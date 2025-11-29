સાબરકાંઠાના સીંગા ગામે ઘરમાં બનતું નકલી દૂધ, એક પશુ નહીં છતાં રોજનું 700 લીટર દૂધ ભરાવતા, 15 વર્ષે ચાલતો દૂધનો ધંધો
મકાનમાંથી 200 લીટરથી વધુ નકલી દૂધનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેને મોલ્ટોડેક્સ્ટ્રિન પાઉડર, વ્હે પ્રોટીન પાઉડર અને રિફાઇન્ડ સોયાબીન તેલમાંથી તૈયાર કરવામાં આવતું હતું.
Published : November 29, 2025 at 7:25 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નકલી દૂધના કૌભાંડનો એક ગંભીર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. ઈડર તાલુકાના સિંગા ગામે છેલ્લા કેટલાક સમયથી નકલી દૂધ બનાવાઈ રહ્યું છે તેવી ચોક્કસ બાતમી સાબરકાંઠા SOGને મળતા જ પોલીસે તાત્કાલિક રેડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. રહેણાંક મકાનમાંથી 200 લીટરથી વધુ નકલી દૂધનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેને મોલ્ટોડેક્સ્ટ્રિન પાઉડર, વ્હે પ્રોટીન પાઉડર અને રિફાઇન્ડ સોયાબીન તેલ જેવા ઘટકોને ભેગા કરી તૈયાર કરવામાં આવતું હતું. આ દૂધનો જથ્થો સ્થાનિક દૂધ મંડળીઓમાં ભરાવી વેચાતો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે.
લાંબા સમયથી દૂધનો વ્યવસાય કરી રહેલા અશ્વિન શર્મા નામના વ્યક્તિ પર આ સમગ્ર કૌભાંડ ચલાવવાની શંકા છે. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસે સમગ્ર મુદ્દા માલ સાથે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જોકે હાલમાં ઘર બંધ મળી આવ્યું અને પરિવાર સહિત સંડોવાયેલા લોકો ફરાર થઈ ગયા હતા. સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન લઈ લેવાયેલા સેમ્પલ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગને મોકલવામાં આવ્યા છે. જેથી નકલી દૂધમાં ચોક્કસપણે કયા પદાર્થોનો ઉપયોગ થયો છે તે સામે આવી શકે.
'આસપાસના ગામોમાં રોજ 700 લીટર દૂધ પહોંચાડાતું'
સ્થાનિક લોકોમાં આ બનાવને લઈને ભારે રોષ છે. સિંગા અને આસપાસના ગામોમાં રોજના 700 લીટર જેટલું દૂધ ભરીને પહોંચાડવામાં આવતું હતું, જે હવે નકલી હોવાનું બહાર આવતાં હોવાનું સ્થાનિક લોકો પણ જણાવી રહ્યા છે અને લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. બાળકો, વૃદ્ધો અને દૂધ પર નિર્ભર અનેક લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધો ખિલવાડ થતો હોવાને કારણે ગામવાસીઓએ કડક પગલાંની માંગણી કરી છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે ત્રણથી વધુ સાધનોથી દૂધ ભરીને સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું અને આ મોટાપાયે ચાલતા ગેરકાયદેસર કારોબાર વિશે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે સમયસર પગલાં ન લેતા આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે.
ETV ભારતની ટીમે સ્થળ ઉપર જઈ ગ્રામજનો સાથે વાત કરતા તેમની વ્યથા અને આશંકાઓ સ્પષ્ટ રીતે સામે આવી. લોકોને આશ્ચર્ય છે કે રહેણાંક મકાનમાં લાંબા સમયથી નકલી દૂધ બને છે છતાં સંબંધિત વિભાગો નિષ્ક્રિય કેમ રહ્યા.
સ્થાનિક માલાબેન પટેલ કહે છે, અશ્વિનભાઈ નકલી દૂધ વેચે છે. આવી એક જ ગાડી પકડાઈ છે, પણ આવી 3 ગાડીઓ ફરે છે અને એમાં એમના પત્ની પણ સાથે છે અને દીપકભાઈ રાવલ. આ ત્રણેય આ ધંધો કરે છે. દૂધ આજુબાજુના ગામમાં ભરાવતા હતા. સિંગા ગામમાં નહોતા ભરાવતા. દૂધના 15 કેન જેવું લઈને જતા હતા. અહીંયા જ બનાવતા હતા બધું.
