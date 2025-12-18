ETV Bharat / state

સાબરકાંઠા: રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી કર્યું રસ્તા રોકો આંદોલન, જાણો શું છે કારણ

મહિલાઓ અને પુરુષોએ સૂત્રોચ્ચાર અને રામધૂન બોલાવી તંત્ર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી રસ્તા રોકો આંદોલન કેમ કર્યું
રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી રસ્તા રોકો આંદોલન કેમ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 8:58 PM IST

સાબરકાંઠા : જિલ્લાના ઈડર-શામળાજી નેશનલ હાઈવે પર આજે સ્થાનિકોનો ભારે રોષ જોવા મળ્યો, છેલ્લા એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી નેશનલ હાઈવે 168-Gની કામગીરી કાચબા ગતિએ ચાલી રહી છે. જેના કારણે પરેશાન થયેલા રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી આવી રસ્તા રોકો આંદોલન કર્યું હતું.

નેશનલ હાઇવે 168-G સામે સ્થાનિકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો

રેવાસ ગામના મહિલાઓ અને પુરુષોએ સૂત્રોચ્ચાર અને રામધૂન બોલાવી તંત્ર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ ચક્કાજામના પગલે પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. સાબરકાંઠા જિલ્લાનો સૌથી વ્યસ્ત ગણાતો ઈડર-શામળાજી નેશનલ હાઈવેની નબળી કામગીરી ઈડરના રેવાસ ગામ માટે માથાનો દુખાવો બની છે.

રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી રસ્તા રોકો આંદોલન કેમ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે આ હાઈવેનું કામ છેલ્લા એક વર્ષ કરતા પણ વધુ સમયથી ગોકળગાયની ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. રસ્તા પર ઠેર-ઠેર કરાયેલા આડેધડ ખોદકામ કારણે સ્થાનિક રહીશો અને વાહન ચાલકો માટે હલાકીનું કારણ બન્યું છે. વારંવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં આ નેશનલ હાઈવેના પ્રશ્નનો ઉકેલ આવ્યો નથી.

રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી રસ્તા રોકો આંદોલન કેમ કર્યું
રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી રસ્તા રોકો આંદોલન કેમ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

"અમારે રોડ અવરજવર માટે તકલીફ પડે છે, છોકરાઓને લેવા મુકવા, ડેરીએ જવા માટે તફલીફ પડે છે. ગટરલાઈન પરથી જતા હતા એ પણ બંધ કરેલ છે, ત્યા એક DP છે એ પણ હટાવતા નથી. આ કામ દોઢ વર્ષથી ચાલુ કર્યુ છે, એનો કોઈ નિકાલ આવતો નથી." - શકુન્તલાબેન પટેલ, સ્થાનિક, રેવાસ

રસ્તાની વચ્ચે બેસીને મહિલાઓએ 'હાઈવે ઓથોરિટી હાય હાય' નારા લગાવ્યા

વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલી સ્થાનિક મહિલાઓ અને ગામલોકો રસ્તાની વચ્ચે બેસીને મહિલાઓએ 'હાઈવે ઓથોરિટી હાય હાય' ના નારા લગાવી સમગ્ર પંથક ગજવી મૂક્યો હતો, સાથે જ રામધૂન બોલાવીને ઊંઘતા તંત્રને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સ્થાનિકોનો ગંભીર આક્ષેપ છે કે રસ્તાની આ મંથરગતિની કામગીરી અને ડાયવર્ઝનના અભાવે અહીં ઘણીવાર અકસ્માતો સર્જાય છે, 4 દિવસ પહેલા જ અહીંયા અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેના કારણે 4 લોકોના કરુણ મોત નિપજ્યા હતા, હાઈવે પર ચક્કાજામ થતા જ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.

રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી રસ્તા રોકો આંદોલન કેમ કર્યું
રેવાસ ગામના ગ્રામજનોએ હાઈવે પર ઉતરી રસ્તા રોકો આંદોલન કેમ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

જેના પગલે ઈડર પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે વિરોધ કરી રહેલા લોકોને સમજાવી, રસ્તા પરથી દૂર કરી વાહન વ્યવહાર ફરી શરૂ કરાવ્યો હતો. પોલીસે હાલ પૂરતી પરિસ્થિતિ થાળે પાડી છે, પરંતુ સ્થાનિકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો આગામી દિવસોમાં કામગીરીમાં વેગ નહીં આવે તો તેઓ ફરીથી રસ્તા પર ઉતરશે અને આ વખતે આંદોલન વધુ આક્રમક હશે.

