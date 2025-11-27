ETV Bharat / state

સાબરકાંઠાના વડાલીમાં કડકડતી ઠંડીમાં ભર શિયાળે માવઠું, ખેડૂતોમાં વ્યાપી ચિંતા

સામાન્ય રીતે કડકડતી ઠંડી અને સૂકા વાતાવરણ માટે ઓળખાતા આ વિસ્તારોમાં આ સમયે આવેલું માવઠું ખેડૂતો માટે ખાસ કરીને ચિંતાની સ્થિતિ ઉભી કરે છે.

વડાલીમાં કડકડતી ઠંડીમાં ભર શિયાળે માવઠું
વડાલીમાં કડકડતી ઠંડીમાં ભર શિયાળે માવઠું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 3:14 PM IST

1 Min Read
સાબરકાંઠા : જિલ્લામાં શિયાળાની ઋતુના મધ્યમાં પડેલો અચાનક વરસાદ સ્થાનિકોમાં આશ્ચર્ય અને ચિંતા બંનેનું કારણ બન્યો છે. સામાન્ય રીતે કડકડતી ઠંડી અને સૂકા વાતાવરણમાં આ વિસ્તારોમાં આવેલું માવઠું ખેડૂતો માટે ખાસ કરીને ચિંતાની સ્થિતિ ઉભી કરે છે. ખેડબ્રહ્માના પોશીના, લાંબડીયા, ખેરોજ સહિત વડાલી અને તેના આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પડેલા વરસાદે હવામાં વધુ ઠંડક તો વધારી જ છે, પરંતુ શાકભાજી અને રવિ પાક પર તેની અસર થવાની ભીતિ પણ જગાવી છે.

માવઠું ખેડૂતો માટે ચિંતાની સ્થિતિ કરશે ઉભી

ઘણા ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, આ માવઠું જમીનની ભેજ વધારશે, પરંતુ જો વરસાદ લાંબો ચાલે અથવા વારંવાર થાય તો પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. બીજી તરફ આ અચાનક વાતાવરણ ફેરફારે સામાન્ય લોકોના દૈનિક જીવનમાં પણ પ્રભાવ પાડ્યો છે. આજ સવાર થી સમગ્ર જિલ્લામાં વાતાવરણમાં માહોલ બદલાયો છે. આજ સવારથી ક્યાંક કમોસમી વરસાદ તો ધુમ્મસ સાથે વાદળોથી ઘેરાયો છે. આવન જાવન કરતાં વાહનોને વિઝિબિલિટી ઘટતા ભારે મુશ્કેલીનો સામનો પણ કરવો પડ્યો છે.

વડાલીમાં કડકડતી ઠંડીમાં ભર શિયાળે માવઠું (ETV Bharat Gujarat)

પોશીના, ખેડબ્રહ્મા અને વડાલી અને આસપાસના ગામોમાં પડેલા આ અચાનક વરસાદે શિયાળાની ઠંડીને વધુ કડક બનાવી દીધી છે. દિવસ દરમિયાન તાપમાનમાં ઝડપથી ઘટાડો થતાં લોકો ઠંડીથી બચવા અગાસી અને ઘરમાં આગ સળગાવીને ગરમ હૂંફ મેળવતા જોવા મળે છે.

હવામાન વિભાગના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ

ઉત્તર ગુજરાતમાં આવતા 2 દિવસ સુધી આવી વાતાવરણની અસ્થિરતા રહી શકે છે. જેના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેનારા લોકો ખાસ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. અનેક ખેડૂતો પોતાના ખેતરોમાં જઈ પાકની સ્થિતિ નિહાળતા જોવા મળ્યા હતા, જેથી જો કોઈ નુકસાન થાય તો તરત આયોજન કરી શકાય.

વરસાદના કારણે રસ્તાઓ પર પણ ચીકાશ વધતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને અનાવશ્યક બહાર ન નીકળવાની અને હવામાન અનુરૂપ સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. આ અચાનક માવઠું શિયાળાના માહોલને વધુ ઠંડુ બનાવી ગામોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે.

