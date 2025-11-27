ETV Bharat / state

સાબરકાંઠા: ઈડરના સુરપુર વિસ્તારમાં પહાડ પર આરામ ફરમાવતો દીપડો કેમેરામાં કેદ

દીપડાનો વીડિયો સ્થાનિકોએ તેમના મોબાઇલમાં કેદ કર્યો હતો, જે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

સાબરકાંઠા: ઈડરના સુરપુર વિસ્તારમાં પહાડ પર આરામ ફરમાવતો દીપડો કેમેરામાં કેદ
સાબરકાંઠા: ઈડરના સુરપુર વિસ્તારમાં પહાડ પર આરામ ફરમાવતો દીપડો કેમેરામાં કેદ (સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ફરી એકવાર વન્યજીવનની હાજરીનો જીવંત પુરાવો જોવા મળ્યો છે, કારણ કે ઈડરના સુરપુર વિસ્તારમાં રહેણાંક વિસ્તારમાં નજીક દીપડો દેખાયો હતો. પહાડ પર આરામ કરતાં દીપડાનો વીડિયો સ્થાનિકોએ તેમના મોબાઇલમાં કેદ કર્યો હતો, જે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ઈડરના પહાડોમાં 28 કરતાં વધુ દીપડાઓનું રહેઠાણ હોવાનું ફોરેસ્ટ વિભાગને અગાઉથી જ અંદાજ છે, અને સમયાંતરે આવા દીપડાઓ માનવ વસાહતની નજીક આવતા જોવા મળે છે. આ તાજેતરના દર્શને સ્થાનિકોમાં બંને પ્રકારની ભાવનાઓ જન્માવી છે. એક તરફ રહેઠાણ વિસ્તાર નજીક દીપડાના આંટાફેરા સામે ભય અને ચિંતા વ્યાપી છે, તો બીજી તરફ વન્યજીવન જીવંત હોવાનું જોઈને કેટલાક પશુપ્રેમીઓ ખુશી પણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

સાબરકાંઠા: ઈડરના સુરપુર વિસ્તારમાં પહાડ પર આરામ ફરમાવતો દીપડો કેમેરામાં કેદ (સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ વીડિયો)

સ્થાનિકોએ ઘટનાની જાણ ફોરેસ્ટ વિભાગને કરી દીધી છે અને દીપડાને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની માંગ પણ ઉઠાવી છે. વનતંત્ર દ્વારા વિસ્તારનું મોનિટરિંગ વધારવામાં આવ્યું છે અને લોકોમાં સાવચેતી રાખવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે.

ઈડર અને વડાલી તાલુકાના પહાડી વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દીપડાની સંખ્યા સતત વધી રહી છે, જે પ્રકૃતિની સમૃદ્ધિ અને જંગલ પર્યાવરણમાં સુધારાનું સંકેત માનવામાં આવે છે. વધતી હરિયાળી, યોગ્ય પર્યાવરણ અને શિકાર તરીકે ઉપલબ્ધ પ્રાણીઓના પ્રમાણને કારણે દીપડા આ વિસ્તારોમાં ઝડપથી વધતા જોવા મળે છે. આ વધતી સંખ્યા એક તરફ પશુપ્રેમીઓ અને પર્યાવરણપ્રેમીઓ માટે આનંદનો વિષય છે, કારણ કે દીપડા જેવા વન્ય પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ સફળ થઈ રહ્યું છે; પરંતુ બીજી તરફ આ જ સંખ્યા સ્થાનિક લોકો માટે ચિંતા પણ ઉભી કરે છે, કારણ કે જંગલો અને પહાડો નજીક વસતા લોકો માટે દીપડાનો અચાનક સામનો જોખમકારક બની શકે છે.

સમયાંતરે પશુઓ પર દીપડાના હુમલા અથવા તેના નજદીક દર્શનને કારણે વિસ્તારમાં ડરનો માહોલ સર્જાય છે. તેમ છતાં, લોકોમાં દીપડાને નુકસાન ન થાય અને તેને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અંગે જાગૃતિ પણ વધતી જોવા મળે છે. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ વડાલી અને ઈડર વિસ્તાર માટે માનવ અને વન્યજીવન વચ્ચે સંતુલિત સહઅસ્તિત્વની જરૂરિયાતને ફરીથી રેખાંકિત કરે છે, જ્યાં રક્ષણ, સાવચેતી અને જાગૃતિ આ ત્રણનું સંયોજન અત્યંત મહત્વનું બની જાય છે.

જોકે દીપડા માનવ ભક્ષક બન્યો હોય તેવી સાબરકાંઠામાં ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવી નથી પણ સાવચેતીના પગલે લોકો ડરી રહ્યા છે. સાથોસાથ પશુઓના મત મામલે વનકર્મીઓને જાણ પણ કરવામાં આવતી હોય છે, જોકે વધતી પ્રજાતિ દીપડાની સંખ્યામાં લોકો માટે ક્યાંક ખુશી તો ક્યાંક ગમ જેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે.

