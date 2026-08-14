ઈડર કોલેજનો હાઈટેક પ્રયોગ અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે બની શકે છે પ્રેરણારૂપ, AI સિસ્ટમથી પૂરાય છે હાજરી
સાબરકાંઠા જિલ્લાની ઈડર આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજે કાગળ પર હાજરી પૂરવાની જૂની પદ્ધતિને બદલીને AI આધારિત સિસ્ટમ અપનાવી છે.
Published : August 14, 2026 at 7:17 PM IST
સાબરકાંઠા: ડિજિટલ ઈન્ડિયાના યુગમાં ગુજરાતના શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક મોટો પલટો આવ્યો છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાની ઈડર આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજે રાજ્યમાં પ્રથમ વખત આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) આધારિત ફિઝિકલ અટેન્ડન્સ સિસ્ટમ શરૂ કરીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. વર્ષો જૂની કાગળ પર હાજરી પૂરવાની પદ્ધતિને અલવિદા કહીને અપનાવાયેલી આ હાઈટેક વ્યવસ્થા હવે અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહી છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લાની પ્રખ્યાત ઈડર આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં હવે ચોપડા કે રજિસ્ટરમાં પેનથી હાજરી પૂરવાના દિવસો ભૂતકાળ બની ગયા છે. કોલેજ પરિસરમાં AI આધારિત ફિઝિકલ હાજરી સિસ્ટમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
આ મોર્ડન સિસ્ટમના કારણે વિદ્યાર્થીઓ વર્ગખંડમાં પ્રવેશતાની સાથે જ તેમની હાજરી ડિજિટલી નોંધાઈ જાય છે. આ ટેકનોલોજીથી સમયનો બગાડ અટકે છે અને પારદર્શિતામાં મોટો વધારો થયો છે.
આ AI સિસ્ટમ માત્ર હાજરી પૂરવા પૂરતી સીમિત નથી. તેના બહુવિધ ફાયદાઓ સામે આવ્યા છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ આવ્યા છે કે નહીં તેની તમામ વિગતો તેમના વાલીઓ ઘરે બેઠા જોઈ શકે છે. આ સિસ્ટમના કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં નિયમિતતા વધી છે અને કેમ્પસમાં સુરક્ષાનું એક મજબૂત વાતાવરણ ઊભું થયું છે. પ્રોફેસરોનો રજિસ્ટર બનાવવાનો સમય બચે છે, જેથી તેઓ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ પર વધુ ધ્યાન આપી શકે છે. આમ પ્રોફેસરો, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ આ ત્રણેય માટે આ સિસ્ટમ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે.
સાબરકાંઠાની ઈડર આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં AI આધારિત હાજરી સિસ્ટમ શરૂ
- કાગળ પર હાજરી પૂરવાની વર્ષો જૂની પદ્ધતિને કોલેજે આપી અલવિદા
- વિદ્યાર્થી વર્ગખંડમાં પ્રવેશે એટલે ડિજિટલ રીતે નોંધાઈ જાય છે હાજરી
- AI ટેક્નોલોજીથી હાજરી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને ઝડપી કામગીરી
- વાલીઓ ઘરે બેઠા પોતાના બાળકની હાજરીની માહિતી મેળવી શકે છે
- નવી સિસ્ટમથી વિદ્યાર્થીઓમાં નિયમિતતા અને શિસ્ત વધવાનો દાવો
- પ્રોફેસરોનો રજિસ્ટરમાં હાજરી પૂરવાનો સમય બચતા શૈક્ષણિક કાર્યમાં ફાયદો
- AI આધારિત સિસ્ટમથી કોલેજ કેમ્પસમાં સુરક્ષા અને મોનિટરિંગમાં પણ મદદ
- વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને પ્રોફેસરો માટે ટેક્નોલોજી બની રહી છે ઉપયોગી
બદલાતા સમય સાથે ટેકનોલોજીનો યોગ્ય ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ઈડરની આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજે પૂરું પાડ્યું છે. રાજ્યમાં પ્રથમ વખત કરાયેલો આ સફળ અને હાઈટેક પ્રયોગ આજે ગુજરાતની અન્ય તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે એક નવી રાહ અને પ્રેરણાસ્રોત બની રહ્યો છે.
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