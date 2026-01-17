ETV Bharat / state

સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદીનો આપઘાત, વિરમગામ રેલવે પોલીસે ચોરીના ગુનામાં કરી હતી ધરપકડ

સાબરમતી જેલમાં કેદીનો આપઘાત
સાબરમતી જેલમાં કેદીનો આપઘાત
January 17, 2026

અમદાવાદ: અમદાવાદની સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં એક ગંભીર અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જેલમાં સજા કાપી રહેલા એક કેદીએ આત્મહત્યા કર્યાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે, જેને પગલે જેલ પ્રશાસન અને પોલીસ તંત્રમાં હલચલ મચી ગઈ છે.

મૃતક કેદીનું નામ નિશાંનસિંઘ લુહાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, નિશાંનસિંઘ લુહારએ નવી જેલના શાંતિનિકેતન યાર્ડમાં આવેલા બાથરૂમમાં આત્મહત્યા કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતા જ જેલ સ્ટાફે તાત્કાલિક ઉચ્ચ અધિકારીઓને માહિતી આપી હતી. ત્યારબાદ પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

સાબરમતી જેલમાં કેદીનો આપઘાત
સાબરમતી જેલમાં કેદીનો આપઘાત

મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે મૃતક કેદીને વિરમગામ રેલવે પોલીસે 8 તારીખે ચોરીના ગુનામાં ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ બાદ કેદીને કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર મામલે રાણીપ પોલીસ મથકના પી.આઈ. કેતન વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં કેદી માનસિક તણાવ અથવા ડિપ્રેશનમાં હતો હોવાનો અનુમાન સામે આવ્યો છે. જોકે આત્મહત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી.

રાણીપ પોલીસે જણાવ્યું છે કે, આ ઘટનાને લઈને જેલના સીસીટીવી ફૂટેજ, કેદીના જેલ રેકોર્ડ, તેમજ જેલ કર્મચારીઓ અને અન્ય કેદીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. દરેક સંભવિત પાસાઓ પરથી તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.

હાલ પોલીસ દ્વારા અકસ્મિક મૃત્યુનો ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આત્મહત્યાના કારણોને લઈને વધુ સ્પષ્ટતા થવાની શક્યતા છે. સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલ જેવી ઉચ્ચ સુરક્ષાવાળી જેલમાં બનેલી આ ઘટના બાદ કેદીઓની માનસિક સ્થિતિ અને જેલ વ્યવસ્થાની દેખરેખ અંગે ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.

