અને પોતાની પરંપરા સાથેનું જોડાણ દર્શાવે છે.
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે બાળકો અને યુવા પેઢી બહાર ગરબા રમવા જવા કે પાસ ખરીદવાની જીદ કરે છે કે નહીં, ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે એવું નથી. સોસાયટીમાં જ સારા ગરબા થતા હોવાથી બહાર જવાની જરૂર અનુભવાતી નથી.
પાંચ વર્ષથી નવી સોસાયટીમાં રહે છે, છતાં જૂની પરંપરા જાળવી
ધર્મેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે તેઓ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ સોસાયટીમાં રહે છે. અહીંની જૂની પરંપરા જળવાઈ રહે તે માટે સોસાયટીમાં જ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. માતા-બહેનો, બાળકો અને પુરુષો સહિત તમામ સભ્યો સાથે મળીને ગરબા રમે છે. ગરબા બાદ નાસ્તો અને છેલ્લા દિવસે જમણવારનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે.
બહારના ગરબામાં દરરોજ નવા સ્ટેપ્સ અને નવી શૈલીઓ જોવા મળે છે કે નહીં તે અંગે પૂછતાં ધર્મેશ રાજપૂતે કહ્યું કે બહાર રોજ નવા સ્ટેપ્સ આવે છે, પરંતુ તેમની સોસાયટીમાં વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા પ્રમાણે જ ગરબા રમવામાં આવે છે. સોસાયટીના તમામ સભ્યો અહીં સાથે મળીને ગરબા રમે છે અને આ જ તેમની ઉજવણીની ખાસિયત છે.
મોંઘા પાસની દોડથી દૂર, સાથે મળીને ઉજવણી કરવાની ખુશી
આજના સમયમાં નવરાત્રિની ઉજવણી સાથે મોટા આયોજનો, આધુનિક સંગીત અને મોંઘા પાસની ચર્ચા જોડાયેલી છે. પરંતુ કર્ણાવતી નગર સોસાયટીમાં નવરાત્રિની મજા માણવા માટે બહાર જવું જરૂરી નથી. અહીં સોસાયટીના લોકો પોતે આયોજન કરે છે, મહિલાઓ ગરબા ગાય છે અને બાળકો, યુવાનો તથા વડીલો એક જ સ્થળે ભેગા થઈને ઉત્સવની ઉજવણી કરે છે.
અહીંની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ કે આયોજક પર આધાર રાખવાને બદલે સોસાયટીના સભ્યો જ પરંપરાને આગળ વધારે છે. નવા ડ્રેસ, પ્રાચીન ગરબાના સૂર, નાસ્તો, લહાણી અને સામૂહિક જમણવાર જેવી પ્રવૃત્તિઓ નવરાત્રિને માત્ર ધાર્મિક પર્વ નહીં, પરંતુ સામાજિક જોડાણનો અવસર બનાવે છે.
શેરી ગરબાની પરંપરા આજે પણ જીવંત
કર્ણાવતી નગર સોસાયટીની નવરાત્રિ એ વાતનો પરિચય કરાવે છે કે ઉત્સવનો આનંદ માણવા માટે ભવ્ય પાર્ટી પ્લોટ કે મોંઘા પાસ હોવા જરૂરી નથી. પોતાની સોસાયટીના લોકો સાથે મળીને ગવાતા ગરબા, એકબીજાની સાથે વહેંચાતી ખુશી અને વર્ષોથી જળવાયેલી પરંપરા પણ નવરાત્રિને યાદગાર બનાવી શકે છે.
સાબરમતીની આ સોસાયટીમાં આજે પણ ગરબાના તાલ સાથે સંબંધો વધુ મજબૂત બને છે. અહીં નવરાત્રિની ઓળખ આધુનિક સ્ટેપ્સ કે મોટા આયોજનોમાં નહીં, પરંતુ સાથે મળીને માતાજીની આરાધના કરવાની ભાવનામાં વસે છે.
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