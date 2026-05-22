સાબરમતી-જોધપુર ટ્રેન કાલથી જેસલમેર સુધી દોડશે, રેલવે મંત્રીએ બતાવી લીલી ઝંડી

અમદાવાદથી જોધપુર જતી સુપરફાસ્ટ ટ્રેન હવે જેસલમેર સુધી દોડશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 2:17 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદથી જેસલમેર જવા માંગતા પ્રવાસીઓ માટે રાહતના સમાચાર છે. સાબરમતીથી જોધપુર જતી સુપરફાસ્ટ ટ્રેનને જેસલમેર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. આ ટ્રેન 23 મેથી શરૂ થશે. અમદાવાદથી રામદેવરા અને જેસલમેર જવા માંગતા પ્રવાસીઓને સરળતા રહેશે.

જોધપુર-નવી દિલ્હી ટ્રેનને પણ અપગ્રેડ કરાઇ

કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે રાજસ્થાન માટે મોટા રેલવે અપગ્રેડ અને નવી સેવાઓની જાહેરાત કરી હતી જેમાં જોધપુર અને નવી દિલ્હી વચ્ચે ચાલતી વંદે ભારત ટ્રેનના વિસ્તરણનો સમાવેશ થાય છે. જોધપુર અને દિલ્હી કેન્ટ વચ્ચે 20 કોચવાળી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ઉદ્દઘાટન પ્રસંગે અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, મુસાફરોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, રૂટ પરની વંદે ભારત સર્વિસને 8 કોચવાળી રેકથી 20 કોચવાળી ટ્રેનમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવશે.

અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું, "જોધપુરથી દિલ્હી સુધીની વંદે ભારત ટ્રેનને 8 કોચવાળી ટ્રેનમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહી છે." અશ્વિની વૈષ્ણવે જેસલમેર અને અમદાવાદને જોડતી નવી રેલ સેવા શરૂ કરવાની પણ જાહેરાત કરી હતી.

રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું, "આજે જેસલમેરથી અમદાવાદ સુધીની સેવા પણ શરૂ થશે અને પશ્ચિમ રાજસ્થાન માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર એવા જોધપુરમાં નવી ટ્રેનો શરૂ કરવા માટે, જોધપુરમાં એક કોચિંગ ટર્મિનલ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવશે."

રેલવે મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, પશ્ચિમ રાજસ્થાનને ચેન્નાઇ સાથે જોડતી દૈનિક રેલ સેવા પણ તાજેતરમાં શરૂ કરવામાં આવી છે, સાથે પુણે અને હૈદરાબાદ માટે નવી દૈનિક સેવાઓ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમણે બિકાનેર-મુંબઇ ટ્રેનની અગાઉની શરૂઆત અને નવી શરૂ થયેલી જેસલમેર-અમદાવાદ સેવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

સાબરમતી-જોધપુર સુપરફાસ્ટ ટ્રેન 23 મેથી જેસલમેર સુધી દોડશે

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની માંગને ધ્યાનમાં રાખતા સાબરમતી-જોધપુર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ ટ્રેનને જેસલમેર સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 23 મેથી આ ટ્રેન સાબરમતી-જેસલમેર સુધી દોડશે. આ ટ્રેન દરરોજ સવારે સાત કલાકે સાબરમતીથી રવાના થઇને રાત્રીના 8.30 કલાકે જેસલમેર પહોંચશે. આ ટ્રેન બન્ને દિશામાં રામદેવરા, ફલોડી, ઓસિયા, જોધપુર સ્ટેશન પર ઉભી રહેશે.

