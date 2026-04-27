સાબરકાંઠામાં ત્રિપલ મર્ડર: પત્નીના ચારિત્ર્ય પર શંકાને લઈ પતિએ કુહાડીથી કર્યો હુમલો, હત્યારા પતિની પણ થઈ હત્યા
પત્ની પર શંકાને લઈને પતિએ કુહાડીથી માતા-પુત્રની હત્યા કરી, ભાઈ-કાકીએ ફટકા મારી હત્યારાનું પણ મોત, પસ્તાવામાં કર્યો હતો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ.
Published : April 27, 2026 at 8:54 PM IST
સાબરકાંઠા: જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના સંગ્રામપુરા ગામે એક જ પરિવારના 3 લોકોની નિર્દય હત્યાની ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર અને અરેરાટી ફેલાઈ ગઈ છે. પત્ની પર ચારિત્ર્ય શંકાના કારણે સર્જાયેલા ઘરકંકાસે આખરે કરુણ ત્રિપલ મર્ડરનું સ્વરૂપ લીધું, જેમાં શ્રવણ ગમાર નામના યુવકે કુહાડી ઉપાડી પોતાની સગી જનેતા અને પુત્રની હત્યા કરી દીધી.
શ્રવણ ગમારને તેની પત્નીના ચારિત્ર સામે શંકા હતી, જેને લઈને ઘરમાં સતત તણાવ રહેતો. ગતરોજ ઘરકંકાસ વકરતા શ્રવણે પત્ની પર કુહાડી વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો. વચ્ચે બચાવ કરવા આવેલી તેની માતા અને પુત્રને પણ શ્રવણે કુહાડીના ઘા ઝીંકી દીધા, જેના કારણે માતા અને પુત્રનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. ગંભીર રીતે ઘાયલ પત્નીને પહેલા હિંમતનગર અને ત્યારબાદ અમદાવાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે જ્યાં તે જીવન-મરણ વચ્ચે ઝઝૂમી રહી છે.
એક જ પરિવારના 3 સભ્યોની નિર્દયતાથી હત્યા
- પત્ની પર ચારિત્ર્ય શંકાને લઈ યુવક શ્રવણ ગમારે ગૃહ કંકાસ દરમિયાન કુહાડીથી કર્યો હુમલો
- વચ્ચે પડેલી સગી માતા અને પુત્ર ઉપર જીવલેણ ઘા ઝીંકતા બંનેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત
- ગંભીર રીતે ઘાયલ પત્ની હાલ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં જીવન મરણ વચ્ચે ઝઝૂમી રહી છે
- હુમલા બાદ પસ્તાવામાં હત્યારાએ આત્મહત્યા કરવાનો કર્યો પ્રયાસ
- બૂમાબૂમ થતા દોડી આવેલા ભાઈ અને કાકીએ લાકડાના ફટકા મારતા હત્યારાનું પણ મોત
- એક જ ઘરમાં ત્રિપલ મર્ડરની ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી ભર્યો માહોલ
- પોલીસે એક આરોપીની અટકાયત કરી અને અન્યની પૂછપરછ સાથે વધુ તપાસ શરૂ કરી
- SOG, LCB, ડોગ સ્ક્વોડ અને FSLની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસમાં લાગી
હત્યાની આ ઘટના બાદ શ્રવણને અંતરાત્મા ડંખતા પસ્તાવાની આગમાં તેણે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘરમાંથી ચીસો સાંભળી બાજુમાં રહેતો શ્રવણનો મોટાભાઈ ગોવિંદ ગમાર અને કાકી દોડી આવ્યા હતા. પોતાની જનેતાને લોહીથી લથપથ જોઈ ગોવિંદ ગમાર અને કાકીએ શ્રવણ ઉપર લાકડાના ફટકા મારતા શ્રવણનું પણ ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું. આમ, એક જ ઘરમાં એકસાથે 3 મોત થતા સમગ્ર સંગ્રામપુરા ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોકની લાગણી સાથે ભારે સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ છે.
ઘટનાની જાણ થતા ખેડબ્રહ્મા પોલીસ, જિલ્લા એસઓજી, એલસીબી, ડોગ સ્ક્વોડ અને એફએસએલની ટીમો સ્થળ પર પહોંચી તપાસમાં લાગી ગઈ છે. પોલીસે શ્રવણના મોત માટે જવાબદાર ગોવિંદ ગમારની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે કાકીને રાઉન્ડઅપ કરી તેની પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા પાર્થરાજ સિંહ ગોહિલ અને ડીવાયએસપી કુલદીપ નાઈના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક તપાસમાં સામાન્ય ગૃહકંકાસ અને શંકાએ આ સમગ્ર દુર્ઘટનાનું મૂળ કારણ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, શ્રવણ નામ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માતા-પિતાની સેવા માટે પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ આ ઘટનામાં એ જ નામ ધરાવતા યુવકે પોતાની જનેતાને મોતને ઘાટ ઉતારતા કલિયુગની હદ દેખાઈ. સ્થાનિક આગેવાનો અને તંત્રના અધિકારીઓ માને છે કે સામાન્ય ગૃહકંકાસમાંથી સર્જાયેલી આ દુર્ઘટના સમાજમાં સંબંધો અને વિશ્વાસ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.
પોલીસે ઘટનાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે અને ફોરેન્સિક પુરાવા એકઠા કરવામાં આવી રહ્યા છે. સમગ્ર પંથકમાં આ ત્રિપલ મર્ડરના કારણે ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે.
