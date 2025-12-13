સાબરકાંઠા: પ્રાંતિજમાં થયેલ લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો, પોલીસે છ આરોપીઓની કરી અટકાયત
3 ડિસેમ્બરના રાત્રે ખાનગી ફાઇનાન્સ કંપનીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારી પર બે બુકાનીધારી ઇસમોએ હુમલો કરી લૂંટ ચલાવવાનો ગંભીર બનાવ બન્યો હતો.
સાબરકાંઠા: નેશનલ હાઈવે નંબર-48 ઉપર ગઈકાલ રાત્રે ખાનગી બેંક સેક્ટરમાં કામ કરતા યુવક ઉપર બે અજાણ્યા ઇસમોએ મરચાની ભૂકી નાખી 8 લાખથી વધારેની લૂંટ કર્યાનો ગુનો હિંમતનગર પોલીસ મથકે નોંધાતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર સર્જાયો હતો.
ચિલોડા-શામળાજી નેશનલ હાઇવે રોડ પર ખાનગી ફાઈનાન્સના કર્મચારીને અજાણ્યા ઈસમોએ માર મારી લૂંટ ચલાવી હતી. 7 લાખ 88 હજાર કરતાં વધુની લૂંટ ચલાવી બાઇક પર આવેલા અજાણ્યા ઇસમો પ્લાયન થવામાં સફળ રહ્યા હતા. આ ઘટનામાં પ્રાંતિજ પોલીસ મથકે લૂંટની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ જિલ્લા એલસીબી સહિતની ટીમો તપાસમાં લાગી હતી અને ગણતરીના દિવસોમાં પોલીસે લૂંટનો ભેદ ઉકેલી આગળની વધુ તપાસ હાથધરી છે.
સાબરકાંઠાના હિંમતનગરથી પસાર થતાં નેશનલ હાઈવે નં. 48 પર 3 ડિસેમ્બરના રાત્રે ખાનગી ફાઇનાન્સ કંપનીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારી પર બે બુકાનીધારી ઇસમોએ હુમલો કરી લૂંટ ચલાવવાનો ગંભીર બનાવ બન્યો. રાત્રે લગભગ 10:30 વાગ્યે પ્રાંતિજથી હિંમતનગર તરફ બાઈક પર જઈ રહેલા કર્મચારીને દલપુર પાટિયા નજીક નિશાન બનાવવામાં આવ્યો. હુમલાખોરોએ આંખમાં મરચાની ભૂકી નાખી, તીક્ષ્ણ હથિયારથી માર મારી અને તેની પાસે રહેલી રૂ. 7 લાખ 88 હજારથી વધુની રોકડ રકમ લઈ ફરાર થઈ ગયા. માથામાં લાકડીના ઘા લાગતા કર્મચારી ઘાયલ થયો હતો.
પકડાયેલ આરોપીઓ:
૧) મિતેશગીરી ઉર્ફે મિત્યો અશોકગીરી ગોસ્વામી, રહે ઉંછા, પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા
૨) સુરજસિંહ રણજીતસિંહ મકવાણા, રહે ઉંછા, પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા
૩) કુલદીપસિંહ ઉર્ફે પીન્ટો ખોડમસિંહ મકવાણા, રહે ઉંછા, પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા
૪) ભાવિકસિંહ વીરસંગજી મકવાણા, રહે ઉંછા, પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા
૫) મિહિલસિંહ ભરતસિંહ મકવાણા, રહે ઉંછા, પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા
૬) હંસરાજગીરી પ્રવીણગીરી ગોસ્વામી, રહે. પોગલુ, ચકલાવાળો વાસ, પ્રાંતિજ
