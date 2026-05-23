સાબરકાંઠા: પ્રેમિકાને પામવા પ્રેમિકાના ભાઈ અને સગા ભત્રીજાનું અપહરણ! યુવકે આખા જિલ્લાને ચકચારમાં મૂક્યો

પોતાની પ્રેમિકાને મેળવવા માટે તેણે પ્રેમિકાના ભાઈ અને પોતાના સગા ભત્રીજાનું અપહરણ કરીને આખી ઘટનાનું નાટક રચ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 12:20 PM IST

સાબરકાંઠા: ઈડર તાલુકાના આરસોડીયા ગામમાં શોભાયાત્રા દરમિયાન બે સગીર બાળકોના અપહરણની ઘટનાએ આખા વિસ્તારમાં ભારે સનસનાટી મચાવી દીધી હતી. જોકે, છેલ્લે આ સમગ્ર કિસ્સો એક યુવકના પ્રેમાંધ કાવતરાનો ભેદ ખુલ્યો છે. પોતાની પ્રેમિકાને મેળવવા માટે તેણે પ્રેમિકાના ભાઈ અને પોતાના સગા ભત્રીજાનું અપહરણ કરીને આખી ઘટનાનું નાટક રચ્યું હતું.

ઘટના ગત રોજ શોભાયાત્રા દરમિયાન બની હતી. 7 વર્ષ અને 9 વર્ષના બે બાળકો અચાનક ગુમ થતા પરિવારજનો અને આખું ગામ ચિંતામાં મુકાઈ ગયું હતું. ગામના જ દેવરાજ નામના યુવકે પોલીસને જાણ કરી કે અજાણ્યા બાઈકસવારોએ બાળકોને ઉપાડીને ખેડબ્રહ્મા તરફ લઈ જવામાં આવ્યા છે અને તે પોતે તેમનો પીછો કરી રહ્યો છે.

આ માહિતી મળતા જ જાદર પોલીસ સ્ટેશન, એલસીબી અને એસઓજીની ટીમો તુરંત સક્રિય થઈ ગઈ હતી. રાજસ્થાન સરહદ સુધી નાકાબંધી લગાવવામાં આવી હતી અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પર બાળકોના ફોટા, મેસેજ અને વાયરલ ઓડિયોને કારણે આખા જિલ્લામાં ભય અને ચર્ચાનો માહોલ જામી ગયો હતો.

રાત્રે જ્યારે બંને બાળકો ગામ નજીકની એક ફેક્ટરીમાં મળી આવ્યા ત્યારે પોલીસને શંકા ગઈ. બાળકોને "છોડાવીને" લાવ્યાનો દાવો કરનાર દેવરાજ પર જ પોલીસની નજર પડી. તેની પૂછપરછ અને ટેક્નિકલ તપાસમાં આખું સત્ય બહાર આવી ગયું.

પોલીસ સમક્ષ કબૂલાત:

દેવરાજે પોલીસ સમક્ષ કબૂલ કર્યું કે તેણે પોતાની પ્રેમિકાને પામવા માટે તેના નાના ભાઈનું અપહરણ કર્યું હતું. કોઈને શંકા ન જાય તે માટે તેણે પોતાના સગા ભત્રીજાને પણ સાથે રાખ્યો હતો. તેણે અજાણ્યા બાઈકસવારોની વાર્તા બનાવીને આખું નાટક રચ્યું હતું.

પોલીસે આરોપી દેવરાજની અટકાયત કરી છે અને વધુ તપાસ માટે સીસીટીવી ફૂટેજ, કોલ ડિટેઈલ્સ અને અન્ય પુરાવાઓનું વિશ્લેષણ કરી રહી છે.

આ કિસ્સો એક વાર ફરી એ વાત સાબિત કરે છે કે પ્રેમ આંધળો બની જાય ત્યારે માણસ કેટલી હદ સુધી જઈ શકે છે. બે નિર્દોષ બાળકોને દાવ પર લગાવીને આખા ગામ અને જિલ્લાને ત્રાસ આપનાર આ ઘટના સમાજ માટે ચેતવણીરૂપ છે.

