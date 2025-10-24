સાબરકાંઠા: રૂપાલ ગામે ખેતરની સીમમાં ત્યજી દેવાયેલ હાલતમાં નવજાત શિશુ મળી આવ્યું, 108 ટીમે જીવ બચાવ્યો
રાત્રિના અંધકારમાં બાળકના રડવાના અવાજથી ગામલોકો ચોંકી ઉઠ્યાં અને તરત જ એકઠા થયા. ખેતરની ઝાડીઓ વચ્ચે જન્મેલું બાળક કંપી રહ્યું હતું.
Published : October 24, 2025 at 7:35 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકાના રૂપાલ ગામે માનવતાને શરમાવે તેવી અને સાથે સાથે માનવતાનું જીવંત ઉદાહરણ પુરું પાડતી એક હદયસ્પર્શી ઘટના બની હતી. ગામની બહાર ખેતરની સીમમાં ત્યજી દેવાયેલ હાલતમાં એક નવજાત શિશુ મળી આવ્યું હતું. રાત્રિના અંધકારમાં બાળકના રડવાના અવાજથી ગામલોકો ચોંકી ઉઠ્યાં અને તરત જ એકઠા થયા. ખેતરની ઝાડીઓ વચ્ચે જન્મેલું બાળક કંપી રહ્યું હતું. તાત્કાલિક ગામલોકોએ માનવતાનો પરમ ઉદાહરણ પૂરું પાડતાં 108 ઇમરજન્સી સેવાને કોલ કર્યો. કોલ મળતાં જ તલોદની 108 ટીમ EMT કરણસિંહ રાઠોડ અને પાયલોટ પરેશ પટેલ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયાં.
ઘટનાસ્થળે પહોંચતાં જ ટીમે જોયું કે નવજાત શિશુ હજી શ્વાસ લઈ રહ્યું છે. સમયની સાથે દોડ કરતા તેમણે વિલંબ કર્યા વિના neonatal resuscitation પ્રક્રિયા શરૂ કરી, બાળકને ઓક્સિજન પૂરું પાડ્યું અને હૃદયગતિ સ્થિર રાખવા તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરી. ટીમની ઝડપી કામગીરીના કારણે બાળકના પ્રાણ બચી ગયા. ત્યારબાદ બાળકને તલોદ ચેક પોસ્ટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યું, જ્યાં બાળકને તાત્કાલિક ચિકિત્સા સેવા પૂરી પાડવામાં આવી. હોસ્પિટલના તબીબોના સતત પ્રયત્નો અને 108 ટીમની સમયસરની કામગીરીના પરિણામે હાલ બાળકની સ્થિતિ સ્થિર અને સ્વસ્થ જણાઈ છે.
આ હૃદયસ્પર્શી ઘટનાએ એક તરફ માનવતાને હચમચાવી નાખી છે કે કેવી રીતે કોઈએ નવજાતને જન્મ આપીને ખેતરની સીમમાં ત્યજી દીધું, તો બીજી તરફ 108 ટીમના કર્મીઓએ માનવતા જીવંત રાખી. ગામના સરપંચ તથા સ્થાનિક નાગરિકોએ 108 ટીમ અને આરોગ્ય વિભાગ પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે જો સમયસર 108 ટીમ પહોંચી ન હોત, તો બાળકનું જીવન બચાવવું અશક્ય બનત. તલોદ પોલીસ દ્વારા આ મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે કે બાળક કોનો છે અને કોણે તેને ત્યજી દીધું. રૂપાલ ગામની આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે 108 ઈમરજન્સી સેવા માત્ર એક સેવા નથી, પરંતુ માનવતાનું પ્રતિક છે જે રાત્રિ કે દિવસ કોઈ ફરક વિના જીવન બચાવવાની સાબિત વચનબદ્ધતા ધરાવે છે.
આ પણ વાંચો: