સાબરકાંઠામાં કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની પહેલ, ત્રીજા બાળકના જન્મ ઉપર 51 હજાર રૂપિયાની જાહેરાત
સમાજમાં ઘટતી જતી વસ્તી અને દીકરીઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને ત્રીજા સંતાન તરીકે દીકરીનો જન્મ થાય તો પરિવારને 51 હજાર રૂપિયાનું પ્રોત્સાહન આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી.
Published : November 25, 2026 at 3:32 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠામાં કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. સમાજમાં ઘટતી જતી વસ્તી અને દીકરીઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને ત્રીજા સંતાન તરીકે દીકરીનો જન્મ થાય તો પરિવારને 51 હજાર રૂપિયાનું પ્રોત્સાહન આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હિંમતનગરમાં યોજાયેલા અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના નવમા સમૂહ લગ્ન પ્રસંગે સમાજના આગેવાનો દ્વારા મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. વિશ્વ ઉમિયાધામના પ્રમુખ આર.પી.પટેલના આહવાનને સ્વીકારી સમાજે આ પહેલ કરી છે. સમાજની આ જાહેરાત અન્ય સમાજ માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની છે.
ત્રીજા બાળક તરીકે દીકરી હોય તો 51 હજારનું ઈનામ
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના સાબરકાંઠા ઝોન દ્વારા સમાજના હિતમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત પરિવારમાં ત્રીજા સંતાન તરીકે દીકરીનો જન્મ થાય તો સમાજ દ્વારા પરિવારને 51 હજાર રૂપિયાનું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. પાટીદાર સમાજમાં ઘટતી જતી વસ્તી અને દીકરીઓના જન્મના પ્રમાણમાં જોવા મળતી અસમાનતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું સમાજના આગેવાનોએ જણાવ્યું છે. હિંમતનગર ખાતે યોજાયેલા નવમા સમૂહ લગ્ન સમારોહમાં આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વિશ્વ ઉમિયાધામના પ્રમુખ આર.પી. પટેલ દ્વારા સમાજને દીકરીઓના જન્મને પ્રોત્સાહન આપવા કરવામાં આવેલા આહ્વાનને કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે સ્વીકાર્યું છે.
સમાજ દ્વારા માત્ર આર્થિક પ્રોત્સાહન પૂરતું જ નહીં, પરંતુ દીકરીઓના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને પણ વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. ત્રીજા સંતાન તરીકે દીકરીનો જન્મ થાય ત્યારબાદ તેના શિક્ષણનો ખર્ચ ઉઠાવવા માટે પણ સમાજ દ્વારા આગામી સમયમાં આયોજન કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. સમાજમાં દીકરીઓના જન્મને આવકાર મળે, દીકરીઓને શિક્ષણની સમાન તકો મળે અને વસતિનું સંતુલન જળવાય તેવા હેતુથી આ પહેલ કરવામાં આવી છે. અન્ય સમાજો પણ આવી પહેલ કરીને દીકરીઓના જન્મને પ્રોત્સાહન આપે તેવી અપીલ કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
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