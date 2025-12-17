ETV Bharat / state

સાબરકાંઠા: 20 તારીખે 10,000થી વધુ લોકો ભાજપમાંથી રાજીનામા આપશે, HUDA વિરોધ આંદોલન બન્યો ઉગ્ર

આગામી શનિવારના દિવસે 20 તારીખે 10,000 થી વધારે લોકો ભાજપથી વિમુખ થઈ રહ્યા છે. આવનારા સમયમાં કેટલાય નેતાઓ ભાજપ માટે ભારી પરેશાની વધારનારો બની રહેશે.

સાબરકાંઠા: 20 તારીખે 10,000થી વધુ લોકો ભાજપમાંથી રાજીનામા આપશે, HUDA વિરોધ આંદોલન બન્યો ઉગ્ર
સાબરકાંઠા: 20 તારીખે 10,000થી વધુ લોકો ભાજપમાંથી રાજીનામા આપશે, HUDA વિરોધ આંદોલન બન્યો ઉગ્ર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં છેલ્લા 100 દિવસથી ‘હુડા હટાવો અભિયાન’ ચાલી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત હવે રાજ્ય સરકાર સહિત સ્થાન્ય વહીવટી તંત્ર દ્વારા કોઇ હકારાત્મક અભિગમ ન દર્શાવતા આખરે 10,000થી વધારે સ્થાનિકો ભાજપના સભ્ય પદેથી રાજીનામાં આપનાર છે. સાથોસાથ પદાધિકારી સહિત અન્ય ટેકેદારો પણ કાળા વાવટા સાથે ભાજપના કોઈપણ નેતા સહિત સભાનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે જેના પગલે જિલ્લાભરમાં રાજકીય હડકમ સર્જાયો છે.

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં છેલ્લા 100 દિવસથી હુડા હટાવો આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. હવે 11 ગામડાઓ સહિત સમગ્ર શહેરમાં મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહ્યું છે. એક તરફ રાજ્ય સરકાર સહિત સ્થાન્ય વહીવટી તંત્રને લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત કરાયા બાદ હજી સુધી કોઈ નિવેડો નથી આવ્યો. બીજી તરફ 11 ગામડાઓમાં ભારે રોષ વ્યાપ્યો છે. હાલમાં 11 ગામડાઓમાં પદયાત્રા કરાયા બાદ ભાજપના સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપવાનો એક વિશેષ પ્રયાસ હાથ ધરાયો છે. જે અંતર્ગત આગામી શનિવારના દિવસે 20 તારીખે 10,000 થી વધારે લોકો ભાજપથી વિમુખ થઈ રહ્યા છે. આવનારા સમયમાં કેટલાય નેતાઓ ભાજપ માટે ભારી પરેશાની વધારનારો બની રહેશે.

સાબરકાંઠા: 20 તારીખે 10,000થી વધુ લોકો ભાજપમાંથી રાજીનામા આપશે, HUDA વિરોધ આંદોલન બન્યો ઉગ્ર (ETV Bharat Gujarat)

એક તરફ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 દિવસથી હુડાના વિરોધમાં 11 જેટલા ગામડાઓ સહિત હિંમતનગર શહેરના કેટલાક લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ દિન પ્રતિદિન હુડા મામલે આંદોલન વધારે ઘેરુ બનતું જઈ રહ્યું છે. હુડા સંકલનમાં 11 ગામડાઓના હજારો લોકો તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. સંકલન સમિતિએ હવે જાહેરમાં સભા કર્યા બાદ પદયાત્રા સહિત હિંમતનગર બંધનું એલાન આપી પોતાનો વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો, જેમાં હુડા હટાવવા મામલે 11 ગામડાઓ સહિત હિંમતનગર શહેરને વ્યાપક જન સમર્થન પ્રાપ્ત થયું હતું. જેના પગલે આગામી શનિવારે 10,000 થી વધારે લોકો ભાજપમાંથી રાજીનામાં આપવા જઈ રહ્યા છે. સાબરકાંઠા જિલ્લા લોકસભા, વિધાનસભા સહિત તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત માટે વ્યાપક ઊલટફેરની સંભાવનાઓ દર્શાવે છે. આજે સંકલન સમિતિના સભ્યોએ પોતાની રજૂઆતને ગંભીરતાથી લેવા સૂચન કર્યું છે. સાથોસાથ તાત્કાલિક ધોરણે હુડા હટાવવાની રજૂઆત કરી છે. જોકે એવું ન થાય તો તેના ગંભીર પરિણામો ભોગવવા સત્તાધિક પાર્ટીએ તૈયાર રહેવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારાઈ છે.

સામાન્ય રીતે કોઈપણ આંદોલન ચાલતું હોય ત્યારે તેના સમર્થનમાં સ્થાનિક જનતા ઉભી થતી હોય છે. જોકે સત્તાધીશ પાર્ટી તેમજ તેના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ વિમુખ રહેતા હોય છે ત્યારે હિંમતનગરના હુડા મામલે પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ છે. અહીં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પણ તાલુકા, જિલ્લા પંચાયત સહિત પ્રમુખો હવે ભાજપથી નારાજ થઈ આગામી શનિવારના દિવસે રાજીનામું આપવા જઈ રહ્યા છે, જેનાથી રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો છે. સાથોસાથ કેટલાય નેતાઓ માટે હુડાનો પ્રશ્ન હવે પ્રાણ પ્રશ્ન બની રહ્યો છે જે તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત માટે મહત્વનો સાબિત થાય તેમ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SABARKANTHA
10000 PEOPLE WILL RESIGN FROM BJP
10000 PEOPLE WILL RESIGN
HUDA PROTEST SABARKANTHA
HUDA PROTEST MOVEMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.