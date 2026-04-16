સાબરકાંઠા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું ચિત્ર થયું સ્પષ્ટ, જુઓ કેટલી બેઠકો પર થશે ચૂંટણી અને કેટલી બિનહરીફ
સાબરકાંઠા જિલ્લાની ઈડર, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા તેમજ પ્રાંતિજ પ્રાંત કચેરીએ ટેકેદારો સાથે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.
Published : April 16, 2026 at 1:13 PM IST
સાબરકાંઠા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની આખરી તારીખ હતી ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો માટે 160 ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. બીજી તરફ તાલુકા પંચાયતની 170 બેઠકો સામે 690 જેટલા ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે, તેમજ નગરપાલિકાની 24 બેઠકો માટે 193 જેટલા ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જોકે વિવિધ ઉમેદવારોએ આજે અંતિમ દિવસે મેન્ડેડ મામલે અસંતોષ થતા આક્ષેપ પ્રતિઆક્ષેપ સાથે વિરોધી પાર્ટીઓથી પણ ઉમેદવારી નોંધાવી છે, જેના પગને સ્થાનિક કક્ષાએ રાજકીય ખળભળાટ ચરણ સીમાએ પહોંચ્યો છે.
વહેલી સવારથી જ ઉમેદવારોએ સાબરકાંઠા જિલ્લાની ઈડર, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા તેમજ પ્રાંતિજ પ્રાંત કચેરીએ ટેકેદારો સાથે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. સાથોસાથ ભાજપ કોંગ્રેસ તેમજ આમ આદમી પાર્ટી થકી મોટાભાગના લોકોએ જીતના દાવા રજૂ કર્યા છે. તેમજ સ્થાનિક લોકોના વિકાસ માટે હર હંમેશ જાગૃત રહેવાની રજૂઆત કરી હતી.
સામાન્ય રીતે ઉમેદવારી પત્રક રજુ કરવાના આખરી દિવસે જે તે પાર્ટીએ મેન્ડેડ ન આપતા કેટલાય લોકોએ પક્ષ બદલી ઉમેદવારી નોંધાવી છે, જેમાં કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા છેલ્લા 35 વર્ષથી શહેર કોંગ્રેસની કમાન સંભારી રહેલા લોકોને ગત રાત્રે સુધી ટિકિટ આપવાનું કહી ટિકિટ ના આપતા આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ પ્રજાની પડખે રહેવાની રજૂઆત કરાઈ છે. આમ આદમી પાર્ટી વતી આખરી સમય મેન્ડેડ અપાતા 24 કલાક જનતાની સેવા કરવા રજૂઆત કરાઈ છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત 15 એપ્રિલ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની આખરી તારીખ હતી, જેના પગલી ત્રણ વાગતા સુધીમાં મોટાભાગના તમામ ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે, જેમાં જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો માટે 160 ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. બીજી તરફ તાલુકા પંચાયતમાં 170 જેટલી બેઠકો માટે 690 થી વધારે ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. સાથોસાથ ઈડર, હિંમતનગર તેમજ વડાલી નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે 193 જેટલા ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કર્યું છે. જોકે પ્રાંતિજ પેટા ચૂંટણીમાં ચાર ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરાયા છે ત્યારે અંતિમ દિવસે સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ટેકેદારો અને સમર્થકો સાથે પ્રાંત કચેરીએ ઉમટી પડ્યા હતા. છેલ્લો દિવસ હોવાના પગલે ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કેટલી બેઠકો પર ચૂંટણી?
- જિલ્લા પંચાયતની કુલ બેઠક - 34
- જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી યોજનાર બેઠક - 34
- જિલ્લા પંચાયત બિનહરીફ બેઠક - 0
તાલુકા પંચાયત
- તાલુકા પંચાયત - 170 બેઠક
- તાલુકા પંચાયત બિનહરીફ બેઠક - 3
- તાલુકા પંચાયત ચૂંટણી હેઠળની બેઠક - 167
નગરપાલિકા
- ઇડર નગરપાલિકા વોર્ડ - 7
- ઇડર નગરપાલિકા બેઠક - 28
- ઈડર નગરપાલિકા બિનહરીફ ઉમેદવાર - 0
- હિંમતનગર નગરપાલિકા વોર્ડ - 11
- હિંમતનગર નગરપાલિકા બેઠક - 44
- હિંમતનગર નગરપાલિકા બિનહરીફ ઉમેદવાર - 1 કોંગ્રેસ - 2 ભાજપ
- હિંમતનગર નગરપાલિકા ચૂંટણી હેઠળની બેઠક - 41
- વડાલી નગરપાલિકા વોર્ડ - 6
- વડાલી નગરપાલિકા બેઠક - 24
- વડાલી નગરપાલિકા બિન હરીફ બેઠક - 0
- પ્રાંતિજ નગરપાલિકા બેઠક - 1