તો પાડોશી આશાબેન પટેલે કહ્યું, આ દૂધ ઝડપાવાથી હવે આમને કંઈક કડક સજા થવી જોઈએ. આ દૂધ બનાવવામાં બહેનનો પૂરો સપોર્ટ હોવાથી જ આ દૂધ બને છે. આ દૂધની 3-3 ગાડીઓ દૂધ ભરીને સવાર-સાંજ જાય છે. આજુબાજુના ગામમાં દૂધ આપવા આ ગાડીઓ જાય છે. આ દૂધ પીવાથી બાળકો અને નાના-મોટા લોકોને રોગ થતા હોય છે. આ દૂધ ખાવાથી મૃત્યુ પણ થાય છે તો આની કડક સજા થવી જોઈએ. આ લોકો ગામમાં 25-30 વર્ષથી રહે છે.
ઘરમાંથી 198 લીટર દૂધનો નાશ કરાયો
આ મામલે એસ.ઓ.જી. દ્વારા કરાયેલી કાર્યવાહી બાદ જાદર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને આગળની તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પોલીસે 198 લીટરથી વધુ દૂધનો નાશ કરાવ્યો છે અને સેમ્પલ લેબમાં મોકલ્યા છે. તપાસ અધિકારીઓ જણાવે છે કે, સેમ્પલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ નકલી દૂધ બનાવવા માટે વપરાયેલા પદાર્થોની પુષ્ટિ થશે અને તેના આધારે મુખ્ય આરોપી તેમજ તેની સાથે સંકળાયેલ અન્ય લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ અંગે DySP એ. કે. પટેલે જણાવ્યું કે, જાદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં SOGના અધિકારી તથા ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતા દરમિયાન તેમને માહિતી મળી કે સિંગા ગામ ખાતે એક વ્યક્તિ નકલી દૂધ બનાવી રહ્યો છે. તે આધારે અધિકારીઓ સાથે સ્થળ પર તપાસ કરતા વે પાઉડર, સોયાબિન ઓઈલ વગેરે મળી આવ્યું હતું. એ આધારે પોલીસે કાયદેસર કાર્યવાહી કરી છે અને તેના સેમ્પલ તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે. એ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલમાં FIR નોંધી નથી જાણવાજોગ ફરિયાદ નોંધી છે. સેમ્પલનું પૃથ્થકરણ થશે પછી ખબર પડશે કે તેઓ કયા પ્રકારના પાઉડરની મિલાવટ કરતા હતા.
તો કિસાન સંઘના નેતા અને સ્થાનિક આગેવાન કચરાભાઈ પટેલે કહે છે, અશ્વિન શર્મા ઘણા સમયથી ગામ લોકોની નજરમાં હતો. પણ સરકારના તંત્રને જાગૃત કર્યા પછી ફરાર છે. એક દિવસમાં 70 હજારનું દૂધ ભરાવતું હોવાનું લોકોની સામે આવ્યું છે. એટલે તંત્ર ન્યાય પૂર્વક તપાસ કરીને તેના સેમ્પલ લેબમાં થઈને આવે, એવો તંત્ર પર ભરોસો છે. આજુબાજુની મંડળીમાં દૂધ ભરાવતા હતા. હાલ તેઓ રાત્રે તાળું મારીને ફરાર થઈ ગયા છે.
તો અન્ય સ્થાનિક નિલેશ પટેલ કહે છે, સિંગા ગામમાં અશ્વિનભાઈ શર્મા નામના શખ્સ છેલ્લા કેટલાક સમયથી આવો કાળો કારોબાર ચલાવતા હતા, જેમાં વિવિધ પ્રકારના કેમિકલ નાખી અનેક ગાડીઓનો આવો ધંધો કરતા હતા. ગઈકાલે બાતમીના આધારે SOGની ટીમ અહીંથી સેમ્પલ લઈ ગઈ છે અને હવે ગ્રામજનોની એક જ માંગ છે કે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય. SOG સેમ્પલ લઈ ગઈ એમાં સત્ય શું છે અને કોઈ ભીનું સંકેલાઈ ન જાય એવી ગ્રામજનોની માંગણી છે. આમનો પશુપાલન બિલકુલ વ્યવસાય નથી, માત્ર દૂધનો કારોબાર ચલાવતા હતા.
જોકે 15 વર્ષથી આરોપી અશ્વિન શર્મા દૂધ અલગ અલગ મંડળીમાં ભરાવતા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. જોકે પોતે પશુપાલક ન હોવાથી આ દૂધ આટલું બધું બનાવવા મુદ્દે પ્રશ્નો ઉભો થયો છે. એવામાં પોલીસની તટસ્થ રીતે તપાસ થાય તો દૂધ સાથે સંકળાયેલા કૌભાંડીઓ બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.
