સાબરકાંઠા: છેલ્લા દિવસે 1000 થી વધુ ઉમેદવારોએ નોંધાવી ઉમેદવારી
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો માટે 160 ઉમેદવારો, તાલુકા પંચાયતની 170 બેઠકો સામે 690 જેટલા ઉમેદવારો, નગરપાલિકાની 24 બેઠકો માટે 193 ઉમેદવરારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી.
Published : April 11, 2026 at 7:34 PM IST
સાબરકાંઠા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત આજે (11 એપ્રિલ) ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની આખરી તારીખ હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો માટે 160 ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. બીજી તરફ, તાલુકા પંચાયતની 170 બેઠકો સામે 690 જેટલા ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. તેમજ નગરપાલિકાની 24 બેઠકો માટે 193 જેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. પ્રાંતિજની પેટા ચૂંટણી માટે 4 ઉમેદવારી પત્ર રજૂ થયા છે.
પક્ષ બદલીને પણ નોંધાવી ઉમેદવારી
અંતિમ દિવસે વિવિધ ઉમેદવારોમાં મેન્ડેડ મામલે અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો. ખાસ કરીને, કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા છેલ્લા 35 વર્ષથી શહેર કોંગ્રેસની કમાન સંભાળનારા લોકોને ગત રાત્રે સુધી ટિકિટ આપવાનું કહીને પણ આજે ટિકિટ ન આપતા, તેઓએ આમ આદમી પાર્ટી (આપ)માં જોડાઈને ઉમેદવારી નોંધાવી છે. આપ વતી તેમને આખરી સમયે મેન્ડેડ આપવામાં આવતા, તેમણે 'પ્રજાની પડખે' રહેવાની રજૂઆત કરી છે.
હિતેશ પટેલ અને અમૃત પુરોહિતનો દાવો
નગરપાલિકાના ભાજપ ઉમેદવાર હિતેશ પટેલ અને અમૃત પુરોહિતે પણ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. સાથોસાથ, મહેન્દ્રસિંહ ઠાકોરે પણ નગરપાલિકા ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભર્યું હતું.
ચકાસણી અને અંતિમ યાદીનો કાર્યક્રમ
સાબરકાંઠાના અધિક જિલ્લા કલેકટર ક્રિષ્ના વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, 13 તારીખે ઉમેદવારી ફોર્મની ચકાસણી થશે, જ્યારે 15 મી તારીખે ઉમેદવારોની અંતિમ યાદી જાહેર કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 26 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે.
પ્રાંત કચેરીઓમાં ભારે ભીડ
આજે વહેલી સવારથી જ ઉમેદવારોએ સાબરકાંઠા જિલ્લાની ઈડર, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા તેમજ પ્રાંતિજ પ્રાંત કચેરીએ ટેકેદારો અને સમર્થકોની મોટી સંખ્યા સાથે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. ભાજપ, કોંગ્રેસ તેમજ આમ આદમી પાર્ટીના મોટાભાગના ઉમેદવારોએ જીતના દાવા રજૂ કર્યા હતા અને સ્થાનિક લોકોના વિકાસ માટે હંમેશા જાગૃત રહેવાની ખાતરી આપી હતી.
આગળ શું?
ઉમેદવારી પત્રના અંતિમ દિવસે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારી થઈ છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આજે રજૂ થયેલા વિકાસના મુદ્દા અને પક્ષપલટાની રાજકારણની અસર આવનારા સમયમાં કોની સત્તાના શિખરો સુધી પહોંચાડે છે.
