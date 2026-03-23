સાબરકાંઠા: પોલીસે બે રાજ્યોના 5 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા, 9 વર્ષની બાળકીનું રૂ. 2 લાખમાં વેચાણ કરાયું હોવાનો ખુલાસો
સાબરકાંઠાના હ્યુમન ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા બે માસ અગાઉ એક સાથે બે બાળકોનું વેચાણ થયા હોવાનું ખુલતા જિલ્લાભરમાં વ્યાપક પડઘા પડ્યા હતા.
Published : March 23, 2026 at 5:31 PM IST
સાબરકાંઠા: સમગ્ર ગુજરાતમાં ખળભળાટ મચાવનાર તસ્કરી ગેંગનો સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા વિસ્તારમાંથી પર્દાફાશ થયો છે, જેમાં એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ યુનિટ (AHTU) દ્વારા બે રાજ્યોના પાંચ આરોપીઓને ઝડપી લઇ 9 વર્ષની બાળકીને બે લાખમાં વેચાણ કરનારા આરોપીઓ સહિત બે માસ અગાઉ અન્ય બે બાળકોના પણ માનવ તસ્કરી કરાયાનું ખુલતા સમગ્ર જિલ્લાભરમાં ચકચાર મચી ગયો છે.
સાબરકાંઠાના હ્યુમન ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા બે માસ અગાઉ એક સાથે બે બાળકોનું વેચાણ થયા હોવાનું ખુલતા જિલ્લાભરમાં વ્યાપક પડઘા પડ્યા હતા. જોકે જિલ્લા એલસીબી પોલીસ સહિત હ્યુમન ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ગંભીરતાથી તપાસની શરૂઆત કરતા ખેડબ્રહ્મા વિસ્તારના લક્ષ્મણભાઈ ડાભી નામના યુવકે અઢી લાખથી વધુ મેળવવા માટે પ્રમોદભાઈ રાજવંશીને બાળક વેચાણ કર્યા હોવાનું ખુલ્યું છે.
પોલીસને સંપૂર્ણ માહિતી મળતા બાકીના આધારે પાંચ આરોપીની અટકાયત કરી છે. તેમજ બાળકને હાલમાં હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ ખસેડાયું છે, જ્યાં તેની સંપૂર્ણ સારવાર પોલીસ વિભાગ દ્વારા લેવાય તે માટેના પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે.
જો કે એક તરફ મોટાભાગના વ્યક્તિઓને ઘડપણની લાકડી સમાન સંતાનની જરૂરિયાત હોય છે. ત્યારે આર્થિક દ્રષ્ટિએ ગરીબ હોવાની સાથે સાથે લોભ લાલચ થકી કેટલાય માતા પિતાઓને છેતરવામાં આવતા હોવાનું ખુલ્યું છે. મહેન્દ્રભાઈ ડાભી સહિત તેમના અન્ય ચાર જેટલા સભ્ય થકી જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને સાથે મળી સમગ્ર કારસ્તાન ચાલતું હતું. આ અગાઉ બે બાળકો અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપરથી માનવ તસ્કરી થયા હોવાનું ધ્યાને આવતા તેની તપાસ શરૂ છે. જોકે પ્રાથમિક તબક્કે અમદાવાદ એરપોર્ટથી મળી આવેલા બાળકોનું પણ માનવ તસ્કરી થયાનું ધ્યાને આવ્યું છે. તેમજ તેમાં બાળકનો પિતા જવાબદાર હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ખોલી રહ્યું છે. આવનારા સમયમાં માનવ તસ્કરી સહિત કેટલાય રાજ્યોમાં ચાલી રહેલા નવજાત બાળકોના વેચાણ ની સમસ્યા સૌથી મોટી બની રહેતો નવાઈ નહીં.
ઝડપાયેલા પાંચ આરોપીઓ
આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અને ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં સાબરકાંઠા, અમદાવાદ અને ઉદેપુર (રાજસ્થાન) ના શખ્સો સામેલ છે, માલજી ઉર્ફે માલિયો ડાભી (રહે. પોણાઈ, ખેડબ્રહ્મા), સુવન ઉર્ફે સોવમ ડાભી (રહે. દિગ્ધલી, ખેડબ્રહ્મા), દેવજી ઉર્ફે દેવા પારધી (રહે. મામરે, ઉદેપુર, રાજસ્થાન), લક્ષ્મણ ડાભી (રહે. મેડી ગામ, ઉદેપુર, રાજસ્થાન) અને પ્રમોદ રાજવંશી (રહે. મોટેરા, અમદાવાદ)ની ધરપકડ કરી છે.
આ મામલે ખેડબ્રહ્મા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપીએ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023 ની કલમ 143(4), 61(2)(A) અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. બાળકની તસ્કરી પાછળ અન્ય કોઈ મોટું નેટવર્ક કામ કરી રહ્યું છે કે કેમ તે દિશામાં AHTU અને સ્થાનિક પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
જોકે સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્માથી શરૂ થયેલો માનવ તસ્કરીનો આ પ્રયાસ આવનારા સમયમાં અન્ય જિલ્લાઓ સુધી પહોંચે તો નવાઈ નહીં.