લૂંટની ઘટનાની જાણ થતાં જ પ્રાંતિજ પોલીસ, જિલ્લા એલસીબી અને એસઓજી સહિતની તમામ એજન્સીઓ ગુજરાતીમાં ગતિમાન બની હતી. આસપાસના સીસીટીવી ફુટેજ, મોબાઈલ લોકેશન અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે પોલીસને મહત્વના પુરાવા મળ્યા. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે લૂંટને અંજામ આપનાર છમાંથી બે આરોપીઓ અગાઉ ફરિયાદી સાથે જ તે જ ખાનગી ફાઇનાન્સ કંપનીમાં કાર્યરત રહ્યા હતા અને બે આરોપીઓ હાલમાં પ્રાંતિજની ફાઇનાન્સ ફર્મમાં કામ કરતા હતા. આંતરિક વ્યક્તિઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ ટીપ્સના આધારે આ તમામે મળીને લૂંટનું સુખદ આયોજન કર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું. બે બાઈક પર આવેલા હુમલાખોરોએ ચોક્કસ પ્લાનિંગ સાથે લૂંટ ચલાવી હોવાનુ પોલીસને જાણવા મળ્યું. પ્રાંતિજ નજીકથી પસાર થઈ રહેલા આ કર્મચારીને અજાણ્યા ઈસમોએ નિશાન બનાવ્યો અને કર્મચારી પાસે રહેલી 7 લાખ 88 હજાર કરતાં વધુની રોકડ રકમની લૂંટ ચલાવાઈ હતી. બાઈક પર પ્રસાર થઈ રહેલા કર્મચારીને બાઇક પર આવેલા અજાણ્યા ઈસમોએ આંખમાં મરચું નાખી તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે માર મરાયો હતો.
સમગ્ર લૂંટની ઘટનામાં હકીકત કંઈક એવી છે કે, લૂંટને અંજામ આપનાર છ આરોપીઓ પૈકી બે આરોપીઓ ફરિયાદી કર્મચારી જે ખાનગી ફાઇનાન્સમાં ફરજ બજાવે છે ત્યાં અગાઉ ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. સાથે જ, બે આરોપીઓ પ્રાંતિજ ખાતેની એક ખાનગી ફાઈનાન્સમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તમામ છ આરોપીઓએ સાથે મળીને લૂંટનું પ્લાનિંગ કર્યું અને બે આરોપીઓ દ્વારા ટીપ્સ પણ આપવામાં આવી હતી.
સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ લૂંટની ઘટના બનતી હોય છે તે સમયે જે તે સ્થાનિક પોલીસ સહિત જિલ્લા એલસીબી અને એસોજીની ટીમો આરોપીઓની ઓળખ અને ડિટેક્શનમાં લાગી જતું હોય છે. સાબરકાંઠા પોલીસે પણ આ જ પ્રમાણે ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે તમામ એજન્સીઓને કામે લગાડી હતી. એલસીબી ટીમના અધિકારીઓને આસપાસના સીસીટીવી સહિતના આધાર પુરાવા મળ્યા અને અલગ બે બાઇક લઈને આવેલા ઈસમોએ લૂંટને અંજામ આપ્યો હોવાનું ખુલ્યું હતું. પોલીસ ગણતરીના દિવસોમાં જ આજે આરોપીઓ સુધી પહોંચી છે. લૂંટની ઘટનાને પગલે સમગ્ર સાબરકાંઠા સહિત સ્થાનિક વિસ્તારમાં ચકચાર મચી હતી. જોકે, એલસીબી પોલીસે 7 લાખ 71 હજાર કરતાં વધુની રકમ સાથે કુલ 9 લાખ 88 હજાર કરતાં વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી છ લૂંટારાઓને ઝડપી લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
નેશનલ હાઈવે 48 પર 3 ડિસેમ્બરની રાત્રે 10:30 કલાક આસપાસના સમય દરમિયાન બનેલી લૂંટની ઘટનાને પગલે સુરક્ષા અને સલામતી સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા હતા. પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં લૂંટને અંજામ આપનાર પ્રાંતિજ તાલુકાના આરોપીઓને ઝડપી લઈ જેલના સળિયા પાછળ ધકેલ્યા છે. સાથે જ, ફરી એકવાર લુટારુઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ લૂંટના સફળ અંજામ સામે પોલીસે લૂંટની રકમ સહિત મુદ્દામાલ રિકવર કરી લૂંટને સફળ કરનારાઓને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે.
