મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ: સાબરમતી નદી પર 480 મીટર લંબાઈના પુલના 8 ગોળાકાર પિલર તૈયાર
8 ગોળાકાર પિલર (6 થી 6.5 મીટર વ્યાસ) તૈયાર, 4 નદીપટમાં, 2 નદીકાંઠે અને 2 બહાર છે અને પિલરની ઊંચાઈ 31-34 મીટર જેટલી છે.
Published : April 28, 2026 at 1:23 PM IST
અમદાવાદ: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અમદાવાદમાં સાબરમતી નદી પર બની રહેલા 36 મીટર ઊંચા (આશરે 118 ફૂટ, 12 માળની ઈમારત જેટલો) વિશાળ પુલનું બાંધકામ સતત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) દ્વારા જારી સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, 480 મીટર લાંબો આ પુલ પશ્ચિમ રેલ્વેની અમદાવાદ-દિલ્હી મુખ્ય લાઇનને સમાંતર તૈયાર થઈ રહ્યો છે.
સાબરમતી બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનથી લગભગ 1 કિલોમીટર અને અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનથી આશરે 4 કિલોમીટરના અંતરે આવેલો આ પુલ વ્યૂહાત્મક સ્થાન ધરાવે છે. પુલ માટે 6 થી 6.5 મીટર વ્યાસ ધરાવતા કુલ આઠ ગોળાકાર થાંભલા (પિલર) પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે. તેમાંથી ચાર નદીના પટમાં, બે નદીના કાંઠા પર (પ્રત્યેક બાજુ એક) અને બે નદીકાંઠાની બહાર ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. આ થાંભલાઓની ઊંચાઈ 31 થી 34 મીટરની રેન્જ ધરાવે છે. નદીના જળમાર્ગમાં શક્ય એટલો ઓછો અવરોધ ઊભો થાય તે માટે થાંભલાઓની આ ગોઠવણી ખાસ ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
PHOTO | Construction of the 36-metre-high Sabarmati River bridge in Ahmedabad is progressing steadily under the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project, marking a key milestone in India’s high-speed rail ambitions. Strategically located between the Sabarmati and Ahmedabad bullet… pic.twitter.com/1SjkOG7JUh— Press Trust of India (@PTI_News) April 27, 2026
પુલમાં 76 મીટરના પાંચ સ્પાન અને 50 મીટરના બે સ્પાન છે. દરેક સ્પાન 23 સેગમેન્ટ્સથી બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, જે સાઇટ પર જ કાસ્ટ કરવામાં આવે છે. NHSRCLએ જણાવ્યા અનુસાર, પુલનું નિર્માણ ‘બેલેન્સ્ડ કેન્ટીલીવર’ પદ્ધતિથી થઈ રહ્યું છે, જે ઊંડા પાણી અને નદીઓ પર લાંબા ગાળાના પુલો માટે આદર્શ ગણાય છે. આ તકનીકમાં પુલની નીચે સ્કેફોલ્ડિંગ (પાલો) બાંધ્યા વિના, દરેક થાંભલેથી ખાસ ઉત્થાન સાધનોની મદદથી ડાબી અને જમણી બાજુ સેગમેન્ટ્સને જોડીને પોસ્ટ-ટેન્શનિંગ દ્વારા સ્પાનને સંતુલિત કરી એક સતત અને સ્થિર પુલ ડેક તૈયાર કરવામાં આવે છે.
પુલ નિર્માણમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ દેખાઈ રહી છે. તમામ પાયા અને સબસ્ટ્રક્ચરના કામ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. 76 મીટરના ત્રણ સ્પાન પૂર્ણ થયા છે, જ્યારે બાકીના સુપરસ્ટ્રક્ચર અંતર્ગત પિયર હેડ બાંધકામ અને સેગમેન્ટ કાસ્ટિંગ ચાલી રહ્યા છે. આખી બાંધકામ પ્રક્રિયા દરમિયાન નદીના પાણીનો પ્રવાહ સતત અવિરત જળવાઈ રહે તેના પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. કામચલાઉ પાળામાં હ્યુમ પાઈપ કલ્વર્ટ્સ ગોઠવાયા છે અને એક જાળવેલી કુદરતી ડિસ્ચાર્જ ચેનલ થકી પાણીની અવિરત અને મુક્ત હિલચાલ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. આ તમામ પગલાં રાખવામાં આવ્યા છે જેથી નદીનો પ્રવાહ બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓથી અપ્રભાવિત રહે.
