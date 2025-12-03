સાબરકાંઠા: તલોદ પોલીસે 60 નંગ ફિરકી ચાઈનીઝ દોરી સાથે એક આરોપીની કરી અટકાયત
પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરીની 60 ફીરકી મળી આવી હતી, જેની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 24,000 જેટલી થાય છે.
Published : December 3, 2025 at 5:26 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઉતરાયણ આવતા પહેલા જ ચાઈનીઝ દોરીના ગેરકાયદેસર વેપારે ફરી માથું ઉંચું કર્યું છે. તલોદ પોલીસ અને સાબરકાંઠા એસ.ઓ.જી. ટીમને મળેેલી ખાનગી બાતમીના આધારે તલોદ કેશરપુરા ચોકડીથી ઉજડિયા રોડ તરફ ચેકિંગ દરમ્યાન ચાઈનીઝ દોરીનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે તલોદના ગોકુલનગર સોસાયટી, જુના બળીયાદેવ મંદીર પાછળ રહેતા સચ્ચિન લક્ષ્મણપ્રસાદ જયસ્વાલ (ઉંમર 20) નામના આરોપીને ઝડપી લીધો હતો. તેની પાસે પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરીની 60 ફીરકી મળી આવી હતી, જેની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 24,000 જેટલી થાય છે. ઉતરાયણ પર્વ નજીક આવતા ઘણા લોકો ગેરરીતે પ્રતિબંધિત દોરીનો વેપાર કરતા હોવાની જાણકારી મળતા પોલીસે વધુ સાવચેતી સાથે તપાસ શરૂ કરી છે.
સાબરકાંઠા એસ.ઓ.જી. અને તલોદ પોલીસના સંયુક્ત ઓપરેશન પછી આરોપીને તલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં વધુ કાર્યવાહી માટે હવાલે કરવામાં આવ્યો છે.
ચાઈનીઝ દોરી પર સતત પ્રતિબંધ હોવા છતાં તેનો ગેરકાયદેસર વેપાર થતો હોવો ચિંતાનો વિષય છે. આ દોરીના કારણે પક્ષીઓના જીવને ગંભીર જોખમ થાય છે, તેમજ લોકોને પણ ઇજા થવાના બનાવો વધતા જોવા મળ્યા છે. છતાં પણ કેટલાક વેપારીઓ નફા માટે આવી દોરીનો વેપાર કરી રહ્યા છે. પોલીસે આવા ગેરકાયદેસર કારોબારો સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાનો નિશ્ચય વ્યક્ત કર્યો છે. તલોદ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે કે આ દોરી ક્યા થી લાવવામાં આવી હતી, પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક તો નથી ને, અને ઉતરાયણ પહેલા આ પ્રકારનું ગેરકાનૂની વેચાણ રોકી શકાય તે માટે તલોદ વિસ્તાર સહિત સમગ્ર સાબરકાંઠામાં ચેકિંગ વધુ કડક બનાવવામાં આવશે.
જોકે એક તરફ પશુ-પક્ષી પ્રેમીઓ બચાવ કામગીરી માટે અલગ અલગ પ્રોગ્રામો કરતા હોય છે ત્યારે આવી ઘાતકી ચાઈનીઝ દોરીના કારણે પક્ષીઓના જીવ જતા હોય છે. તેવામાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાઈનીઝ દોરી વેચવાનું અને વેપારીમાં અંદરખાને ચાઈનીઝ દોરી પ્રતિબંધિત હોવા છતાં તેને આ દોરી ઘર સુધી ઘુસાડવા મામલે સ્થાનિકોમાં રોષ પણ આપ્યો છે. જોકે હવે લોકો જાગૃત થાય અને આવી દોરીનો ઉપયોગ સદંતર બંધ કરે તે જરૂરી છે.